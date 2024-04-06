Как проходила посадка экипажа корабля «Союз МС-24»?

Источник материала: Mir24.TV Belarus

Корабль «Союз МС-24» вернулся на Землю . В состав экипажа входят первая белорусская участница космического полета Марина Василевская, россиянин Олег Новицкий и астронавт NASA Лорел О'Хара, передает корреспондент «МИР 24» Галина Пузына.

Путешествие от МКС до Земли заняло почти 3,5 часа. За это время скорость корабля снизилась с 28 тысяч километров до нуля. Он двигался по спирали. Максимальная перегрузка экипажа – до 4G, она равна четырехкратному весу, который давит на космонавтов. В пути корабль разделился на три части. Бытовой и приборно-агрегатный отсеки сгорели при входе в атмосферу. Остался только спускаемый аппарат с экипажем.