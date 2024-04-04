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Белоруска Василевская выполнила все запланированные эксперименты на МКС

04.04.2024 — Разное | Mir24.TV Belarus  
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Источник материала: Mir24.TV Belarus

Белорусская космонавтка Марина Василевская, отправившаяся на МКС в составе международного экипажа, выполнила все запланированные эксперименты и готова к назначенному на 6 апреля возвращению на Землю. Об этом рассказал заместитель начальника управления аэрокосмической деятельности НАН Беларуси Иван Буча.

Чиновник отметил, что поддерживал связь с Василевской на протяжении всего периода ее пребывания на МКС. Связь при этом была односторонняя – космонавтка общалась посредством канала спутниковой связи через американский Хьюстон.

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Он добавил, что Василевская звонила каждый день. Также ежедневно приходили данные о выполнении мероприятий научной программы из подмосковного Центра управления полетами. Кроме того, по результатам медицинского брифинга стало известно, что самочувствие экипажа – Олега Новицкого, Марины Василевской и Лорел О'Хара – хорошее. Все они готовы к возвращению на Землю.

Ранее Марина Василевская вышла в прямой эфир с Международной космической станции и ответила на вопросы студентов. До этого белоруска пообщалась по видеосвязи с российскими школьниками в Центре управления полетами в Королеве.



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Об этом рассказал замначальника управления аэрокосмической деятельности НАН Беларуси Иван Буча.
 
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