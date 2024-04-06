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Дочь прибывшего с МКС космонавта Новицкого пообещала угостить его драниками
06.04.2024 — Разное | Mir24.TV Belarus
Источник материала: Mir24.TV Belarus
Дочь Олега Новицкого рассказала журналистам, что порадует отца драниками – национальным белорусским блюдом. В казахстанской степи успешно
Путешествие от МКС до Земли заняло почти 3,5 часа. За это время скорость корабля снизилась с 28 тысяч километров и до нуля. Он двигался по спирали. Максимальная перегрузка экипажа до 4g равна четырехкратному весу, который давит на космонавтов. В пути корабль разделился на три части. Бытовой и приборно-агрегатный отсеки сгорели при входе в атмосферу. Остался только спускаемый аппарат с экипажем.
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В казахстанской степи успешно приземлился спускаемый аппарат космического корабля «Союз МС-24». В нем вернулся экипаж МКС. Помимо Новицкого, это первый космонавт...
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