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Хитрости перевода: 10 белорусских слов с неожиданным значением. КАРТОЧКИ

02.04.2024 — Разное | Mir24.TV Belarus  
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Источник материала: Mir24.TV Belarus

Сегодня в России и Беларуси отмечают День единения народов. Действительно, жителей двух государств связывает немало общего. Например, сходство языков. Обычно россияне легко понимают белорусскую речь без переводчика. Однако существуют слова-обманки, которые вводят в заблуждение тех, кто мало знаком с мовой. MIR24.TV выбрал десять белорусских слов, перевод которых может вас удивить.

Хитрости перевода: 10 белорусских слов с неожиданным значением. КАРТОЧКИ
Хитрости перевода: 10 белорусских слов с неожиданным значением. КАРТОЧКИ
Хитрости перевода: 10 белорусских слов с неожиданным значением. КАРТОЧКИ
Хитрости перевода: 10 белорусских слов с неожиданным значением. КАРТОЧКИ
Хитрости перевода: 10 белорусских слов с неожиданным значением. КАРТОЧКИ
Хитрости перевода: 10 белорусских слов с неожиданным значением. КАРТОЧКИ
Хитрости перевода: 10 белорусских слов с неожиданным значением. КАРТОЧКИ
Хитрости перевода: 10 белорусских слов с неожиданным значением. КАРТОЧКИ
Хитрости перевода: 10 белорусских слов с неожиданным значением. КАРТОЧКИ
Хитрости перевода: 10 белорусских слов с неожиданным значением. КАРТОЧКИ



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Обычно россияне легко понимают белорусскую речь без переводчика. Однако существуют слова-обманки…
 
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