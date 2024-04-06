ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | Новости о Коронавирусе | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Еще

Лукашенко рассказал о бессонной ночи в ожидании корабля с МКС

06.04.2024 — Разное | Mir24.TV Belarus  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Mir24.TV Belarus

Лукашенко рассказал о бессонной ночи в ожидании корабля с МКС
 Роскосмос Медиа/ТАСС

Александр Лукашенко рассказал, что провел бессонную ночь, наблюдая в прямом эфире за возвращением на Землю космического корабля «Союз МС-24», передает телеканал «МИР 24».

С МКС вернулись россиянин Олег Новицкий, американка Лорал О'Хара и первый космонавт Беларуси Марина Василевская. Она поделилась впечатлениями о полете сразу после приземления.

Из космоса команда доставила около 50 килограммов груза. В том числе образцы научных экспериментов, которые сразу передадут в лабораторию. Например, перепелиные яйца. Их развитие наблюдали в условиях невесомости. Уже вечером экипаж прибудет в аэропорт Чкаловский для дальнейшего прохождения постполетной реабилитации.



ДРУГИЕ НОВОСТИ ОБЩЕСТВА

 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Вечером экипаж «Союз МС-24» прибудет в аэропорт Чкаловский для постполетной реабилитации.
 
Новости дня
Новости разные
 
Дочь прибывшего с МКС космонавта Новицкого пообещала угостить его драниками
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Разное

Свежие газеты

05.04.2024
Mir24.TV Belarus
06.04.2024
Mir24.TV Belarus

Архив (Разное)

РЕКЛАМА
﻿
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Бизнес Инфо  |  Справки  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА ПОРТАЛЕ 21.BY 
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2020 21.by
Яндекс.Метрика