Популяризацию государственной символики обсудили в Минске

Источник материала: Mir24.TV Belarus

Уровень уважения к государственным символам в Беларуси высок – об этом заявил заместитель главы администрации президента страны Игорь Луцкий. В Минске прошло заседание Республиканского межведомственного совета по патриотическому воспитанию, передает «МИР 24».

Участники встречи говорили о том, что нужно рассказывать детям и молодежи о госсимволике и ее значении. Об этом в стране печатают книги и брошюры, изготавливают сувенирную продукцию и одежду. В школах рассказывают об истории и значении герба, флага и гимна. Также активно эту информацию распространяют в соцсетях.

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