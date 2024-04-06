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Лукашенко рассказал о бессонной ночи в ожидании корабля с МКС
06.04.2024 — Разное | Mir24.TV Belarus
Источник материала: Mir24.TV Belarus
Роскосмос Медиа/ТАСС
Александр Лукашенко рассказал, что провел бессонную ночь, наблюдая в прямом эфире за возвращением на Землю космического корабля «Союз МС-24», передает телеканал «МИР 24».
С МКС вернулись россиянин Олег Новицкий, американка Лорал О'Хара и первый космонавт Беларуси Марина Василевская. Она
Из космоса команда доставила около 50 килограммов груза. В том числе
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Вечером экипаж «Союз МС-24» прибудет в аэропорт Чкаловский для постполетной реабилитации.
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