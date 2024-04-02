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Хитрости перевода: 10 белорусских слов с неожиданным значением. КАРТОЧКИ
02.04.2024 — Разное | Mir24.TV Belarus
Источник материала: Mir24.TV Belarus
Сегодня в России и Беларуси отмечают День единения народов. Действительно, жителей двух государств связывает немало общего. Например, сходство языков. Обычно россияне легко понимают белорусскую речь без переводчика. Однако существуют слова-обманки, которые вводят в заблуждение тех, кто мало знаком с мовой. MIR24.TV выбрал десять белорусских слов, перевод которых может вас удивить.
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Обычно россияне легко понимают белорусскую речь без переводчика. Однако существуют слова-обманки…
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