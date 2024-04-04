Мамы в декрете, медики и бухгалтеры в одной группе? Как белоруска управляет школой для разных сегментов клиентов

Источник материала: ProBusiness





Можно ли создавать обучающий продукт, который будет интересен очень разным сегментам клиентов? И как эффективно его развивать и продвигать, чтобы не упустить ни одну из целевых аудиторий? Об этом мы поговорили с Юлией Минько — директором собственной школы косметологии YouBeauty .

*Редакция «Про бизнес» благодарит ресторан Zalkind Kitchen за помощь в организации фотосъемки при подготовке данного материала.

Юлия Минько не только управляет собственной школой косметологии, но и является опытным бренд-менеджером и эксклюзивным дистрибьютором профессиональной косметики Gerard’s в Беларуси. За годы работы девушка успела поработать со многими косметическими брендами и досконально изучила рынок. А чуть больше года назад Юлия открыла собственную школу косметологии YouBeauty.





— Школу я назвала YouBeauty. И это название абсолютно уникальное, потому что «Ю» — первая буква моего имени, а слово «Бьюти» для меня важное. Оно про внутреннюю красоту, которая открывается через внешнее проявление. Сначала появилась версия названия «YBeauty», а затем оно расширилось до «Ты — красивая». И это так точно отображало, все что я хотела бы рассказать про женщину!

Юлия видела школу косметологии изначально открытой для самых разных женщин. И для каждой из них обучение в школе — возможность найти свое призвание, освоить новую профессию и получить возможность развивать свое дело и зарабатывать.

— Идея создания учебного центра косметологии возникла из желания дать каждой женщине возможность приобрести новую специальность, независимо от ее основного образования, семейного положения, возраста. Эта профессия открывает перед женщинами новые финансовые возможности, новую такую интересную, постоянно развивающуюся бьюти сферу.





— Сначала мы делали упор на женщин, которые хотят поменять профессию. Но потом поняли, что не знаем «боли» клиента, вопросы и проблемы, которые он хочет решить с помощью нового образования. Поэтому привлекли маркетолога, которая проанализировала рынок, составила портреты клиентов и сформировала представление о том, кто у нас будет обучаться. Все это помогло выстроить работу и позиционирование на сайте, в рекламе, в Instagram.

Мы постоянно отслеживаем эффективность маркетинга и мероприятий, которые проводим. Анализирует работу запусков, выстраиваем позиционирование через сильные стороны и уникальность. Мы и студентов учим с первых дней заводить страницы в соцсетях, становиться более заметными на уже существующих аккаунтах. На своей странице мы показываем life нашего центра. Даже мне самой интересно открывать страницу и видеть отзывы выпускников. Такой формат приносит наилучшие результаты.

«Профессия в руках всегда дает возможность не зависеть от обстоятельств»

Сейчас студентов школы YouBeauty можно условно разделить на 3 основные категории:

Медицинские работники (обучающиеся или действующие), которые хотели бы остаться в своей сфере, но именно в направлении красоты и эстетики;

Женщины с основной работой. Например, бухгалтера, экономисты и др. специалисты. Главное — у них есть желание совмещать несколько профессий;

Женщины, которые хотели поменять сферу работы. Например, это мамы в декретном отпуске, которые не планируют возвращаться на основные места работы, а хотят полностью изменить свой образ жизни.

Несмотря на то, что все сегменты аудитории заметно отличаются друг от друга, в школе YouBeauty смогли выработать общий подход.

— Мы разработали уникальное предложение. Предложили женщинам «тест- драйв новой профессии» и внедрили этот инструмент в школу. Он состоит из двух частей: теоретической и практической.

Абсолютно любой человек может прийти и посмотреть нашу школу изнутри, познакомиться с преподавателями, узнать программу, найти ответы на все свои вопросы. Это помогает развеять мифы. Например, о том, необходимо ли медицинское образование, сколько можно зарабатывать, какие вложения потребуются, какие процедуры можно делать и какие нет. Мы объясняем, чем работа косметика отличается от косметолога. Каждый гость школы может увидеть, как выглядит работа косметолога со стороны, потому что преподаватель демонстрирует процедуру. Чаще всего сама женщина является клиентом и это шанс наглядно увидеть, как косметолог диагностирует кожу, какие вопросы задает, как приступает к процедуре, какие этапы выполняет, какую процедуру выбрал и почему.





Программа школы YouBeauty выстроена таким образом, что подойдет любой категории клиентов. В группе обучаются от 4 до 6 человек. За счет этого обеспечивается максимально глубокая степень погружения преподавателя в учебный процесс. Он может контролировать, что делает каждый студент.

— Наши преподаватели любят свое дело и не жадничают с информацией. Упор сделан на практику, привлечение моделей для занятий с разными проблемами и запросами. И очень важно, что группа небольшая. Это говорит о качестве и уровне полученных знаниях на нашем курсе.

Во время обучения создается чат с преподавателем. А после прохождения программы выпускники могут обратиться за советами и рекомендациями в чат поддержки. Там обсуждаются актуальные рабочие вопросы. Практикующие косметики и косметологи делятся результатами успеха. Это сильный инструмент для каждого.

«Как дистрибьютор я как никто понимаю, куда движется косметология»

Так как Юлия также является дистрибьютором продукции профессионального итальянского бренда Gerard’s, в школу часто обращаются основатели студий и салонов красоты. Они знают про учебный центр и ищут сотрудников среди хороших студентов.

— Мы щедро рекомендуем лучших и содействуем их трудоустройству. Наши студенты не только работают на себя, но также находят работу у наших партнеров.





При этом Юлия признается, что в процессе обучения специалисты не делают акцент именно на косметике бренда Gerard’s.

— Наши студенты — как художники. Было бы неправильно дать им краску только белого цвета. Нужна палитра — максимально разнообразная. Важно получить максимально прикладные знания, в том числе и о косметике разных брендов. Потому что если в одном бренде пропадет конкретный продукт, они не будут знать как его заменить. То, на чем мы учим, — ответственность преподавателей. Они практикующие специалисты и как никто знают результат и действие тех или иных препаратов. Поэтому наши студенты получают самое лучшее, то что действительно актуально сегодня. Потом они будут делать процедуры уже в своих кабинетах и получать результат — красивую и здоровую кожу и довольных клиентов.

В перспективе в школе планируют расширять ассортимент услуг и программ обучения для привлечения новых групп клиентов. Уже сейчас есть запросы от косметологов и косметиков, которые ранее обучались, но по каким-то причинам не приступили к практике.

— Для обновления знаний у нас есть предложения для таких специалистов. Также мы предлагаем тематические семинары: по требованиям СанПина, ведению Instagram, массажным техникам.

Мы проводим для студентов обзорные семинары по продукции Gerard’s, а также во время обучения студенты ходят на семинары представителей других брендов. Преподаватели присылают в учебный чат афиши мероприятий. Некоторые бренды уже стали нашими партнерами. Это взаимовыгодное сотрудничество.

Для меня другие бренды — не конкуренты, а коллеги. Аpple никогда не сравнивают себя с другими брендами, только со своей предыдущей моделью. Так и мы — сравниваем себя с тем, какими мы были месяц назад. И что мы сделали, чтобы стать лучше.

Наши студенты сдают промежуточное тестирование и только в конце обучения экзамен после которого получают сертификат гособразца.





Мы предлагаем своим клиентам рассрочку, если для клиента важна цена. Если важно качество обучения, то у нас очень сильная программа, в которую входит блок нутрициологии, развитие Instagram. Так же на первом практическом занятии мы устраиваем съемку с профессиональным фотографом, это тоже входит в стоимость. Просим студентов максимально подготовится, чтобы они купили форму, продумали свой макияж, прическу, чтобы фото были максимально полезны им для ведения соцсетей.

Так же мы разработали уникальный продукт — это профессиональный конспект, который мы дарим каждому студенту. Это — концентрат информации. Мы даже продаем этот конспект действующим косметологам. Они охотно его приобретают, потому что такого качества литературы немного на рынке. Это наша гордость, разработка наших преподавателей.

Нам чуть больше года, но я сама люблю новых специалистов, новые бренды, потому что горящие в этот период глаза заряжают всех вокруг. Это как маленький кораблик и баржа. Может, они и придут к цели почти одновременно, но гибким, юрким, креативным всегда будет эта яхточка.