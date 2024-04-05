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Беларусь может приостановить действие ДОВСЕ

05.04.2024 — Разное | Mir24.TV Belarus  
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Источник материала: Mir24.TV Belarus

Беларусь может приостановить действие ДОВСЕ
 Фото: Shutterstock/FOTODOM

Приостановить действия Договора об обычных вооруженных силах в Европе –законопроект об этом рассмотрят белорусские депутаты. Согласие на внесение документа в парламент дал Александр Лукашенко, сообщает «МИР 24».

Договор устанавливает квоты по численности личного состава армии, вооружения и военной техники для каждого государства-участника. Закреплены там и меры контроля за соблюдением лимитов.

«К сожалению, сложилась такая ситуация, что страны Запада проявляют игнорирование в вопросах выполнения Договора об обычных вооруженных силах в Европе. Они отказываются инспектировать наше государство. В свою очередь, мы также не можем инспектировать иностранное государство, так как они создали такую ситуацию, что не принимают наши инспекции», – рассказал начальник Департамента международного военного сотрудничества Минобороны Беларуси Валерий Ревенко.

В Минобороны подчеркивают: речь идет именно о приостановлении, а не о выходе из Договора. Страна в полном объеме выполняла обязательства. Чего не делали некоторые государства Евросоюза в отношении Беларуси.

В прошлом году заявление о намерении членов альянса приостановить действие Договора сделал блок НАТО. Также из него вышла Россия.



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Договор устанавливает квоты по численности личного состава армии, вооружения и военной техники для каждого государства-участника.
 
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