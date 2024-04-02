Источник материала: Mir24.TV Belarus

Александр Лукашенко подписал закон об ответственном обращении с животными. В документе определили обязанности и ограничения для владельцев и заводчиков. Теперь хозяева опасных пород собак должны будут проходить специальные курсы и получить удостоверение, передает телеканал «МИР 24».

Теперь купить питомца смогут только совершеннолетние граждане. Котят и щенков перед продажей будут в обязательном порядке чипировать в питомниках.

Также закон запрещает посещать с животными некоторые общественные места, такие как магазины, больницы, школы и другие учреждения. Исключение сделали для собак-поводырей. За нарушения, из-за которых был причинен вред здоровью людей и животных, а также имуществу, питомца могут изъять.