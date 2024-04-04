Лукашенко потребовал честной работы от новых управленцев

Источник материала: Mir24.TV Belarus

Работать честно и наладить дисциплину потребовал Александр Лукашенко от новых управленцев в местной вертикали власти. Президент согласовал кадровые назначения, передает «МИР 24».

«Мужики, непростые времена. Вы приходите во власть в непростые времена. Вы согласились возглавить соответствующие участки. И я вам за это благодарен. Только с сегодняшнего дня настройтесь на очень серьезную тяжелую работу. У нас есть все для того, чтобы сегодня работать. Не хватает только дисциплины. Будет дисциплина и порядок, будут компенсированы некоторые недоработки», – отметил президент Республики Беларусь Александр Лукашенко.

Белорусский лидер напомнил, что впереди президентская электоральная кампания. Поэтому к работе руководителей на местах будет повышенное внимание. От местных властей Александр Лукашенко ждет развития экономики в регионах. Это будет главным критерием эффективности работы властей. Глава государства напомнил и о задаче, которую ставил ранее – в каждом районе страны запустить инвестпроект.