|
Беларусь может приостановить действие ДОВСЕ
05.04.2024 — Разное | Mir24.TV Belarus
Источник материала: Mir24.TV Belarus
Приостановить действия Договора об обычных вооруженных силах в Европе –законопроект об этом рассмотрят белорусские депутаты. Согласие на внесение документа в парламент дал Александр Лукашенко, сообщает «МИР 24».
Договор устанавливает квоты по численности личного состава армии, вооружения и военной техники для каждого государства-участника. Закреплены там и меры контроля за соблюдением лимитов.
В Минобороны подчеркивают: речь идет именно о приостановлении, а не о выходе из Договора. Страна в полном объеме выполняла обязательства. Чего не делали некоторые государства Евросоюза в отношении Беларуси.
В прошлом году заявление о намерении членов альянса приостановить действие Договора сделал блок НАТО.
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Договор устанавливает квоты по численности личного состава армии, вооружения и военной техники для каждого государства-участника.
|
Свежие газеты
Архив (Разное)