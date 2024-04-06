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Новые дорожно-строительные машины представили в Минске
06.04.2024 — Разное | Mir24.TV Belarus
Источник материала: Mir24.TV Belarus
Ставка в Беларуси на импортозамещение и локализацию производств, об этом заявил заместитель премьер-министра страны Петр Пархомчик. Одно из предприятий Минска презентовало новинки дорожно-строительной техники, передает телеканал «МИР 24».
«Мы не провалились, как ожидали наши недруги, а наоборот – нашли в себе резервы, сконцентрировались на создании новых образцов. Ну и с уверенностью можно сказать, что эта техника, как раз, как вы задавали вопрос, отвечает мировым аналогам по своим техническим характеристикам. И очень важный момент, что мы уже на этом этапе создания и разработки имеем высокий уровень локализации», – заявил заместитель премьер-министра Республики Беларусь Петр Пархомчик.
Предприятие делает ставку в том числе на технику для обработки почвы и посева. О необходимости
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Особенность техники в том, что она сделана из белорусских и российских комплектующих.
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