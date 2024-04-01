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Погода в СНГ: в Минск пришло летнее тепло, в Бишкеке зацвела сирень
01.04.2024 — Разное | Mir24.TV Belarus
Источник материала: Mir24.TV Belarus
Жаркие воздушные потоки из Африки подарят москвичам июньские 20 градусов тепла. О погоде в других столицах стран Содружества – в материале корреспондентов телеканала «МИР 24».
Беларусь
Тепла больше положенного и на северо-западе страны. В Гродненском зоопарке приматы воспользовались почти летней погодой и вышли в уличные вольеры. Это их первая прогулка после холодной зимы.
Кыргызстан
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О погоде в странах Содружества рассказали корреспонденты «МИР 24».
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