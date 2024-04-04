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Лукашенко потребовал честной работы от новых управленцев
04.04.2024 — Разное | Mir24.TV Belarus
Источник материала: Mir24.TV Belarus
Работать честно и наладить дисциплину потребовал Александр Лукашенко от новых управленцев в местной вертикали власти. Президент согласовал кадровые назначения, передает «МИР 24».
Белорусский лидер напомнил, что впереди президентская электоральная кампания. Поэтому к работе руководителей на местах будет повышенное внимание. От местных властей Александр Лукашенко ждет развития экономики в регионах. Это будет главным критерием эффективности работы властей. Глава государства напомнил и о задаче, которую ставил ранее – в каждом районе страны запустить инвестпроект.
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Белорусский лидер напомнил, что нынешний год – политический, впереди президентская электоральная кампания.
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