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Новые сорта сельхозкультур вывели в Беларуси

03.04.2024 — Разное | Mir24.TV Belarus  
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Источник материала: Mir24.TV Belarus

Белорусские ученые создали новые сорта сельхозкультур. 35 из них уже внесены в государственный реестр в этом году. Некоторые скоро появятся на полях страны, передает корреспондент телеканала «МИР 24» Каролина Волкович.

«Днепр Ф1» – один из новых гибридов озимого рапса. От других его отличает сильный иммунитет и урожайность. Каждый сорт селекционеры выводят для определенного региона страны. Например, для восточных создали образцы, устойчивые к заморозкам.

«Нами созданы два новых сорта – «Родник» и «Витень». Они отличаются по интенсивности роста в осенний период, интенсивности роста в весенний период, развитию корневой системы», – рассказала заведующая отделом масличных культур Национальной академии наук Беларуси по земледелию Ядвига Пилюк.

Новый сорт рождается в лаборатории. Чтобы его вывести, ученые сравнивают сотни местных и зарубежных образцов. Отбор проходят только самые выносливые экземпляры. Затем их скрещивают и высаживают на делянки для дальнейшего исследования. Процедуру повторяют несколько раз.

«В настоящее время мы принимаем молекулярно-генетические методы исследования. То есть ищем маркеры каких-то хозяйственных, ценных признаков. Сейчас основное требование, конечно, это урожайность, устойчивость к болезням», – отметил ведущий научный сотрудник отдела зерновых и колосовых культур Национальной академии наук Беларуси по земледелию Станислав Гордей.

Процесс разработки и запуска сорта в массовое производство занимает 10-12 лет. За это время образец проверяют на устойчивость к болезням, вредителям и климату. Оценивают и химических состав. Например, количество клейковины и белка.

«Наши сорта и наши семена практически не уступают, а по многим параметрам даже превосходят зарубежные аналоги. Это потому, что мы ведем селекционный процесс, непосредственно для условий Республики Беларусь», – пояснил первый заместитель генерального директора научно-практического центра Национальнрй академии наук Беларуси по земледелию Эрома Урбан.

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«Если бы у нас не было своей селекции, иностранные селекционеры выбивали бы нам очень большие цены, зная, что мы заплатим любые деньги. Сегодня же Академия наук играет большую роль в том, что мы имеет доступные семена», – подчеркнул заместитель министра сельского хозяйства и продовольствия Республики Беларусь Владимир Гракун.

Каждый год в Беларуси отечественными семенами засевают около 70% площадей. Кроме того, сорта пробуют высаживать и в России. Например, белорусские растения сейчас испытывают в Брянске, Смоленске, Пскове и Орле.

Весенние полевые работы аграрии начали в этом году на две недели раньше обычного. В Беларуси уже посеяно 245 тысяч гектаров ранних яровых зерновых и зернобобовых культур. Это около 40% от общего плана.



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Каждый сорт селекционеры разрабатывают для определенного региона страны.
 
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