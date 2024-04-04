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Представители бизнеса Беларуси и Челябинской области провели встречу
04.04.2024 — Разное | Mir24.TV Belarus
Источник материала: Mir24.TV Belarus
Беларусь укрепляет торговые отношения с регионами России. Челябинская область стала одной из первых, кто исключил посредничество в работе с республикой. Ко Дню единения народов двух стран ведущие предприятия регионов провели встречу, передает телеканал «МИР 24».
В выставке приняли участие флагманы производств двух городов. От Минска –тракторные, автомобильные, станкостроительные заводы. Со стороны Челябинска – машиностроение, металлообработка и торговля.
Наладить совместную работу помогает торговое представительство Челябинска в Минске. Только за год работы без посредников стороны заключили контрактов более чем на 26 миллионов белорусских рублей, или 740 миллионов российских.
Представительства на территории Беларуси
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За год работы без посредников стороны заключили контрактов более чем на 26 миллионов белорусских рублей.
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