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Представители бизнеса Беларуси и Челябинской области провели встречу

04.04.2024 — Разное | Mir24.TV Belarus  
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Источник материала: Mir24.TV Belarus

Представители бизнеса Беларуси и Челябинской области провели встречу
 Фото: Shutterstock/FOTODOM

Беларусь укрепляет торговые отношения с регионами России. Челябинская область стала одной из первых, кто исключил посредничество в работе с республикой. Ко Дню единения народов двух стран ведущие предприятия регионов провели встречу, передает телеканал «МИР 24».

В выставке приняли участие флагманы производств двух городов. От Минска –тракторные, автомобильные, станкостроительные заводы. Со стороны Челябинска – машиностроение, металлообработка и торговля.

Наладить совместную работу помогает торговое представительство Челябинска в Минске. Только за год работы без посредников стороны заключили контрактов более чем на 26 миллионов белорусских рублей, или 740 миллионов российских.

«Мы делаем переговоры с самым крупным нашим промышленным бизнесом. Активно помогаем белорусскому бизнесу. Потому что в столь тяжелые времена очень трудно найти правильных партнеров. В рамках импортозамещения Челябинская область готова подставить плечо белорусским производителям», – рассказал заместитель руководителя торгового представительства Челябинской области России в Беларуси Андрей Шаблинский.

Представительства на территории Беларуси имеют еще два региона России – это Нижний Новгород и республика Башкортостан.



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Теги: Минск
 
 
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За год работы без посредников стороны заключили контрактов более чем на 26 миллионов белорусских рублей.
 
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