Птицефабрики Беларуси увеличили производство куриных яиц

Источник материала: Mir24.TV Belarus

Беларусь увеличила экспорт куриного яйца. Птицефабрики наращивают производство, а страна поставки. Так, вдвое больше стали покупать в России. На отечественных предприятиях есть излишки, они работают на полную мощность. Как производят социально значимый товар, увидела корреспондент «МИР 24» Елизавета Проявенко.

Курица-несушка дает одно яйцо ежедневно, а таких птиц на этом предприятии больше миллиона двухсот. Производство закрытого типа. Случайный человек в птичник не попадет. Так кур защищают от вирусов и бактерий. В их рационе корм, обогащенный омегой-3. В результате получаются полезные яйца разных категорий.

«Категорийность яйца зависит от массы яйца. Яйца подразделяются по категориям. Это мелкое, это первая, вторая категория, отборная и высшая. Высшая категория – это яйца крупные, больше 70 грамм. В зависимости от своего возраста, с возрастом яйца крупнее, птица может нести разные яйца», – рассказал главный врач птицефабрики Алексей Исаченко.

Самые полезные – небольшие яйца молодых кур категории С2. Самые ходовые – средние С1. В больницы, детские сады и школы предприятие поставляет мытые и диетические яйца, таким не больше семи суток. На экспорт уходят все виды. В холодильнике куриное яйцо может храниться до 90 суток.

«Основная масса, помимо рынка Беларуси, потому что это приоритет, конечно, идет на Российскую Федерацию. Также поставляем еще в Казахстан и в Арабские Эмираты. Условия хранения по яйцу при ноль – минус два сто двадцать суток. Поэтому, в принципе, туда не так далеко везти. Едут контейнерами, доставка примерно две недели», – отметил начальник отдела реализации продукции птицефабрики Александр Череп.

Ежегодно птицефабрики и фермерские хозяйства страны производят 3,5 миллиарда яиц. 20% остается в излишке, их экспортируют. Так, с начала этого года объем поставок в Россию увеличился в два раза. Как у соседки, так и в самой Беларуси спрос на яйца значительно вырос.

«С 2020 года спрос на внутреннем рынке вырос на 20%. Но дело в том, что у нас предприятия, такие как кондитерские цеха, хлебзаводы, фабрики макаронных изделий, они тоже увеличивают свою продукцию. И для собственного производства им необходимо яйцо куриное», – отметила начальник управления промышленного животноводства и рыбохозяйственной деятельности Минсельхозпрода Беларуси Валентина Одинцова.

Поэтому растут и объемы производства. Минсельхозпрод планирует значительно увеличить их и в этом году. Как и географию поставок. Омлет из белорусского яйца уже делают в Узбекистане и Казахстане. Среди новых покупателей Монголия.

По статистике, один белорус в среднем съедает двести тридцать шесть куриных яиц в год.