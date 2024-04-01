Возвращение к истокам или взгляд в будущее? Посмотрели на новый продукт от HONOR

Источник материала: ProBusiness





Несмотря на регулярное появление новинок от различных брендов, рынок смартфонов уже давно не удивлял чем-то принципиально новым. И вдруг… HONOR выпускает «раскладушку» Magic V2. Что это: возвращение к истокам или взгляд в будущее? Подробности — в материале.

Смартфоны раскладного формата — то, чего давно ждала индустрия, подуставшая от давно не менявшихся смартфонов. HONOR уверенно чувствует себя в инновационных продуктах, направляя на исследования и разработки огромные средства. Одним из результатов такой работы стала модель HONOR Magic V2 — раскладушка, во многом опередившая свое время.

Тонкий, стильный, раскладной

Дизайн HONOR Magic V2 примечателен тем, что в сложенном виде он похож на обычный флагманский смартфон. Имеем в виду те, что не умеют складываться и раскладываться. Толщина корпуса в сложенном виде составляет меньше 10 мм, вес — стандартные для нынешних флагманов 230 граммов. Со стороны ни за что не скажешь, что этот девайс представляет собой нечто большее, чем смартфон.





И вот раз — а перед нами уже планшет толщиной меньше 5 мм. В разложенном виде Magic V2 удивляет дважды. В первую очередь, как и любая другая раскладушка, размерами дисплея. Но не менее важно и то, что, будучи разложенным, смартфон даже лучше лежит в руке, чем в сложенном. Благодаря ультратонкому профилю аппарат довольно комфортно удерживать в одной руке и использовать большой палец, например, для пролистывания сайта или электронной книги.

Так как перед нами смартфон в складном формате, большую роль играет шарнир, соединяющий две половинки девайса и обеспечивающий сам процесс раскладывания. В случае с HONOR Magic V2 титановый шарнир с бесшестереночной конструкцией отвечает за плавное раскладывание смартфона. Механизм надежный, при этом без такого недостатка, как зазор с сложенном состоянии — обе части смартфона вплотную прилегают друг к другу. При желании можно раскрыть смартфон и оставить под любым удобным углом. Хотя сложно представить, где и когда это может пригодиться.

У HONOR Magic V2 нет выемки, которая бы облегчала его раскрытие. Впрочем, сила прижима здесь такая, что, с одной стороны, обеспечивается монолитная конструкция, а, с другой, открыть смартфон довольно легко без каких-либо лишних усилий.

Что касается органов управления, то в сложенном виде они здесь не отличаются от того, что можно увидеть в обычном смартфоне. Есть клавиша регулировки громкости звука (она разместилась на верхнем «слое» телефона), кнопка питания со встроенным дактилоскопическим датчиком (на нижней части девайса). В открытом виде эти кнопки располагаются по разные стороны устройства. О чем еще забыли? Стереодинамики, порт USB-C, пара микрофонов и порт для двух SIM-карт. Аудиоразъем, конечно, в такой тонкий корпус, уместить не было шансов.





Несколько слов о материалах. Все максимально премиально. Тыльную панель закрывает матовое, бархатистое, очень приятное и практичное стекло, на котором не остаются отпечатки пальцев. Впрочем, если захочется, всю эту красоту можно спрятать за комплектным защитным челом. Точнее, тоненькой накладкой на тыльную панель.

Грани у HONOR Magic V2 металлические. На тыльной части внимание к себе притягивает солидный блок с камерами. Выступает он прилично, но при это аккуратно вписан в дизайн в виде плавного выступа.

Дисплеи

Экраны — то, ради чего и затеваются смартфоны подобного формфактора. Итак, дисплеев здесь два. Один, который можно назвать обычным, мы видим в сложенном состоянии смартфона. Внешний OLED-экран имеет диагональ 6,43 дюйма с разрешением 2376×1060 точек, пиковой яркостью 2500 нит и сверхпрочной защитой в виде нанокристалличекого стекла.





Внутренний дисплей может похвастаться диагональю почти 8 дюймов и разрешением 2344×2156 точек. Матрица, конечно, тоже OLED. Есть ли складка? Есть, как и в любой другой раскладушке, но благодаря новому шарниру она практически незаметна и никак не мешает в повседневной работе с телефоном.





Оба экрана умеют динамически менять частоту обновления от 1 до 120 Гц, оба отличаются ШИМ на уровне 3840 Гц (то есть не мерцают), оба обеспечивают стопроцентный цветовой охват DCI-P3. Плюс, как и в других актуальных смартфонах HONOR, есть режим защиты зрения с поддержкой циркадных ритмов сна.

Что будет, если отбросить все цифры и сосредоточиться на собственных впечатлениях? Если перейти на язык эмоций, то получаем абсолютный восторг. В первую очередь от внутреннего складного дисплея. Ведь в руках ты по сути держишь невероятно легкий планшет с шикарнейшей OLED-матрицей, которая к тому же прекрасно откалибрована, с высоким запасом яркости и пленяющей цветастостью.

Может возникнуть вопрос касательно надежности сгибающегося дисплея. Конструктивно похожие модели на рынке существуют уже давно, и время показало, что даже с первыми раскладными смартфонами никаких проблем не наблюдается до сих пор. Не появляются трещины или заломы, не расслаивается панель. Главное — не пытаться содрать пленку, защищающую матрицу.





Перед нами без всяких скидок выдающаяся модель с отменного качества складным дисплеем.

Мощность и автономность

Разумеется, без подходящей железной «начинки» ни один флагман не обойдется. Поэтому HONOR Magic V2 получил топовый процессор с кучей памяти. В качестве чипа используется восьмиядерный Qualcomm Snapdragon 8 Gen 2, а объем оперативной памяти достигает 16 ГБ сверхбыстрой LPDDR5X.

На накопителе тоже экономить не стали. Здесь у нас 512 ГБ UFS 4.0. Плюс HONOR добавила собственный чип C1 для усиления сигнала связи и Dual TEE для аппаратной защиты данных.





Еще из интересного — кремний-углеродный аккумулятор с более высокой по сравнению с обычным батареями плотностью. Его емкость составляет 5000 мАч, чего хватит на 14 часов просмотра видео или на сутки чтения. Достойно! Особенно с учетом поддержки сверхбыстрый зарядки, которая позволяет полностью зарядить модель примерно за 50 минут.

Камера — достойная

Несмотря на статус инновации, HONOR Magic V2 не позиционируется в качестве камерофона. Тем не менее, производитель оснастил смартфон отличными сенсорами. Итак, у нас есть основная 50-мегапиксельная камера, широкоугольный сенсор с теми же 50 Мп и телефотомодуль с разрешением 20 Мп.





Возможно, к качеству фото можно было бы как-то придраться при непосредственном сравнении с камерофоном вроде HONOR Magic6 Pro. Но без такого сравнения никаких вопросов к фото не возникает. Снимки четкие, с корректным балансом белого, естественной цветопередачей.





Даже немного обидно, что HONOR Magic V2 не предлагается как решение для профессионалов в мобильной фотографии. Ведь 2 модуля — основная камера и теле-фото — ещё и с оптической стабилизацией, а благодаря складному форм-фактору можно делать селфи на основную камеру смартфона, видя его на внешнем экране.



High-Res

Детализация в автоматическом режиме

Макро

Ночное фото

Селфи на основную камеру

Широкоугольный объектив

HONOR Magic V2 — не только один из лучших раскладных смартфонов, но и в целом заметное событие для индустрии. Потому что ему удалось соединить, казалось бы, невозможное. Хотите пользоваться HONOR Magic V2 как обычным флагманским смартфоном? Пожалуйста, ведь габариты в сложенном виде не выдают раскладушку. Но при желании в мгновение ока вы получите совершенно другой девайс, тонюсенький планшет с возможностями топового смартфона.



