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Лукашенко одобрил проект соглашения Беларуси и Венесуэлы о воздушном сообщении
06.04.2024 — Разное | Mir24.TV Belarus
Источник материала: Mir24.TV Belarus
Президент Беларуси Александр Лукашенко одобрил проект межправительственного соглашения Беларуси и Венесуэлы о воздушном сообщении, передает «МИР 24».
Глава государства подписал указ, которым одобрил в качестве основы для проведения переговоров проект названного соглашения, уточнили в пресс-службе главы государства. Проводить переговоры с представителями Венесуэлы уполномочено Министерство транспорта и коммуникаций республики, сообщает
В октябре 2023 года Александр Лукашенко принял главу МИД Венесуэлы Ивана Хиль Пинто и предложил выработать
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Проводить переговоры с представителями Венесуэлы уполномочено Министерство транспорта и коммуникаций республики.
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