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Россия – Беларусь: дружба в цифрах. ИНФОГРАФИКА
02.04.2024 — Разное | Mir24.TV Belarus
Источник материала: Mir24.TV Belarus
В календарях России и Беларуси есть особенная дата. 2 апреля 1996 года президенты обоих государств подписали договор «Об образовании Сообщества России и Белоруссии». С тех пор этот день считается праздником единения народов двух стран.
Помимо тесной культурной и исторической связи, Россию и Беларусь объединяет успешное многолетнее экономическое сотрудничество. Обе страны традиционно являются важными торговыми партнерами. По итогам 2023 года товарооборот двух стран увеличился на 9,5% по сравнению с прошлым годом и достиг рекордных показателей.
Как выглядит дружба двух государств в цифрах, показываем в нашей инфографике.
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В 2023 году взаимный товарооборот двух стран побил рекорд.
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