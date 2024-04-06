Дочь прибывшего с МКС космонавта Новицкого пообещала угостить его драниками

Источник материала: Mir24.TV Belarus

Дочь Олега Новицкого рассказала журналистам, что порадует отца драниками – национальным белорусским блюдом. В казахстанской степи успешно приземлился спускаемый аппарат космического корабля «Союз МС-24». В нем вернулся экипаж МКС. Помимо Новицкого, это первый космонавт Беларуси Марина Василевская и астронавт NASA Лорал О'Хара, сообщает корреспондент «МИР 24» Галина Пузына.

Путешествие от МКС до Земли заняло почти 3,5 часа. За это время скорость корабля снизилась с 28 тысяч километров и до нуля. Он двигался по спирали. Максимальная перегрузка экипажа до 4g равна четырехкратному весу, который давит на космонавтов. В пути корабль разделился на три части. Бытовой и приборно-агрегатный отсеки сгорели при входе в атмосферу. Остался только спускаемый аппарат с экипажем.



Готовиться к посадке экипаж начал еще во время обучения в Звездном. На МКС повторили план возвращения в теории. На Земле выбрали два региона посадки. От площадки вблизи казахстанского Аркылык отказались из-за паводков. В итоге корабль приземлился южнее города Жезказган. С собой у команды около 50 килограммов груза. Там же образцы научных экспериментов Марины Василевской и других членов экипажа.