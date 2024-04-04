Лайфхаки для маркетплейса: как вывести товар в топ

Источник материала: ProBusiness





Селлеры часто сталкиваются с трудностями на маркетплейсах из-за жесткой конкуренции и меняющихся алгоритмов онлайн-площадок. Как же действовать, чтобы выделиться среди конкурентов и преуспеть в продажах? Основатель e-com агентства «Шольчев» Евгений Шольчев специально для «Про бизнес» пошагово объяснил, как вывести в топ товар на маркетплейсе (на примере Wildberries и Ozon) и что этому может помешать.



Евгений Шольчев

Основатель e-com агентства «Шольчев»

Почему не каждый продавец достигает высоких оборотов?

— Есть множество факторов, оказывающих влияние на доходы селлера на онлайн-платформах. Разделим эти факторы на подконтрольные и неподконтрольные продавцу.

Среди факторов, которые мы можем активно контролировать:

Ассортимент. Результаты успешных продавцов на маркетплейсах базируются на разнообразии предлагаемых товаров. Оптимизированный и востребованный ассортимент способствует привлечению широкой аудитории.

Результаты успешных продавцов на маркетплейсах базируются на разнообразии предлагаемых товаров. Оптимизированный и востребованный ассортимент способствует привлечению широкой аудитории. Ценообразование. Грамотное установление цен играет ключевую роль в привлечении покупателей. Подбор конкурентоспособных цен при сохранении прибыльности — вот главный залог успешной торговли. Для того, чтобы оперировать ценами, опираясь на конкретные данные, нужно тщательно просчитывать юнит-экономику перед выходом на маркетплейс.

Грамотное установление цен играет ключевую роль в привлечении покупателей. Подбор конкурентоспособных цен при сохранении прибыльности — вот главный залог успешной торговли. Для того, чтобы оперировать ценами, опираясь на конкретные данные, нужно тщательно просчитывать юнит-экономику перед выходом на маркетплейс. Нахождение товара в ТОПе выдачи. Эффективная оптимизация листингов и использование ключевых слов помогают вывести товары в ТОП поисковых запросов, увеличивая видимость и, следовательно, шансы на то, что товар быстрее купят.

Листинг — это страница со списком товаров в отдельной товарной категории. Покупатель видит сразу множество карточек товара, сгруппированных по определенным критериям, и может получить о каждом товаре информацию из превью.

Контент. Информативные и привлекательные описания товаров, качественные изображения и полезные отзывы создают положительное впечатление о магазине и продукции, повышая доверие со стороны покупателей.





Однако есть и факторы, на которые мы не можем напрямую повлиять:

Спрос. Рыночный спрос зависит от множества внешних факторов, и его изменения могут быть непредсказуемыми. Продавцам остается только гибко подстраиваться под изменения.

Рыночный спрос зависит от множества внешних факторов, и его изменения могут быть непредсказуемыми. Продавцам остается только гибко подстраиваться под изменения. Объем конкуренции. Количество конкурентов на платформах также влияет на успешность продаж. Эффективная конкуренция требует стратегического мышления и дифференциации предложения.

Количество конкурентов на платформах также влияет на успешность продаж. Эффективная конкуренция требует стратегического мышления и дифференциации предложения. Коммерческие условия маркетплейса. Размер комиссии, стоимость доставки и другие коммерческие условия задает платформа. Продавцы могут лишь адаптироваться к этим правилам, максимально используя предлагаемые площадками возможности для оптимизации расходов.

Бесплатные и платные методы выхода в топ

То, как виртуальная витрина вашего магазина представлена в поисковой выдаче на маркетплейсе (будь то Ozon или Wildberries), является ключевым фактором в привлечении внимания покупателей и росте продаж.

Попасть в топ можно двумя способами: бесплатно и платно.

Бесплатные факторы, влияющие на ранжирование:

Идеально настроенная SEO-оптимизация карточек товаров, где учтены все детали — от наименования и технических характеристик до подробных описаний.

Практический совет: исследуйте популярные запросы в поиске на площадках Ozon и Wildberries; вставляйте ключевые слова в заголовки, описания и характеристики товаров для увеличения видимости в поиске.

Наличие множества положительных отзывов и высокий рейтинг магазина повышают доверие со стороны потребителей. Старайтесь получить положительные отзывы от покупателей и грамотно работать с возражениями: например, не оставлять негативные отзывы без ответа.





Однако, если вы стремитесь подняться выше как можно быстрее, то в дополнение к бесплатным, стоит использовать платные инструменты:

Поисковое продвижение с использование трафаретов на Ozon. Трафареты Ozon представляют собой шаблоны, которые можно создать один раз, и потом использовать для продвижения карточек товара с помощью алгоритмов площадки.

на Ozon. Трафареты Ozon представляют собой шаблоны, которые можно создать один раз, и потом использовать для продвижения карточек товара с помощью алгоритмов площадки. Автореклама на Wildberries (параметры такой рекламы автоматически настраиваются алгоритмами маркетплейса).

Активное участие в акциях маркетплейсов и брендовое продвижение — также вполне рабочие методы для вывода товара в топ. Маркетплейсы часто выделяют товары с актуальными предложениями в специальных разделах в верхних строчках поисковой выдачи.

Продумывание стратегии перед запуском рекламы

Распространенная боль селлеров — они включают сразу всю рекламу, но товар не попадает топ, и расходы на рекламу не покрываются доходом с продаж.

Поэтому мой совет — выстраивать долгосрочную стратегию, начиная с фундамента и заканчивая уже опциональными инструментами. Нет смысла покупать рекламу, если стратегический фундамент у вас не заложен.

Первым шагом должна стать полная распаковка коммерции магазина: просчитываем юнит-экономику; оцениваем конкурентов; сравниваем наши цены; вычисляем спрос на товар; прогнозируем, какой процент рынка сможете охватить. Далее, у вас появляется четкая картина и из нее — стратегия.

Например, среди моих клиентов был магазин, который смог за 6 месяцев прийти из оборота 10 млн российских рублей в 40 млн. Они использовали все: начиная с фундаментальных задач (контент, скорость обмена данными с маркетплейсом, покрытие региональных складов) и заканачивая маркетингом и спецпроектами.





Можно подумать над форматом интересных охватных активностей. Например, несколько лет назад были популярны прямые эфиры на Ozon. Маркетинговый инструмент «онлайн-трансляции» пришел на наши маркетплейсы из Америки, его суть состояла в том, что в определенное время запускался онлайн-эфир на определенную тему. Это мог быть урок от визажиста или звезды, либо мастер-класс по жарке стейков. В процессе эфира нативно рекламировали технику или косметику и давали скидки на покупку, действующие только 24 часа. Сейчас этот инструмент уже не активен, т.к. теплота аудитории снизилась за несколько лет таких эфиров. Но тем не менее, такой опыт был и давал хорошие приросты по охвату и конверсии. Другой вариант — запуск рекламы брендов на ТВ и в метро. Но такие мощные офлайн-активности срабатывают только в том случае, если у вас настроены идеально все предыдущие шаги воронки на маркетплейсе.

Самые частые ошибки продавцов на маркетплейсах

Не совершайте эти ошибки. Тогда вам будет проще развивать продажи и выводить свои товары на самые высокие позиции поисковой выдачи маркетплейса:

Торопливость . Едва вышли на площадку, и уже включаете рекламу, чтобы попробовать/протестировать. В итоге бюджеты слиты, результаты не достигнуты, а в сухом остатке — разочарование.

. Едва вышли на площадку, и уже включаете рекламу, чтобы попробовать/протестировать. В итоге бюджеты слиты, результаты не достигнуты, а в сухом остатке — разочарование. Недостаточное внимание к контенту карточек. Какой смысл попадать в топ выдачи, если наша карточка не способна продавать? Нет достаточного количества фото и видео в хорошем качестве, нет подробного описания. В таком случае, даже задействовав платные методы продвижения, вы потратите деньги на нахождение в топе, но не получите продаж.



