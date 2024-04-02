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Лукашенко подписал закон об ответственном обращении с животными

02.04.2024 — Разное | Mir24.TV Belarus  
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Источник материала: Mir24.TV Belarus

Лукашенко подписал закон об ответственном обращении с животными
 Фото: МТРК «Мир»

Александр Лукашенко подписал закон об ответственном обращении с животными. В документе определили обязанности и ограничения для владельцев и заводчиков. Теперь хозяева опасных пород собак должны будут проходить специальные курсы и получить удостоверение, передает телеканал «МИР 24».

Теперь купить питомца смогут только совершеннолетние граждане. Котят и щенков перед продажей будут в обязательном порядке чипировать в питомниках.

Также закон запрещает посещать с животными некоторые общественные места, такие как магазины, больницы, школы и другие учреждения. Исключение сделали для собак-поводырей. За нарушения, из-за которых был причинен вред здоровью людей и животных, а также имуществу, питомца могут изъять.

В законе также закрепили требования к приютам и гостиницам для животных. В частности, их запретили размещать в жилых домах. Основные положения закона вступят в силу с 1 января следующего года.



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Документ запрещает посещать с животными некоторые общественные места, такие как магазины, больницы и школы.
 
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