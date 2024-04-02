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Лукашенко заложил капсулу на месте строительства больницы в Гродно
02.04.2024 — Разное | Mir24.TV Belarus
Источник материала: Mir24.TV BelarusГродно" height="100%" width="670">
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В металлическом контейнере оставили обращение к будущим поколениям, в том числе и призыв беречь Беларусь. Своеобразным посланием для потомков Александр Лукашенко назвал и нынешнюю стройку.
Проект гродненской больницы – масштабный. В клинике будут терапевтическое и диагностическое отделения, хирургические кабинеты. Укомплектуют его современной техникой. Срок строительства клиники – 50 месяцев. Президент поручил уложиться в два года.
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В металлическом контейнере оставили обращение к будущим поколениям, в том числе и призыв беречь Беларусь.
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