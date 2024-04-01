Погода в СНГ: в Минск пришло летнее тепло, в Бишкеке зацвела сирень

Кыргызстан



Весна в Кыргызстане немного опережает график. В Бишкеке плюс 15 и солнечно. На улицах раньше срока зацвела сирень.



Город окутан ароматом кустарника. Самый распространенный вид – так называемая дикорастущая обычная сирень. Любоваться ее цветением жители и гости Бишкека смогут в течение нескольких недель.