Первое заседание нижней палаты парламента нового созыва прошло в Беларуси

Источник материала: Mir24.TV Belarus

Обеспечение суверенитета и безопасности остаются приоритетами правовой политики Беларуси. Об этом заявил председатель Палаты Представителей Национального собрания страны Игорь Сергеенко . Первая сессия нижней палаты парламента нового созыва прошла в Минске, сообщает «МИР 24».

Депутаты избрали новых председателей постоянных комиссий. Они будут руководить десятками направлений законотворческой деятельности. Так, рабочий процесс непрерывен. Решено продолжить и практику общественного обсуждения законопроектов. Акцент также на межпарламентское сотрудничество с другими странами.

«Вот это сопряжение парламентской дипломатии белорусской по созданию измерения парламентариев в ШОС и развитие в БРИКС очень своевременное, актуальное и важная задача. Но и, конечно же, мы будем развивать двустороннюю парламентскую дипломатию, работать с теми странами, которые заинтересованы в межпарламентском сотрудничестве», – подчеркнул председатель Постоянной комиссии Палаты Представителей Национального собрания Республики Беларусь по международным делам Сергей Рачков.

Депутатов Палаты Представителей восьмого созыва белорусы выбрали во время единого дня голосования. Срок полномочий парламентариев – 5 лет.