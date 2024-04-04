Представители бизнеса Беларуси и Челябинской области провели встречу

Источник материала: Mir24.TV Belarus

Беларусь укрепляет торговые отношения с регионами России. Челябинская область стала одной из первых, кто исключил посредничество в работе с республикой. Ко Дню единения народов двух стран ведущие предприятия регионов провели встречу, передает телеканал «МИР 24».

В выставке приняли участие флагманы производств двух городов. От Минска –тракторные, автомобильные, станкостроительные заводы. Со стороны Челябинска – машиностроение, металлообработка и торговля.

Наладить совместную работу помогает торговое представительство Челябинска в Минске. Только за год работы без посредников стороны заключили контрактов более чем на 26 миллионов белорусских рублей, или 740 миллионов российских.

«Мы делаем переговоры с самым крупным нашим промышленным бизнесом. Активно помогаем белорусскому бизнесу. Потому что в столь тяжелые времена очень трудно найти правильных партнеров. В рамках импортозамещения Челябинская область готова подставить плечо белорусским производителям», – рассказал заместитель руководителя торгового представительства Челябинской области России в Беларуси Андрей Шаблинский.