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Экипаж «Союза» на Земле: Василевской подарили матрешку, Новицкий выпил березового сока

07.04.2024 — Разное | Mir24.TV Belarus  
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Источник материала: Mir24.TV Belarus

Экипаж «Союза» на Земле: Василевской подарили матрешку, Новицкий выпил березового сока
 Роскосмос Медиа/ТАСС

Корабль «Союз МС-24» вернулся на Землю. В составе экипажа первая белоруска Марина Василевская. Александр Лукашенко поздравил и пригласил космонавтов и специалистов, которые помогали с подготовкой к полету, в гости в Беларусь. Журналисты «МИР 24» работали и в казахстанской Караганде, и в подмосковном Королеве, в Центре управления полетами, сообщает корреспондент Галина Пузына.

Путешествие от МКС до Земли заняло почти 3,5 часа. За это время скорость корабля снизилась с 28 тысяч километров до нуля. Это максимальная нагрузка на организм, равная четырехкратному весу, который давит на космонавтов. В пути корабль разделился на три части. Бытовой и приборно-агрегатный отсеки сгорели при входе в атмосферу.

Приземлился экипаж севернее города Жезказган. Журналисты заметили, спускаемый аппарат – на боку. Однако это один из допустимых вариантов.

«Это одно из условий посадки. Ничего страшного в этом нет. Все штатно. Экипаж чувствует себя хорошо. Этим вечером прибудет на аэропорт Чкаловский для дальнейшего прохождения постполетной реабилитации», – отметил официальный представитель Ракетно-космической корпорации Энергия Иван Щуров.

С собой у команды – около 50 килограммов груза. Это образцы научных экспериментов, которые на МКС провели Марина Василевская и другие члены экипажа. Среди них и перепелиные яйца. Их развитие исследовали на центрифуге и в обычном инкубаторе. Часть грузов оперативно передадут в лабораторию.

Внимание к белоруске повышенное. Начали с подарков: цветы и матрешка с фотографией Марины. И уже после посадки первое интервью.

«Мы ждали, что нас ждут на Земле. И поэтому это грело душу. Беларусь здесь я очень рада. Думали, можно еще полетать пару неделек. Есть не хочется. Мы, наверное, позавтракали только и все. Ощущения невероятные, эмоции. Это переполняет голод», – рассказала участница космического полета из Республики Беларусь Марина Василевская.

А вот командир экипажа Олег Новицкий после посадки не отказался от воды и белорусского березового сока.

«Спасибо всем, кто нас ждал сегодня в ЦУПе. Тем, кто организовал работу. Экипаж очень благодарен. Чувствует себя замечательно. И скоро увидимся», – рассказал командир экипажа, летчик-космонавт, Герой России Олег Новицкий.

Уже скоро его ждут и угощения от семьи. Старшая дочь Яна наблюдала за посадкой из Центра управления полетами вместе со специалистами.

«Я у него спросила, что он хочет. Предложила. Он: «Да, драники хочу, драники – супер». Поэтому мы и решили. В профилакторий я их привезу», – отметила дочь космонавта Яна Новицкая.

Исторические кадры приземления экипажа показали и в Минске перед хоккейным матчем с участием Главы государства. Полет белоруски в космос был инициативой Александра Лукашенко. Поэтому он следил за всеми этапами посадки.

«Эмоции самые тяжелые, потому что ночь бессонная. Я смотрел в прямом эфире отстыковку спускаемого аппарата. Конечно, моя ответственность в том, что не дай бог бы что случилось, это вся вина на тебе. Я, конечно, рад, что все нормально случилось. Пересмотрел несколько раз эти кадры в прямом эфире. Я очень доволен, что все закончилось. И сам себе подумал: ну больше в эту игру я играть не буду», – признался президент Беларуси.

Марина Василевская провела на МКС 12 суток. За ней закрепили научную работу. Всего – семь экспериментов. Из них – спектральная видео- и фотосъемка поверхности планеты с помощью белорусского оборудования. В программе также – опыты «Лактоферин» и «Проксибиотик». С помощью последнего белорусские ученые смогут создать продукт для космонавтов, который поможет организму адаптироваться к невесомости и непривычной пище.

Олег Новицкий и Марина Василевская вернулись из Казахстана в российский Чкаловский. Все это время рядом с ними медики.

Экипаж встретят в Звездном городке журналисты и семьи космонавтов.



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Теги: Минск
 
 
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Александр Лукашенко поздравил экипаж и пригласил космонавтов и специалистов, которые помогали с подготовкой к полету, в гости в Беларусь.
 
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