Россия – Беларусь: дружба в цифрах. ИНФОГРАФИКА

Источник материала: Mir24.TV Belarus

В календарях России и Беларуси есть особенная дата. 2 апреля 1996 года президенты обоих государств подписали договор «Об образовании Сообщества России и Белоруссии». С тех пор этот день считается праздником единения народов двух стран.

Помимо тесной культурной и исторической связи, Россию и Беларусь объединяет успешное многолетнее экономическое сотрудничество. Обе страны традиционно являются важными торговыми партнерами. По итогам 2023 года товарооборот двух стран увеличился на 9,5% по сравнению с прошлым годом и достиг рекордных показателей.

Как выглядит дружба двух государств в цифрах, показываем в нашей инфографике.



