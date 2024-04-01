«Белорусское золото»: как в республике соломоплетение превратили в настоящее искусство?

Источник материала: Mir24.TV Belarus

Желтое, теплое, с глянцевым блеском. Белорусское золото – именно так называют в Беларуси обыкновенную солому. Золотой она становится в руках народных мастеров. Из нее делают и церковные брамы (ворота), и домашние обереги, и маленькие дамские сумочки в духе Chanel, и стильные светильники, и дизайнерские акценты в интерьере. Не зря именно соломка стала пятым элементом от Беларуси, который вошел в список Всемирного нематериального наследия ЮНЕСКО.

Эта конструкция называется «саламяны павук». Воздушные пирамиды из соломки становятся новым трендом в модных интерьерах белорусов. Маленькие, большие. И всегда под потолком. В виде самостоятельного декора или светильников.

«Это тренд, который я смогла позиционировать в молодежную среду. Показать возможности интерпретации традиционного искусства в современный дизайн», – рассказывает преподаватель Белорусского государственного педагогического университета, ландшафтный дизайнер Ольга Евсеева.





Новое – это хорошо не забытое старое. Эти воздушные пирамиды из соломы – не просто украшение, это оберег. Их делали на протяжении веков предки. Паук – как паутина – собирает всю негативную энергию в доме: недобрые слова, взгляды, задуманное. В этих соломенных гранях нет ничего случайного, – во всем есть смысл. Каждая деталь паука в виде ромба – это 12 граней как 12 месяцев году. Цикл жизни, рождения и смерти. После 12 месяцев «саламяны павук» принято сжигать, как символ рождения новой жизни.

Если соломку называют «белорусским золотом», то мастера по соломоплетению Эмилию Гусакову можно назвать ювелиром. Она создает авторские украшения из тончайших злаковых стеблей: серьги, обручи, бусы. Изысканные переплетения и кружева.

«Многие не верят: солома? Как это? Это нельзя носить. Я не верю, тут нет соломы. Но когда люди меряют, то говорят: классно, все, берем! И женщина очень преображается, когда надевает соломенное украшение. Какие-то люди утверждают: мне не подойдет. Всем подойдет!» – верит мастер по соломоплетению Эмилия Гусакова.





Эмилия – из семьи художников. С самого детства наблюдала, как мама работает с соломкой. Как сухие желтые стебли становятся податливыми, гибкими, блестящими. Мама посвятила дочь во все тонкости соломенного искусства и научила всем белорусским плетениям. Но однажды туристы из Швейцарии подарили Эмилии книгу со швейцарской техникой соломоплетения.

«Красивые чепчики расшиты соломкой. И ободочки, я знаю, женщина делает нежные, воздушные. Если бы я не знала, что это солома, я бы тоже не поверила. Это шедевр», – утверждает мастер по соломоплетению Эмилия Гусакова.

Украшения по швейцарской технике отличаются более тонким и изысканным плетением. Тончайшие стебли соломки переплетаются в объемные и при этом легкие конструкции. Солома перестает быть похожей на солому. Легкие по весу и с серьезным смыслом. Серьги, браслеты, обручи. В белорусских формах нет ничего случайного – круг, звезда, птица – это сакральный сэнс, который выплетают белорусы из соломки.





«Оберег в виде звездочки – символы богатства, плодородия. Звездочка встречается во всем белорусском орнаменте, эта вышивка даже на флаге Беларуси есть. Везде. Это традиционная звездочка, которую я переложила на сережку», – рассказывает Эмилия Гусакова.

Заказать украшение из соломки можно по определенному запросу: выйти замуж, улучшить финансовое положение, укрепить брак. Сила оберегов работает.

«У меня есть колокольчики – они в паре. Их купила девушка, чтобы найти пару. Через какое-то время приходит с парнем под ручку, говорит: вот работает, с парой уже», – приводит пример Эмилия.

Кружевное плетение, тонкая работа, изысканные переходы – это «белорусское золото». Не только по тому, как оно блестит. Эмилия вкладывает много сил в заготовку соломы, выращивает ее сама, собирает еще до того, как в колосьях наливаются зерна – это короткий период, и жать нужно нон-стоп, до последнего колоска.





«Ко мне часто приходят и спрашивают: а сколько времени вы потратили, чтобы это сделать? А я отвечаю, что нужно время, чтобы посеять солому, сжать ее. Мне материал надо самой заготовить, я его не покупаю. Сколько это времени? Это моя такая любовь к соломе. Я, когда чищу солому, я знаю: вот такая отдельная соломка у меня пойдет на ангелочка, вот эта тоненькая на мелкие детальки, эта на листик пойдет. Я уже, несмотря на тот труд и ту боль, которую приходится терпеть пока чистишь солому, уже мысленно знаю, что я буду делать. Ручки так чешутся», – говорит Эмилия, потирая руки.

В Беларуси даже в университетах учат соломплетению. Приезжают и иностранцы. В Белорусском государственном педагогическом университете с возможностями пшеничных и ржаных культур знакомятся магистры из Китая. Их конусовидные шляпы традиционно плетут из пальмовых листьев.

«Мы работаем с молодежью и для того, чтобы сделать соломку привлекательной для молодых ребят, для студентов, чтобы конкурировать с другими изделиями, не только с народными, но и с современными», – рассказывает преподаватель Белорусского государственного педагогического университета, ландшафтный дизайнер Ольга Евсеева.

Ольга Евсеева по образованию ландшафтный дизайнер, а еще кандидат сельскохозяйственных наук, работает в Педагогическом университете Беларуси и учит студентов соломоплетению. Материал для этого она выращивает сама на своем приусадебном участке культуры. Ольга уверена, что соломка – это материал будущего, из которого можно создавать арт-объекты.





«Иметь возможность использовать соломку, как некий материал, дающий возможность попробовать создать прообраз, макет того изделия, которое может быть воплощено в другом материале. Это может быть металл, пластик, это могут быть аргонные трубки, связанные с осветительными приборами. Ведь мы прекрасно понимаем, что традиционные элементы в дизайне интерьера могут быть воплощены в другом конструктивном виде, в другом материале», – рассуждает преподаватель Белорусского государственного педагогического университета, ландшафтный дизайнер Ольга Евсеева.

Светильники, акцентные стены, детали из «белорусского золота». Соломка – это не просто сувенир из Беларуси, это еще и материал для традиционного и современного дизайна. Ольга Евсеева уверена, что силу злаков еще только предстоит узнать.





Предки в Беларуси наделяли зерно и солому божественной силой. То, что рождено солнцем. Старались придерживаться не только экотрендов, но и разумного потребления. Каждый колосок использовали полностью. Зерна – на хлеб, стебли – на соломоплетение. В каждом доме белоруса должен был быть символ солнца – как оберег.

Шедевром белорусского соломоплетения считают Царские врата с Полесья XVIII века. Они не сохранились, их копия находится в храме рядом с музейным комплексом «Дудутки». Годы работы мастера Веры Солдатовой. Вместо золота – соломка, вместо драгоценных камней – атласные ленты.

Соломка вдохновляет и современных белорусских художников. Вот Артур Клинов представил Беларусь на 54-м Венецианском биеннале. «Тайная вечеря» Леонардо да Винчи, выполненная из традиционного белорусского материала.

Плетение соломкой в виде спирали сравнивают с рисунком ДНК человека. Это символы наших предков, которые плетут до сих пор. Неспроста соломку называют генетическим культурным кодом белорусов.