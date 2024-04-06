Лукашенко одобрил проект соглашения Беларуси и Венесуэлы о воздушном сообщении

Источник материала: Mir24.TV Belarus

Президент Беларуси Александр Лукашенко одобрил проект межправительственного соглашения Беларуси и Венесуэлы о воздушном сообщении, передает «МИР 24».

Глава государства подписал указ, которым одобрил в качестве основы для проведения переговоров проект названного соглашения, уточнили в пресс-службе главы государства. Проводить переговоры с представителями Венесуэлы уполномочено Министерство транспорта и коммуникаций республики, сообщает БЕЛТА .