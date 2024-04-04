ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | Новости о Коронавирусе | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Еще

Актриса Сати Спивакова взяла шефство над детьми в онкоцентре Еревана

04.04.2024 — Разное | Mir24.TV Belarus  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Mir24.TV Belarus

Актриса Сати Спивакова взяла шефство над детьми в онкоцентре Еревана
 Вячеслав Прокофьев/ТАСС

Актриса и телеведущая Сати Спивакова посетила центр лечения онкологии в Ереване. Она будет помогать больным детям. Подробнее – корреспондент «МИР 24» Ирина Мкртчян.

Три недели в больнице, одна – дома. И так уже полгода. Узнав, что у дочери острая лимфобластома, мать перестроила график под нее. Дома за вторым ребенком ухаживают бабушки.

«Мы проходим блочное лечение, прошли уже 20 курсов химиотерапии. Врачи поддерживают нас, говорят, это лечится, есть множество примеров. Вот мы и не сдаемся», – рассказала мать пациентки онкоцентра Маргарита Варданян.

Ежегодно в Армении диагностируют 100 новых случаев онкологии у детей. А препараты – в основном зарубежные – стоят десятки тысяч евро. Для большинства семей это неподъемные суммы. Поэтому помощью маленьким пациентам занимаются фонды.

«Мы финансируем тот пробел, который остается вне государственной поддержки. К сожалению, этот пробел достаточно большой», – пояснила директор фонда Эстер Демирчян.

Помогают с поиском средств и препаратов, а также берут шефство над семьями послы доброй воли. Одним из них стала актриса и телеведущая Сати Спивакова.

«Я уверена, что как море состоит из капель воды, так и любая помощь, любой призыв и освещение проблемы могут вывести на большую помощь», – подчеркнула актриса.

В онкоцентре Сати Спивакова пообщалась с детьми и их родителями. Принесла игрушки и книги. Маленьким пациентам показали кукольный спектакль.



ДРУГИЕ НОВОСТИ ОБЩЕСТВА

 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Ежегодно в Армении диагностируют 100 новых случаев онкологии у детей.
 
Новости дня
Новости разные
 
Новые сорта сельхозкультур вывели в Беларуси
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Разное

Свежие газеты

03.04.2024
Mir24.TV Belarus

Архив (Разное)

РЕКЛАМА
﻿
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Бизнес Инфо  |  Справки  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА ПОРТАЛЕ 21.BY 
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2020 21.by
Яндекс.Метрика