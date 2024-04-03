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Более 120 захоронений обследуют в рамках уголовного дела о геноциде в Беларуси
03.04.2024 — Разное | Mir24.TV Belarus
Источник материала: Mir24.TV Belarus
В Беларуси на местах массовых захоронений продолжают работать прокуроры и военные. Это необходимо для расследования уголовного дела о геноциде белорусского народа. В этом году исследуют 123 места по всей стране, передает корреспондент «МИР 24» Ангелина Казарцева.
В этой яме останки более восьми тысяч мирных граждан и военнопленных. Исследователи нашли ее летом 2021 года, всего в километре от Минска. Помог свидетель тех страшных событий и военная схема захоронений. И таких ям-могил в этом регионе еще как минимум 10.
Под толщей песка и земли поисковики находят останки пленных – это не только солдаты, но и женщины и дети. Работа кропотливая.
Одна из первых находок поискового сезона – жетон красноармейца Файнберга Капеля Мойшевича. Раньше он числился без вести пропавшим. По данным экспертизы, рядовой служил в 21-м саперном батальоне. При отступлении под Минском его взяли в плен. А после убили, как и многих его сослуживцев. Следователи по крупицам собирают историю солдата.
«Он уроженец местечка Лахва. 1 апреля 1942 года в деревне Лахва было образовано гетто еврейское. Во время уничтожения этого гетто погибла почти вся семья Файнбергов. Это мать, отец, два брата и три сестры. Выжил один брат. Устанавливаем его внуков, правнуков, чтобы засвидетельствовать и рассказать им о судьбе их родственника», – пояснил ведущий специалист группы управления по увековечиванию памяти защитников Отечества и жертв войн Вооруженных сил Беларуси Александр Лугин.
Во время оккупации Минска, с 1941 по 1944 годы, фашисты колоннами свозили людей за черту города. Здесь же убивали. Судя по найденным предметам, люди до последнего надеялись выжить. С собой брали привычные вещи.
«Кроме военной, это женская обувь, гребешки, перочинные ножики, стеклянные бутылочки какие-то. Все, что могло сохраниться у них при себе, не такое громоздкое, чтобы в глаза бросалось, и принесли на место расстрела», – рассказал Александр Лугин.
Таких массовых воинских захоронений по стране больше 500. В этом году в планах исследовать более 120. К работе поисковиков подключаются криминалисты, судмедэксперты, коллеги из стран Содружества.
«Дают возможность ознакомиться с архивными документами, предоставляют информацию, которую мы проверяем следственным путем в ходе расследования уголовного дела», – отметил заместитель прокурора Минской области Михаил Шестопалов.
По данным следствия по делу о геноциде белорусского народа, в годы Великой отечественной войны погиб каждый третий белорус. Их убийц активно ищут по всему миру . Только в этом году суд рассмотрит не меньше пяти уголовных дел. Один приговор уже вынесли посмертно – по делу Владимира Катрюка. В суде его признали виновным в сотрудничестве с нацистами и участии в сожжении Хатыни.
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На местах массовых захоронений работают прокуроры и военные.
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