Ученые обработают результаты экспериментов Василевской на МКС

Эксперимент проведут и на Земле, но уже с набором копий. По той же циклограмме. Учтут все параметры и режимы. После этого образцы сравнят с теми, что вернутся с МКС.

«Если это все будет стабильно, – значит, замечательно. Будем дальше двигаться маленькими шажками к основной цели – к получению как закваски, так и продукта, возможно, даже для космических полетов», – отметила заведующая отделом биотехнологий Института мясо-молочной промышленности Наталья Жабанос.

Научная программа формировалась параллельно с отбором кандидатов к полету два года назад. Участвовали ученые разных сфер. Определяли направления космических исследований. Список экспериментов согласовали с Роскосмосом и Российской академией наук.

«Белорусская сторона заинтересована, чтобы то, что создано нашими учеными, получило дальнейшее развитие. И это направление дает возможность применять их по направлению пилотируемой космонавтики. Белок лактоферин и проксибиотики востребованы российской стороной. Для их изучения и последующего применения при разработке питания космонавтов», – пояснил заместитель начальника управления аэрокосмической деятельности Национальной академии наук Беларуси Иван Буча.

12 суток белоруски на МКС расписаны. У нее семь научных экспериментов : исследования в области биологии, физиологии, автономного функционирования космических станций, дистанционного зондирования Земли, а также опыты с лактоферином и радиосвязь с Землей.