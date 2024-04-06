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Как проходила посадка экипажа корабля «Союз МС-24»?
06.04.2024 — Разное | Mir24.TV Belarus
Источник материала: Mir24.TV Belarus
Корабль «Союз МС-24»
Путешествие от МКС до Земли заняло почти 3,5 часа. За это время скорость корабля снизилась с 28 тысяч километров до нуля. Он двигался по спирали. Максимальная перегрузка экипажа – до 4G, она равна четырехкратному весу, который давит на космонавтов. В пути корабль разделился на три части. Бытовой и приборно-агрегатный отсеки сгорели при входе в атмосферу. Остался только спускаемый аппарат с экипажем.
За процессом посадки в Центре управления полетами следили десятки специалистов: инженеры, конструкторы и врачи. В субботу Олег Новицкий и Марина Василевская вернутся из Казахстана в российский Чкаловский. Это произойдет через четыре часа после посадки. Все это время рядом с ними будут медики.
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На Землю вернулись белоруска Марина Василевская, россиянин Олег Новицкий и астронавт NASA Лорел О'Хара.
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