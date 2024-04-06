ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | Новости о Коронавирусе | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Еще

Новые дорожно-строительные машины представили в Минске

06.04.2024 — Разное | Mir24.TV Belarus  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Mir24.TV Belarus

Ставка в Беларуси на импортозамещение и локализацию производств, об этом заявил заместитель премьер-министра страны Петр Пархомчик. Одно из предприятий Минска презентовало новинки дорожно-строительной техники, передает телеканал «МИР 24».

Как страны ЕАЭС обеспечивают продовольственную безопасность?
Пять новых агрегатов – на полигоне, они уже готовы к массовому использованию. Это экскаватор, каток, погрузчики. Особенность техники в том, что она сделана из белорусских и российских комплектующих. На предприятии заменили западные детали. Остановка поставок не помешала работе. Только за 2023-й год здесь создали 11 новых специальных и сельхоз машин.

«Мы не провалились, как ожидали наши недруги, а наоборот – нашли в себе резервы, сконцентрировались на создании новых образцов. Ну и с уверенностью можно сказать, что эта техника, как раз, как вы задавали вопрос, отвечает мировым аналогам по своим техническим характеристикам. И очень важный момент, что мы уже на этом этапе создания и разработки имеем высокий уровень локализации», – заявил заместитель премьер-министра Республики Беларусь Петр Пархомчик.

Предприятие делает ставку в том числе на технику для обработки почвы и посева. О необходимости развивать это направление говорил президент страны. Промышленность Беларуси в 2023-м году показала рост на 7,7 %.



ДРУГИЕ НОВОСТИ ОБЩЕСТВА

 
Теги: Минск
 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Особенность техники в том, что она сделана из белорусских и российских комплектующих.
 
Новости дня
Новости разные
 
«Мне некуда сводить детей в выходные». Двое минчан устали от однообразия и теперь «пилят» приложение для поиска крутых ивентов
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Разное

Свежие газеты

05.04.2024
Mir24.TV Belarus
06.04.2024
Mir24.TV Belarus

Архив (Разное)

РЕКЛАМА
﻿
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Бизнес Инфо  |  Справки  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА ПОРТАЛЕ 21.BY 
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2020 21.by
Яндекс.Метрика