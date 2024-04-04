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Актриса Сати Спивакова взяла шефство над детьми в онкоцентре Еревана
04.04.2024 — Разное | Mir24.TV Belarus
Источник материала: Mir24.TV Belarus
Вячеслав Прокофьев/ТАСС
Актриса и телеведущая Сати Спивакова посетила центр лечения онкологии в Ереване. Она будет помогать больным детям. Подробнее – корреспондент «МИР 24» Ирина Мкртчян.
Три недели в больнице, одна – дома. И так уже полгода. Узнав, что у дочери острая лимфобластома, мать перестроила график под нее. Дома за вторым ребенком ухаживают бабушки.
«Мы проходим блочное лечение, прошли уже 20 курсов химиотерапии. Врачи поддерживают нас, говорят, это лечится, есть множество примеров. Вот мы и не сдаемся», – рассказала мать пациентки онкоцентра Маргарита Варданян.
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«Мы финансируем тот пробел, который остается вне государственной поддержки. К сожалению, этот пробел достаточно большой», – пояснила директор фонда Эстер Демирчян.
Помогают с поиском средств и препаратов, а также берут шефство над семьями послы доброй воли. Одним из них стала актриса и телеведущая Сати Спивакова.
«Я уверена, что как море состоит из капель воды, так и любая помощь, любой призыв и освещение проблемы могут вывести на большую помощь», – подчеркнула актриса.
В онкоцентре Сати Спивакова пообщалась с детьми и их родителями. Принесла игрушки и книги. Маленьким пациентам показали кукольный спектакль.
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