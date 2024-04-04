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Первое заседание нижней палаты парламента нового созыва прошло в Беларуси
04.04.2024 — Разное | Mir24.TV Belarus
Источник материала: Mir24.TV Belarus
Обеспечение суверенитета и безопасности остаются приоритетами правовой политики Беларуси. Об этом заявил председатель Палаты Представителей Национального собрания страны
Депутаты избрали новых председателей постоянных комиссий. Они будут руководить десятками направлений законотворческой деятельности. Так, рабочий процесс непрерывен. Решено продолжить и практику общественного обсуждения законопроектов. Акцент также на межпарламентское сотрудничество с другими странами.
Депутатов Палаты Представителей восьмого созыва белорусы выбрали во время единого дня голосования. Срок полномочий парламентариев – 5 лет.
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Депутаты избрали новых председателей постоянных комиссий. Они будут руководить десятками направлений законотворческой деятельности.
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