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Погода в СНГ: в Минск пришло летнее тепло, в Бишкеке зацвела сирень

01.04.2024 — Разное | Mir24.TV Belarus  
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Источник материала: Mir24.TV Belarus

Погода в СНГ: в Минск пришло летнее тепло, в Бишкеке зацвела сирень
 Фото: Shutterstock/FOTODOM

Жаркие воздушные потоки из Африки подарят москвичам июньские 20 градусов тепла. О погоде в других столицах стран Содружества – в материале корреспондентов телеканала «МИР 24».

Беларусь

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В первый день апреля в Минске погода побила рекорд – в городе плюс 24. Это почти на два градуса больше предыдущего температурного рекорда 2017 года.

Тепла больше положенного и на северо-западе страны. В Гродненском зоопарке приматы воспользовались почти летней погодой и вышли в уличные вольеры. Это их первая прогулка после холодной зимы.

Кыргызстан

Весна в Кыргызстане немного опережает график. В Бишкеке плюс 15 и солнечно. На улицах раньше срока зацвела сирень.

Город окутан ароматом кустарника. Самый распространенный вид – так называемая дикорастущая обычная сирень. Любоваться ее цветением жители и гости Бишкека смогут в течение нескольких недель.



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Теги: Минск
 
 
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О погоде в странах Содружества рассказали корреспонденты «МИР 24».
 
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