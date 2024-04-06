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Марина Василевская поделилась своими эмоциями о полете в космос
06.04.2024 — Разное | Mir24.TV Belarus
Источник материала: Mir24.TV Belarus
Роскосмос Медиа/ТАСС
В составе экипажа вернувшегося с МКС «Союза МС-24» – первая женщина-космонавт Беларуси Марина Василевская. Президент республики Александр Лукашенко поздравил и пригласил космонавтов и специалистов, которые помогали с подготовкой к полету, в гости в Беларусь, передает корреспондент «МИР 24» Галина Пузына.
Приземлился экипаж севернее города Жезказган. Журналисты заметили, что спускаемый аппарат лежал на боку. Однако, это один из допустимых вариантов.
С собой у команды около 50 килограммов груза. Это образцы научных экспериментов, которые на МКС провели Марина Василевская и другие члены экипажа. Среди них и перепелиные яйца. Их развитие исследовали на центрифуге и в обычном инкубаторе. Часть грузов оперативно передадут в лабораторию.
Внимание к белоруске повышенное. Начали с подарков: цветы и матрешка с фотографией Марины. Уже после посадки первое интервью.
Командир экипажа Олег Новицкий после посадки не отказался от воды и белорусского березового сока.
Уже скоро его ждут и
Марина Василевская провела на МКС 12 суток. За ней закрепили научную работу – всего семь экспериментов, в том числе спектральная видео- и фотосъемка поверхности планеты с помощью белорусского оборудования. В программе также опыты «Лактоферин» и «Проксибиотик». С помощью последнего белорусские ученые смогут создать продукт для космонавтов, который поможет организму адаптироваться к невесомости и непривычной пище.
Скоро Олег Новицкий и Марина Василевская вернутся из Казахстана в российский Чкаловский. Всю дорогу рядом с ними будут медики. Вечером экипаж встретят в Звездном городке журналисты и семьи космонавтов.
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Василевская провела на МКС 12 суток, за это время она провела семь экспериментов.
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