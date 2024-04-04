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Белоруска Василевская выполнила все запланированные эксперименты на МКС
04.04.2024 — Разное | Mir24.TV Belarus
Источник материала: Mir24.TV Belarus
Белорусская космонавтка Марина Василевская, отправившаяся на МКС в составе международного экипажа, выполнила все запланированные эксперименты и готова к назначенному на 6 апреля возвращению на Землю. Об этом рассказал заместитель начальника управления аэрокосмической деятельности НАН Беларуси Иван Буча.
Чиновник отметил, что поддерживал связь с Василевской на протяжении всего периода ее пребывания на МКС. Связь при этом была односторонняя – космонавтка общалась посредством канала спутниковой связи через американский Хьюстон.
Ранее Марина Василевская
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Об этом рассказал замначальника управления аэрокосмической деятельности НАН Беларуси Иван Буча.
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