Беларусь может приостановить действие ДОВСЕ

Источник материала: Mir24.TV Belarus

Приостановить действия Договора об обычных вооруженных силах в Европе –законопроект об этом рассмотрят белорусские депутаты. Согласие на внесение документа в парламент дал Александр Лукашенко, сообщает «МИР 24».

Договор устанавливает квоты по численности личного состава армии, вооружения и военной техники для каждого государства-участника. Закреплены там и меры контроля за соблюдением лимитов.

«К сожалению, сложилась такая ситуация, что страны Запада проявляют игнорирование в вопросах выполнения Договора об обычных вооруженных силах в Европе. Они отказываются инспектировать наше государство. В свою очередь, мы также не можем инспектировать иностранное государство, так как они создали такую ситуацию, что не принимают наши инспекции», – рассказал начальник Департамента международного военного сотрудничества Минобороны Беларуси Валерий Ревенко.

В Минобороны подчеркивают: речь идет именно о приостановлении, а не о выходе из Договора. Страна в полном объеме выполняла обязательства. Чего не делали некоторые государства Евросоюза в отношении Беларуси.