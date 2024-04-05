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Птицефабрики Беларуси увеличили производство куриных яиц
05.04.2024 — Разное | Mir24.TV Belarus
Источник материала: Mir24.TV Belarus
Беларусь увеличила экспорт
Курица-несушка дает одно яйцо ежедневно, а таких птиц на этом предприятии больше миллиона двухсот. Производство закрытого типа. Случайный человек в птичник не попадет. Так кур защищают от вирусов и бактерий. В их рационе корм, обогащенный омегой-3. В результате получаются полезные яйца разных категорий.
Самые полезные – небольшие яйца молодых кур категории С2. Самые ходовые – средние С1. В больницы, детские сады и школы предприятие поставляет мытые и диетические яйца, таким не больше семи суток. На экспорт уходят все виды. В холодильнике куриное яйцо может храниться до 90 суток.
«Основная масса, помимо рынка Беларуси, потому что это приоритет, конечно, идет на Российскую Федерацию. Также поставляем еще в Казахстан и в Арабские Эмираты. Условия хранения по яйцу при ноль – минус два сто двадцать суток. Поэтому, в принципе, туда не так далеко везти. Едут контейнерами, доставка примерно две недели», – отметил начальник отдела реализации продукции птицефабрики Александр Череп.
Ежегодно птицефабрики и фермерские хозяйства страны производят 3,5 миллиарда яиц. 20% остается в излишке, их экспортируют. Так, с начала этого года объем поставок в Россию увеличился в два раза. Как у соседки, так и в самой Беларуси спрос на яйца значительно вырос.
Поэтому растут и объемы производства. Минсельхозпрод планирует значительно увеличить их и в этом году. Как и географию поставок. Омлет из белорусского яйца уже делают в Узбекистане и Казахстане. Среди новых покупателей Монголия.
По статистике, один белорус в среднем съедает двести тридцать шесть куриных яиц в год.
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Вдвое больше стали покупать в России. На отечественных предприятиях есть излишки, они работают на полную мощность.
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