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Лукашенко одобрил проект соглашения Беларуси и Венесуэлы о воздушном сообщении

06.04.2024 — Разное | Mir24.TV Belarus  
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Источник материала: Mir24.TV Belarus

Президент Беларуси Александр Лукашенко одобрил проект межправительственного соглашения Беларуси и Венесуэлы о воздушном сообщении, передает «МИР 24».

Глава государства подписал указ, которым одобрил в качестве основы для проведения переговоров проект названного соглашения, уточнили в пресс-службе главы государства. Проводить переговоры с представителями Венесуэлы уполномочено Министерство транспорта и коммуникаций республики, сообщает БЕЛТА.

В октябре 2023 года Александр Лукашенко принял главу МИД Венесуэлы Ивана Хиль Пинто и предложил выработать дорожную карту сотрудничества двух стран.



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Проводить переговоры с представителями Венесуэлы уполномочено Министерство транспорта и коммуникаций республики.
 
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