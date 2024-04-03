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Медицинский туризм в Беларуси: какие услуги у иностранцев пользуются популярностью?
03.04.2024 — Разное | Mir24.TV Belarus
Источник материала: Mir24.TV Belarus
В Беларуси набирает обороты
Завтрак, прогулка и на прием к врачу. Сейчас состояние Гурбанмырата Гурбанова стабилизировалось. В Минск мужчина прилетел из Туркменистана, чтобы удалить опухоль в головном мозге. Операция уже позади. Теперь его ждет химиотерапия и реабилитация. Восстановиться помогает поддержка сына.
В борьбе с онкологией помогают новые технологии. Одна из таких – картитерапия. В основе метода обновленные лимфоциты. Их у больного забирают в небольшом количестве. В лаборатории кровь «учат» уничтожать раковые клетки. А затем ее повторно вводят в организм пациента.
Спросом пользуются также услуги нейрохирургов, кардиологов и трансплантологов. Иностранцев привлекает стоимость и высокое качество услуг.
«К нам приезжают из 149 стран мира. 60% в общем объеме занимает доля стран СНГ. 40% из них это Российская Федерация, да. Армения, Казахстан, Литва, Латвия, Эстония», – отметила заместитель начальника управления предпринимательской деятельности, ценообразования и государственного имущества Министерства здравоохранения Екатерина Шпак.
Всего в прошлом году в Беларуси лечение получили более 134 тысяч иностранцев. Кроме жителей СНГ, большой интерес к белорусским медуслугам проявили граждане Австрии, Бельгии и Черногории.
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Каждый год белорусские хирурги делают приезжим около 20 тысяч операций.
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