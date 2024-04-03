Более 120 захоронений обследуют в рамках уголовного дела о геноциде в Беларуси

Источник материала: Mir24.TV Belarus

В Беларуси на местах массовых захоронений продолжают работать прокуроры и военные. Это необходимо для расследования уголовного дела о геноциде белорусского народа. В этом году исследуют 123 места по всей стране, передает корреспондент «МИР 24» Ангелина Казарцева.

В этой яме останки более восьми тысяч мирных граждан и военнопленных. Исследователи нашли ее летом 2021 года, всего в километре от Минска. Помог свидетель тех страшных событий и военная схема захоронений. И таких ям-могил в этом регионе еще как минимум 10.

Под толщей песка и земли поисковики находят останки пленных – это не только солдаты, но и женщины и дети. Работа кропотливая.

«Главное не торопиться никуда, бережно все, чтобы не сломать ни череп, ни любую кость. Обращаем внимание на область ребер, таза, там могут быть медальоны, чтобы опознать погибшего бойца», – рассказал военнослужащий 52-го отдельного специализированного поискового батальона Дмитрий Шатров.

Одна из первых находок поискового сезона – жетон красноармейца Файнберга Капеля Мойшевича. Раньше он числился без вести пропавшим. По данным экспертизы, рядовой служил в 21-м саперном батальоне. При отступлении под Минском его взяли в плен. А после убили, как и многих его сослуживцев. Следователи по крупицам собирают историю солдата.

«Он уроженец местечка Лахва. 1 апреля 1942 года в деревне Лахва было образовано гетто еврейское. Во время уничтожения этого гетто погибла почти вся семья Файнбергов. Это мать, отец, два брата и три сестры. Выжил один брат. Устанавливаем его внуков, правнуков, чтобы засвидетельствовать и рассказать им о судьбе их родственника», – пояснил ведущий специалист группы управления по увековечиванию памяти защитников Отечества и жертв войн Вооруженных сил Беларуси Александр Лугин.

Во время оккупации Минска, с 1941 по 1944 годы, фашисты колоннами свозили людей за черту города. Здесь же убивали. Судя по найденным предметам, люди до последнего надеялись выжить. С собой брали привычные вещи.