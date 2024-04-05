Ученые обработают результаты экспериментов Василевской на МКС

Минские ученые готовятся к обработке исследований, которые провела на МКС Марина Василевская. У первой белоруски на Международной космической станции особая миссия – программа из семи научных работ, передает корреспондент телеканала «МИР 24» Галина Пузына.
В пробирках – копии космического научного набора Марины Василевской. Всего 16 колб. Внутри микроорганизмы. Например, бифидобактерии, лактобациллы и термофильный стрептококк. Часть из них есть в кисломолочных продуктах, но вместе не встречаются ни в одном из них. Набор уникален.
«Эти культуры оказывают положительное влияние на микробиоту кишечника, позволяют поддерживать ее в нормальном состоянии. В условиях микрогравитации снижается иммунитет, изменяется микробиом кишечника. Чтобы его поддерживать в нормальном состоянии, нужны специальные культуры либо продукт. Основная задача эксперимента – подобрать такие культуры», – рассказала заведующая лабораторией микробиологических исследований и коллекции промышленных микроорганизмом отдела биотехнологий Института мясо-молочной промышленности Елена Бирюк.
Эксперимент проведут и на Земле, но уже с набором копий. По той же циклограмме. Учтут все параметры и режимы. После этого образцы сравнят с теми, что вернутся с МКС.
«Если это все будет стабильно, – значит, замечательно. Будем дальше двигаться маленькими шажками к основной цели – к получению как закваски, так и продукта, возможно, даже для космических полетов», – отметила заведующая отделом биотехнологий Института мясо-молочной промышленности Наталья Жабанос.
Научная программа формировалась параллельно с отбором кандидатов к полету два года назад. Участвовали ученые разных сфер. Определяли направления космических исследований. Список экспериментов согласовали с Роскосмосом и Российской академией наук.
«Белорусская сторона заинтересована, чтобы то, что создано нашими учеными, получило дальнейшее развитие. И это направление дает возможность применять их по направлению пилотируемой космонавтики. Белок лактоферин и проксибиотики востребованы российской стороной. Для их изучения и последующего применения при разработке питания космонавтов», – пояснил заместитель начальника управления аэрокосмической деятельности Национальной академии наук Беларуси Иван Буча.
12 суток белоруски на МКС расписаны. У нее семь научных экспериментов: исследования в области биологии, физиологии, автономного функционирования космических станций, дистанционного зондирования Земли, а также опыты с лактоферином и радиосвязь с Землей.
Экипаж вернется на землю 6 апреля. В его составе также командир Олег Новицкий из России и астронавт из США Лорел О'Хара. Прямую трансляцию посадки проведет Госкорпорация «Роскосмос» на своем официальном канале в интернете.