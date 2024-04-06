Марина Василевская поделилась своими эмоциями о полете в космос

Источник материала: Mir24.TV Belarus

Роскосмос Медиа/ТАСС

В составе экипажа вернувшегося с МКС «Союза МС-24» – первая женщина-космонавт Беларуси Марина Василевская. Президент республики Александр Лукашенко поздравил и пригласил космонавтов и специалистов, которые помогали с подготовкой к полету, в гости в Беларусь, передает корреспондент «МИР 24» Галина Пузына.



Путешествие от МКС до Земли заняло почти 3,5 часа. За это время скорость корабля снизилась с 28 тысяч километров до нуля. Это максимальная нагрузка на организм, равная четырехкратному весу, который давит на космонавтов. В пути корабль разделился на три части. Бытовой и приборно-агрегатный отсеки сгорели при входе в атмосферу.

Приземлился экипаж севернее города Жезказган. Журналисты заметили, что спускаемый аппарат лежал на боку. Однако, это один из допустимых вариантов.

«Это одно из условий посадки. Ничего страшного в этом нет. Все штатно. Экипаж чувствует себя хорошо. Этим вечером прибудет на аэропорт Чкаловский для дальнейшего прохождения постполетной реабилитации», – рассказал официальный представитель Ракетно-космической корпорации «Энергия» Иван Щуров.

С собой у команды около 50 килограммов груза. Это образцы научных экспериментов, которые на МКС провели Марина Василевская и другие члены экипажа. Среди них и перепелиные яйца. Их развитие исследовали на центрифуге и в обычном инкубаторе. Часть грузов оперативно передадут в лабораторию.

Внимание к белоруске повышенное. Начали с подарков: цветы и матрешка с фотографией Марины. Уже после посадки первое интервью.

«Мы pyfkb, что нас ждут на Земле. Поэтому это грело душу. Беларусь здесь, я очень рада. Думали, можно еще полетать пару неделек. Есть не хочется. Мы, наверное, позавтракали только и все. Ощущения невероятные, эмоции. Это переполняет голод. Ничего не хочется», – поделилась участница космического полета из Республики Беларусь Марина Василевская.

Командир экипажа Олег Новицкий после посадки не отказался от воды и белорусского березового сока.

«Спасибо всем, кто нас ждал сегодня в ЦУПе, тем, кто организовал работу. Экипаж очень благодарен, чувствует себя замечательно. Скоро увидимся», – рассказал командир экипажа, лётчик-космонавт, герой России Олег Новицкий.

Уже скоро его ждут и угощения от семьи . Старшая дочь Яна наблюдала за посадкой из Центра управления полетами вместе со специалистами.