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Марина Василевская поделилась своими эмоциями о полете в космос

06.04.2024 — Разное | Mir24.TV Belarus  
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Источник материала: Mir24.TV Belarus

Марина Василевская поделилась своими эмоциями о полете в космос
 Роскосмос Медиа/ТАСС

В составе экипажа вернувшегося с МКС «Союза МС-24» – первая женщина-космонавт Беларуси Марина Василевская. Президент республики Александр Лукашенко поздравил и пригласил космонавтов и специалистов, которые помогали с подготовкой к полету, в гости в Беларусь, передает корреспондент «МИР 24» Галина Пузына.

Путешествие от МКС до Земли заняло почти 3,5 часа. За это время скорость корабля снизилась с 28 тысяч километров до нуля. Это максимальная нагрузка на организм, равная четырехкратному весу, который давит на космонавтов. В пути корабль разделился на три части. Бытовой и приборно-агрегатный отсеки сгорели при входе в атмосферу.

Приземлился экипаж севернее города Жезказган. Журналисты заметили, что спускаемый аппарат лежал на боку. Однако, это один из допустимых вариантов.

«Это одно из условий посадки. Ничего страшного в этом нет. Все штатно. Экипаж чувствует себя хорошо. Этим вечером прибудет на аэропорт Чкаловский для дальнейшего прохождения постполетной реабилитации», – рассказал официальный представитель Ракетно-космической корпорации «Энергия» Иван Щуров.

С собой у команды около 50 килограммов груза. Это образцы научных экспериментов, которые на МКС провели Марина Василевская и другие члены экипажа. Среди них и перепелиные яйца. Их развитие исследовали на центрифуге и в обычном инкубаторе. Часть грузов оперативно передадут в лабораторию.

Внимание к белоруске повышенное. Начали с подарков: цветы и матрешка с фотографией Марины. Уже после посадки первое интервью.

«Мы pyfkb, что нас ждут на Земле. Поэтому это грело душу. Беларусь здесь, я очень рада. Думали, можно еще полетать пару неделек. Есть не хочется. Мы, наверное, позавтракали только и все. Ощущения невероятные, эмоции. Это переполняет голод. Ничего не хочется», – поделилась участница космического полета из Республики Беларусь Марина Василевская.

Командир экипажа Олег Новицкий после посадки не отказался от воды и белорусского березового сока.

«Спасибо всем, кто нас ждал сегодня в ЦУПе, тем, кто организовал работу. Экипаж очень благодарен, чувствует себя замечательно. Скоро увидимся», – рассказал командир экипажа, лётчик-космонавт, герой России Олег Новицкий.

Уже скоро его ждут и угощения от семьи. Старшая дочь Яна наблюдала за посадкой из Центра управления полетами вместе со специалистами.

«Я у него спросила, что он хочет. Предложила. Он: «Да, драники хочу, драники супер». Поэтому мы и решили. В профилакторий я их привезу. Каждый раз я смотрю на старт, на стыковку, на посадку. Вроде половина меня понимает, что да, он летает, а другая думает, что нет, это какой-то абсурд, он не может там быть. Но я очень рада, что он вернулся», – поделилась дочь Олега Новицкого Яна Новицкая.

Марина Василевская провела на МКС 12 суток. За ней закрепили научную работу – всего семь экспериментов, в том числе спектральная видео- и фотосъемка поверхности планеты с помощью белорусского оборудования. В программе также опыты «Лактоферин» и «Проксибиотик». С помощью последнего белорусские ученые смогут создать продукт для космонавтов, который поможет организму адаптироваться к невесомости и непривычной пище.

Скоро Олег Новицкий и Марина Василевская вернутся из Казахстана в российский Чкаловский. Всю дорогу рядом с ними будут медики. Вечером экипаж встретят в Звездном городке журналисты и семьи космонавтов.



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Василевская провела на МКС 12 суток, за это время она провела семь экспериментов.
 
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