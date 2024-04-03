Новые сорта сельхозкультур вывели в Беларуси

Источник материала: Mir24.TV Belarus

Белорусские ученые создали новые сорта сельхозкультур. 35 из них уже внесены в государственный реестр в этом году. Некоторые скоро появятся на полях страны, передает корреспондент телеканала «МИР 24» Каролина Волкович.

«Днепр Ф1» – один из новых гибридов озимого рапса. От других его отличает сильный иммунитет и урожайность. Каждый сорт селекционеры выводят для определенного региона страны. Например, для восточных создали образцы, устойчивые к заморозкам.

«Нами созданы два новых сорта – «Родник» и «Витень». Они отличаются по интенсивности роста в осенний период, интенсивности роста в весенний период, развитию корневой системы», – рассказала заведующая отделом масличных культур Национальной академии наук Беларуси по земледелию Ядвига Пилюк.

Новый сорт рождается в лаборатории. Чтобы его вывести, ученые сравнивают сотни местных и зарубежных образцов. Отбор проходят только самые выносливые экземпляры. Затем их скрещивают и высаживают на делянки для дальнейшего исследования. Процедуру повторяют несколько раз.

«В настоящее время мы принимаем молекулярно-генетические методы исследования. То есть ищем маркеры каких-то хозяйственных, ценных признаков. Сейчас основное требование, конечно, это урожайность, устойчивость к болезням», – отметил ведущий научный сотрудник отдела зерновых и колосовых культур Национальной академии наук Беларуси по земледелию Станислав Гордей.

Процесс разработки и запуска сорта в массовое производство занимает 10-12 лет. За это время образец проверяют на устойчивость к болезням, вредителям и климату. Оценивают и химических состав. Например, количество клейковины и белка.

«Наши сорта и наши семена практически не уступают, а по многим параметрам даже превосходят зарубежные аналоги. Это потому, что мы ведем селекционный процесс, непосредственно для условий Республики Беларусь», – пояснил первый заместитель генерального директора научно-практического центра Национальнрй академии наук Беларуси по земледелию Эрома Урбан.