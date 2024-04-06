Новые дорожно-строительные машины представили в Минске

«Мы не провалились, как ожидали наши недруги, а наоборот – нашли в себе резервы, сконцентрировались на создании новых образцов. Ну и с уверенностью можно сказать, что эта техника, как раз, как вы задавали вопрос, отвечает мировым аналогам по своим техническим характеристикам. И очень важный момент, что мы уже на этом этапе создания и разработки имеем высокий уровень локализации», – заявил заместитель премьер-министра Республики Беларусь Петр Пархомчик.

Предприятие делает ставку в том числе на технику для обработки почвы и посева. О необходимости развивать это направление говорил президент страны. Промышленность Беларуси в 2023-м году показала рост на 7,7 %.