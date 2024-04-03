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Медицинский туризм в Беларуси: какие услуги у иностранцев пользуются популярностью?

03.04.2024 — Разное | Mir24.TV Belarus  
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Источник материала: Mir24.TV Belarus

Медицинский туризм в Беларуси: какие услуги у иностранцев пользуются популярностью?
 Фото: МТРК «Мир»

В Беларуси набирает обороты медицинский туризм. Каждый год приезжим делают около 20 тысяч операций. С какими вопросами к белорусским врачам обращаются иностранные пациенты, узнала корреспондент «МИР 24» Каролина Волкович.

Завтрак, прогулка и на прием к врачу. Сейчас состояние Гурбанмырата Гурбанова стабилизировалось. В Минск мужчина прилетел из Туркменистана, чтобы удалить опухоль в головном мозге. Операция уже позади. Теперь его ждет химиотерапия и реабилитация. Восстановиться помогает поддержка сына.

«Встретили нас хорошо. Сразу оперативно все сделали. Лечение вовремя назначили и вовремя начали лечить. Гуляем уже хорошо. Раньше надо было помогать ему. Теперь он самостоятельно все делает», – рассказал сын Гурбанмырата Гурбанова Довлет Гурбанов.

В борьбе с онкологией помогают новые технологии. Одна из таких – картитерапия. В основе метода обновленные лимфоциты. Их у больного забирают в небольшом количестве. В лаборатории кровь «учат» уничтожать раковые клетки. А затем ее повторно вводят в организм пациента.

«Достаточно много пациентов сейчас приезжают для проведения так называемой картитерапии. То есть этот новый метод лечения, который разработан, он вообще существует во всем мире, но он крайне дорогостоящий. И те разработки, которые были сделаны в нашей стране, позволили значительно снизить затратность этого метода», – рассказал директор республиканского научно-практического центра онкологии, медицинской радиологии имени Н.Н. Александрова Сергей Поляков.

Спросом пользуются также услуги нейрохирургов, кардиологов и трансплантологов. Иностранцев привлекает стоимость и высокое качество услуг.

«К нам приезжают из 149 стран мира. 60% в общем объеме занимает доля стран СНГ. 40% из них это Российская Федерация, да. Армения, Казахстан, Литва, Латвия, Эстония», – отметила заместитель начальника управления предпринимательской деятельности, ценообразования и государственного имущества Министерства здравоохранения Екатерина Шпак.

Всего в прошлом году в Беларуси лечение получили более 134 тысяч иностранцев. Кроме жителей СНГ, большой интерес к белорусским медуслугам проявили граждане Австрии, Бельгии и Черногории.



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Теги: Минск
 
 
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