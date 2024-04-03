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Ураганный ветер и грозы с дождями обрушились на Беларусь

03.04.2024 — Разное | Mir24.TV Belarus  
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Источник материала: Mir24.TV Belarus

В Беларуси бушует непогода. Резкое потепление сменилось похолоданием. От последствий сильного ветра и дождя пострадали регионы по всей стране, передает корреспондент телеканала «МИР 24» Галина Пузына.

Ураган, грозы с дождями и сильным ветром порывами до 24 м/с обрушились на Беларусь. Упавшие деревья перекрыли дороги. В Барановичском районе это стало причиной ДТП. Повреждены машины, не только легковые, но и автомобиль скорой помощи, а также кровли домов, линии электропередачи и опоры в разных регионах страны.

Названы тревожные «звоночки» климатических изменений
Электроснабжение нарушилось в 256 населенных пунктах Беларуси. Больше всего из-за непогоды пострадали Гомельский, Мозырский, Светлогорский, и Климовичский районы. В Столбцовском районе из-за прямого попадания молнии сгорел сарай.

На юго-восток страны сотрудники МЧС и других организаций до сих пор устраняют последствия. Проводят работы по распиловке и уборке упавших деревьев. Пострадавших нет.

Оранжевый уровень опасности объявлен и на 3 марта. На территории Беларуси дожди и мокрый снег. Порывы ветра до 20 м/с. При этом синоптики предупреждают: в стране резко похолодает. Днем ожидается от плюс 3 градусов на севере до плюс 14 на юго-востоке.



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Повреждены машины, не только легковые, но и автомобиль скорой помощи, а также кровли домов.
 
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