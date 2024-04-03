Ураганный ветер и грозы с дождями обрушились на Беларусь

На юго-восток страны сотрудники МЧС и других организаций до сих пор устраняют последствия. Проводят работы по распиловке и уборке упавших деревьев. Пострадавших нет.

Оранжевый уровень опасности объявлен и на 3 марта. На территории Беларуси дожди и мокрый снег. Порывы ветра до 20 м/с. При этом синоптики предупреждают: в стране резко похолодает. Днем ожидается от плюс 3 градусов на севере до плюс 14 на юго-востоке.