Медицинский туризм в Беларуси: какие услуги у иностранцев пользуются популярностью?

Источник материала: Mir24.TV Belarus

В Беларуси набирает обороты медицинский туризм . Каждый год приезжим делают около 20 тысяч операций. С какими вопросами к белорусским врачам обращаются иностранные пациенты, узнала корреспондент «МИР 24» Каролина Волкович.

Завтрак, прогулка и на прием к врачу. Сейчас состояние Гурбанмырата Гурбанова стабилизировалось. В Минск мужчина прилетел из Туркменистана, чтобы удалить опухоль в головном мозге. Операция уже позади. Теперь его ждет химиотерапия и реабилитация. Восстановиться помогает поддержка сына.

«Встретили нас хорошо. Сразу оперативно все сделали. Лечение вовремя назначили и вовремя начали лечить. Гуляем уже хорошо. Раньше надо было помогать ему. Теперь он самостоятельно все делает», – рассказал сын Гурбанмырата Гурбанова Довлет Гурбанов.

В борьбе с онкологией помогают новые технологии. Одна из таких – картитерапия. В основе метода обновленные лимфоциты. Их у больного забирают в небольшом количестве. В лаборатории кровь «учат» уничтожать раковые клетки. А затем ее повторно вводят в организм пациента.



«Достаточно много пациентов сейчас приезжают для проведения так называемой картитерапии. То есть этот новый метод лечения, который разработан, он вообще существует во всем мире, но он крайне дорогостоящий. И те разработки, которые были сделаны в нашей стране, позволили значительно снизить затратность этого метода», – рассказал директор республиканского научно-практического центра онкологии, медицинской радиологии имени Н.Н. Александрова Сергей Поляков.