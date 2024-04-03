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Новые сорта сельхозкультур вывели в Беларуси
03.04.2024 — Разное | Mir24.TV Belarus
Источник материала: Mir24.TV Belarus
Белорусские ученые создали новые сорта сельхозкультур. 35 из них уже внесены в государственный реестр в этом году. Некоторые скоро появятся на полях страны, передает корреспондент телеканала «МИР 24» Каролина Волкович.
«Днепр Ф1» – один из новых гибридов озимого рапса. От других его отличает сильный иммунитет и урожайность. Каждый сорт селекционеры выводят для определенного региона страны. Например, для восточных создали образцы, устойчивые к заморозкам.
Новый сорт рождается в лаборатории. Чтобы его вывести, ученые сравнивают сотни местных и зарубежных образцов. Отбор проходят только самые выносливые экземпляры. Затем их скрещивают и высаживают на делянки для дальнейшего исследования. Процедуру повторяют несколько раз.
Процесс разработки и запуска сорта в массовое производство занимает 10-12 лет. За это время образец проверяют на устойчивость к болезням, вредителям и климату. Оценивают и химических состав. Например, количество клейковины и белка.
Каждый год в Беларуси отечественными семенами засевают около 70% площадей. Кроме того, сорта пробуют высаживать и в России. Например, белорусские растения сейчас испытывают в Брянске, Смоленске, Пскове и Орле.
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Каждый сорт селекционеры разрабатывают для определенного региона страны.
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