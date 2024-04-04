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Первое заседание нижней палаты парламента нового созыва прошло в Беларуси

04.04.2024 — Разное | Mir24.TV Belarus  
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Источник материала: Mir24.TV Belarus

Обеспечение суверенитета и безопасности остаются приоритетами правовой политики Беларуси. Об этом заявил председатель Палаты Представителей Национального собрания страны Игорь Сергеенко. Первая сессия нижней палаты парламента нового созыва прошла в Минске, сообщает «МИР 24».

Депутаты избрали новых председателей постоянных комиссий. Они будут руководить десятками направлений законотворческой деятельности. Так, рабочий процесс непрерывен. Решено продолжить и практику общественного обсуждения законопроектов. Акцент также на межпарламентское сотрудничество с другими странами.

«Вот это сопряжение парламентской дипломатии белорусской по созданию измерения парламентариев в ШОС и развитие в БРИКС очень своевременное, актуальное и важная задача. Но и, конечно же, мы будем развивать двустороннюю парламентскую дипломатию, работать с теми странами, которые заинтересованы в межпарламентском сотрудничестве», – подчеркнул председатель Постоянной комиссии Палаты Представителей Национального собрания Республики Беларусь по международным делам Сергей Рачков.

Депутатов Палаты Представителей восьмого созыва белорусы выбрали во время единого дня голосования. Срок полномочий парламентариев – 5 лет.



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Теги: Минск
 
 
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Депутаты избрали новых председателей постоянных комиссий. Они будут руководить десятками направлений законотворческой деятельности.
 
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