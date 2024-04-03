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Популяризацию государственной символики обсудили в Минске

03.04.2024 — Разное | Mir24.TV Belarus  
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Источник материала: Mir24.TV Belarus

Популяризацию государственной символики обсудили в <a href=Минске" height="100%" width="670">
Фото: Shutterstock/FOTODOM

Уровень уважения к государственным символам в Беларуси высок – об этом заявил заместитель главы администрации президента страны Игорь Луцкий. В Минске прошло заседание Республиканского межведомственного совета по патриотическому воспитанию, передает «МИР 24».

Участники встречи говорили о том, что нужно рассказывать детям и молодежи о госсимволике и ее значении. Об этом в стране печатают книги и брошюры, изготавливают сувенирную продукцию и одежду. В школах рассказывают об истории и значении герба, флага и гимна. Также активно эту информацию распространяют в соцсетях.

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«Продвижение уважения, любви к нашим символам в цифровой среде тоже имеет большие перспективы. Люди выкладывают эмодзи, свои фотографии с государственной символикой. Мы видим, что это очень поднимает патриотический дух. В этом направлении будем работать, конечно же», – отметил Игорь Луцкий.

«Маски, которые в социальных сетях сотни тысяч молодых людей скачивают, становятся популярными. Как молодежь говорит, «хайпуют», ну и хорошо! Есть отличный опыт по подготовке мультфильмов, которые популяризируют символы», –считает первый секретарь Центрального комитета Белорусского республиканского союза молодежи Александр Лукьянов.

День государственного герба, флага и гимна в Беларуси отмечают ежегодно во второе воскресенье мая. В этом году праздник состоится 12-го числа.



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Теги: Минск
 
 
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В столице Беларуси прошло заседание Республиканского межведомственного совета по патриотическому воспитанию.
 
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