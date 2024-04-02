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Лукашенко заложил капсулу на месте строительства больницы в Гродно

02.04.2024 — Разное | Mir24.TV Belarus  
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Источник материала: Mir24.TV Belarus

Лукашенко заложил капсулу на месте строительства больницы в <a href=Гродно" height="100%" width="670">
Фото: Официальный сайт президента Республики Беларусь

Сделать медицину доступной для каждого в одинаковой степени. Такое поручение дал президент Беларуси Александр Лукашенко. Он принял участие в церемонии закладки капсулы на месте будущей клинической больницы в Гродно, передает «МИР 24».

«Мы не просто возводим новое здание, мы вступаем в диалог с новыми поколениями белорусов, с теми, кто придет после нас. Мы хотим, чтобы белорусы жили, заводили семьи, учились, работали, отдыхали в красивых, уютных и комфортных городах и селах. Забота о детях, внуках, всех, кто продолжит наш род, всех, кто придет после нас – вот суть сегодняшнего момента и суть идеи сегодняшнего мероприятия», – отметил Лукашенко.

В металлическом контейнере оставили обращение к будущим поколениям, в том числе и призыв беречь Беларусь. Своеобразным посланием для потомков Александр Лукашенко назвал и нынешнюю стройку.

Проект гродненской больницы – масштабный. В клинике будут терапевтическое и диагностическое отделения, хирургические кабинеты. Укомплектуют его современной техникой. Срок строительства клиники – 50 месяцев. Президент поручил уложиться в два года.



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Теги: Гродно
 
 
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В металлическом контейнере оставили обращение к будущим поколениям, в том числе и призыв беречь Беларусь.
 
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