Лукашенко рассказал о бессонной ночи в ожидании корабля с МКС

Источник материала: Mir24.TV Belarus

Роскосмос Медиа/ТАСС

Александр Лукашенко рассказал, что провел бессонную ночь, наблюдая в прямом эфире за возвращением на Землю космического корабля «Союз МС-24», передает телеканал «МИР 24».

С МКС вернулись россиянин Олег Новицкий, американка Лорал О'Хара и первый космонавт Беларуси Марина Василевская. Она поделилась впечатлениями о полете сразу после приземления.