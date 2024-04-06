«Мне некуда сводить детей в выходные». Двое минчан устали от однообразия и теперь «пилят» приложение для поиска крутых ивентов

Источник материала: ProBusiness



Юлия Башко и Михаил Колесов.

«Мы понимаем, что замахнулись на очень сложную задачу и впереди предстоит много трудностей. Но в случае успеха всех жителей Беларуси ждет удобный сервис, в котором можно найти события, которых не нет в поисковиках», — так участники стратапа описывают свой проект «GoFun» . Юлия Башко, Михаил Колесов и Максим Додонов (фамилия изменена и на фото Максим не присутствует в связи с тем, что пока работает в другой компании, — прим. «Про бизнес») рассказали о том, как решили создать приложение для поиска новых развлечений, и почему оно будет полезным для любого человека.

«Здорово, когда понимаешь, что не теряешь времени зря»

Юлия Башко родилась в Украине в Гайсине. Отец был военным, поэтому приходилось часто переезжать. С самого детства Юлия была очень творческим человеком, любила фантазировать и творить. Ее коронная фраза для друзей всегда была: «О! Придумала!». Тогда уже все понимали, что сейчас что-то будет. По словам Юлии, всегда хотелось наполнить мир красками, сделать жизнь ярче, интереснее, чтобы люди больше общались и проводили вместе время.

— Еще одна моя слабость — помогать людям. Поэтому в течение всей жизни я занималась тем, что помогала людям с реализацией их предназначений. Я вижу в людях их таланты, даже если они сами их пока не видят. Люди часто не верят в себя и свои возможности. Надо лишь чуть-чуть помочь им, подтолкнуть к действиям. Сначала все сопротивлялись переменам, но, в итоге, сейчас они лучшие в своих областях и зарабатывают деньги, занимаясь любимым делом! Так я и пришла к работе со стартапами. Помогаю им быстро проверять на жизнеспособность их идеи и с минимальными затратами и максимальным результатом их реализовывать.





Мне удалось собрать единомышленников и создать Ассоциацию трекеров и бизнес-консультантов для того, чтобы помогать стартапам и предпринимателям. В ассоциацию входят профессионалы из разных областей бизнеса: юристы, бухгалтеры, финансисты, консультанты, трекеры, инвесторы, управленцы. Это люди, которые уже имеют свой бизнес, исключительные компетенции, опыт, они реализовались в жизни и просто хотят помогать. Сейчас они рассматривают это не как свою работу, а как самореализацию. Работая со стартапами, я встретила ребят, с которыми у нас появилась воодушевляющая идея о создании приложения по поиску досуга. И в январе мы начали этот сложный путь по реализации проекта.





Михаил Колесов родился в Москве, но позже переехал в Беларусь. Признает, что он единственный в семье с техническим складом ума. После окончания БГУИРа у Михаила была мечта — связать свою жизнь с математикой и стать ученым, однако, попробовав себя во многих сферах, в качестве профессиональной деятельности выбрал программирование и фриланс:

— Мне нравится то, чем я занимаюсь. Я до сих пор получаю удовольствие от всего этого. И бывает, что сидишь над какой-то задачей, а потом смотришь — за окном уже чуть ли не рассвет. И это здорово, когда понимаешь, что не теряешь времени зря. В области стартапов я пробовал работать раньше. Скорее, из любопытства. Мне нравится решать сложные задачи, желательно интеллектуальные, над которыми надо прям покорпеть, нравится изучать что-то новое. И стартапы — это именно то, что надо.





— Мы с Мишей учились вместе в университете, то есть у меня такая же профессия. C детства люблю математику, любовь к которой привила ещё бабушка. Жила она в то время бедно, и вот у неё сложилось впечатление, что если ты знаешь математику, то будешь успешным человеком, — отмечает Максим Додонов.

«Мы решили создать стартап, который вернет людей к живому общению»

— Идея приложения для поиска мероприятий не новая (например, мы писали о похожем стартапе «Barband», — прим. «Про бизнес»). Но до сих пор ее никто не смог реализовать по ряду объективных причин. Мы понимаем, что замахнулись на очень сложную задачу и впереди предстоит много трудностей. Но в случае успеха, всех жителей Беларуси ждет удобный сервис, в котором можно найти события, о которых не написано в афишах и их не найдешь в поисковиках, — уверена Юлия.





— Вот ты идешь, например, по улице, гуляешь с друзьями — и видишь на двери вывеску какого-то необычного мероприятия: мастер-класс по каллиграфии или концерт-квартирник. Зачастую такие эксклюзивные мероприятия самые интересные. Человек, как правило, ходит по привычным местам. А между тем, у нас проходят фитнес-туры, соревнования по триатлону и спортивной рыбалке, мастер-классы винной школы и многое другое, — утверждает Михаил.

По словам Юлии, ее боль как мамы — чем удивить и развлечь детей в выходной или свободное время в будние дни:

— Ты открываешь Google, листаешь и понимаешь, что единственные развлечения — это кино и спектакли. Или это очередной торговый центр, просто игровая комната. Но ничего оригинального в моменте не найдешь. Так как у нас у всех были проблемы с поиском досуга, мы посчитали, что можем решить их.





Есть много рабочих сайтов, которые предоставляют информацию о различных мероприятиях, но приложение «GoFun» будет действительно первым. Ведь есть очень много организаторов интересных событий, частных мастер-классов, интересных ресурсных встреч для женщин, живых концертов и мероприятий по интересам. Поэтому основная цель стартапа — это собрать все в одном месте, чтобы человек действительно имел широкий выбор.



А вторая глобальная цель — вытянуть людей из своих гаджетов и показать им, что вокруг есть другие люди, вернуть их к живому общению, к живым развлечениям и эмоциям. Поэтому мероприятие для нас — это нечто большее, чем просто сходить, посмотреть или поучаствовать. Это возможность обогатить свой внутренний мир, встретить новых интересных людей, получить необычный опыт, а также поделиться своей энергией с окружающими. Более того, приложение поможет организаторам мероприятий сократить расходы на привлечение клиентов. Поэтому приложение «GoFun» станет платформой, где будут собраны как крупные мероприятия, так и маленькие, о которых часто никак не узнаешь.





После проведения кастдева мы поняли, что данное приложение будет пользоваться наибольшей популярностью среди молодежи. Они еще не сидят дома за телевизором, а с удовольствием развлекаются. Пары тоже с удовольствием разнообразят досуг посещением различных мероприятий. И, конечно, родители, компании друзей, которые любят шумно и весело провести время, также смогут найти подходящее для себя развлечение.

«Начинали с другой идеи, но потом поняли, что хотим заняться досугом»

Стоит отметить, что сама реализация проекта началась 3 месяца назад. Теоретическая часть велась с октября 2023 года, но к практической работе приступили только в январе 2024 года.





Изначально у Михаила и Максима была другая задумка, но, пройдя обучение по основам бизнеса под руководством Юлии и проанализировав все нюансы, команда решила создать проект по поиску развлечений:

— Мы узнали про интересную программу от Белагропромбанка — «Стартап-марафон», где людям, имеющим идею, помогают двигаться дальше. Услышали по радио в машине буквально в последний день анонс, отправили заявку и, честно говоря, не думали, к чему это вообще приведет. Было очень полезно, так как мы прошли обучение основам бизнеса и потом три месяца работали с трекером, — говорит Максим Додонов.





— Мы все взрослые состоявшиеся люди, — подчеркивает Юлия. — Ребята, помимо этого, профессиональные разработчики, которые полностью могут закрыть реализацию этого проекта. На мне коммерциализация и продвижение. То есть пока мы не привлекаем никаких средств. Мы тестируем все наши гипотезы. Пока мы не получим первую прибыль, неправильно привлекать чужие средства, потому что мы должны быть уверены, что они вернутся инвестору с плюсом.





Мы готовы к тому, что в первый год прибыли не будет. Мы видим несколько способов монетизации, но все нужно тестировать. Объем рынка Беларуси небольшой, поэтому при работающей бизнес-модели проект можно будет масштабировать на русскоязычные страны.

Перед запуском тестовой версии сайта ребята проделали серьзную техническую и аналитическую работу. Кроме того, участники стартапа утверждают, что у них в запасе есть множество полезных фишек, которые будут в приложении:

— В тестовой версии реализована только основная функция — поиск мероприятия. Но есть еще много функций, которые ждут своей очереди внедрения. Мы стараемся сделать так, чтобы пользователи получали максимально полезную информацию о мероприятиях, которые их интересуют, и могли с легкостью найти нужную информацию в приложении.





Ежедневно сайт посещают от 20 до 50 человек, которые совершают какие-либо действия по поиску. Пока сайт работает в тестовом режиме и не рекламируется.

— Совсем недавно был открыт аккаунт в Instagram, где публикуются обзоры мероприятий, развлечений, уникальных мест, о которых почти нигде не говорится. За две недели на аккаунт подписалось 500 человек, — говорит Юлия. — Мы планируем заинтересовать пользователей нашего приложения не только интересным контентом, но и удобным и интуитивно понятным дизайном. Мы уверены, что комбинация этих факторов позволит нам выделиться и привлечь широкую аудиторию.





«Фишка нашего приложения — это скорость и точность выбора»

— Мы создаем новый инновационный продукт, который упростит жизнь людей, — утверждают ребята. — Cамая главная задача — убрать муки выбора для пользователей, поэтому придумали интересные механики, с помощью которых в 3−4 клика человек может найти подходящее мероприятие. Более того, в мобильном приложении можно будет использовать такие функции, как «Позвать друга» или «Удиви меня». Помимо этого, еще есть категория «Эксклюзив», чтобы не упустить редкие и необычные мероприятия. Мероприятия можно найти как в Минске, так и в других городах Беларуси. А благодаря геолокации можно увидеть, что происходит рядом с вами.





В первую очередь, мы получаем огромное удовольствие от работы над стартапом. Каждый занимается тем, в чем лучше всего разбирается. Это и есть комфорт. Мы поднимаем важные вопросы и обсуждаем вместе, каждый прислушивается друг к другу и абсолютно нормально воспринимает критику. В командной работе нет юношеского максимализма и споров, есть здравый смысл и конструктивные дискуссии. Более того, благодаря присутствию трекера в команде многие важные вещи предусматриваются заранее, так как он обеспечивает теоретическую проработку. Прежде чем взять и что-то сделать, мы садимся, обсуждаем, взвешиваем плюсы и минусы, расписываем сценарии, прогнозы (как пессимистичные, так и оптимистичные), приоритизируем задачи. И это помогает двигаться вперед уверенно и быстро.





Каждый человек в команде видит успех проделанной работы по-своему. Для Юлии — это быть счастливой и здоровой, это осознание того, что все получается и ты на верном пути. Для Максима успех — это создать в конечном итоге продукт, который будет полезен для людей, и видеть заинтересованность пользователей в использовании приложения. Михаил утверждает, что он счастлив понимать, что его действия могут улучшить мир и принести для людей пользу. Однако стоит отметить, что самое главное достижение для всех — это встретить друг друга и создать одну команду в лице интересных, позитивных и энергичных людей, которые проделывают огромную работу, получая от этого ежедневно удовольствие.





Несмотря на то, что работа над приложением ведется очень интенсивная, для ребят она не является основным видом деятельности. Михаил продолжает заниматься разработкой на фрилансе, но уверяет, что какую бы работу ни выполнял, «GoFun» всегда на первом плане. Юлии удается совмещать обязанности мамы, предпринимателя, трекера, еще и уделять время своему хобби — изучению китайского языка. Максим же любит путешествовать, и поэтому он рад иметь возможность работать над проектом из любой точки мира.

— Конечно же, любой большой проект требует много усилий, энергии и времени. Очень важно не останавливаться и стараться преодолевать все трудности, а трудности, безусловно, преодолимы при должном желании. Стоит всегда пробовать новое и не останавливаться в своем развитии. Нужно всегда верить в себя: если в голову пришла идея, то просто бери и делай! — уверена Юлия.



