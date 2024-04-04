Актриса Сати Спивакова взяла шефство над детьми в онкоцентре Еревана

Ежегодно в Армении диагностируют 100 новых случаев онкологии у детей . А препараты – в основном зарубежные – стоят десятки тысяч евро. Для большинства семей это неподъемные суммы. Поэтому помощью маленьким пациентам занимаются фонды.

«Мы финансируем тот пробел, который остается вне государственной поддержки. К сожалению, этот пробел достаточно большой», – пояснила директор фонда Эстер Демирчян.

Помогают с поиском средств и препаратов, а также берут шефство над семьями послы доброй воли. Одним из них стала актриса и телеведущая Сати Спивакова.

«Я уверена, что как море состоит из капель воды, так и любая помощь, любой призыв и освещение проблемы могут вывести на большую помощь», – подчеркнула актриса.

В онкоцентре Сати Спивакова пообщалась с детьми и их родителями. Принесла игрушки и книги. Маленьким пациентам показали кукольный спектакль.