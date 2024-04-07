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Экипаж «Союза» на Земле: Василевской подарили матрешку, Новицкий выпил березового сока
07.04.2024 — Разное | Mir24.TV Belarus
Источник материала: Mir24.TV Belarus
Роскосмос Медиа/ТАСС
Корабль «Союз МС-24»
Путешествие от МКС до Земли заняло почти 3,5 часа. За это время скорость корабля снизилась с 28 тысяч километров до нуля. Это максимальная нагрузка на организм, равная четырехкратному весу, который давит на космонавтов. В пути корабль разделился на три части. Бытовой и приборно-агрегатный отсеки сгорели при входе в атмосферу.
Приземлился экипаж севернее города Жезказган. Журналисты заметили, спускаемый аппарат – на боку. Однако это один из допустимых вариантов.
С собой у команды – около 50 килограммов груза. Это образцы научных экспериментов, которые на МКС провели Марина Василевская и другие члены экипажа. Среди них и перепелиные яйца. Их развитие исследовали на центрифуге и в обычном инкубаторе. Часть грузов оперативно передадут в лабораторию.
Внимание к белоруске повышенное. Начали с подарков: цветы и матрешка с фотографией Марины. И уже после посадки первое интервью.
«Мы ждали, что нас ждут на Земле. И поэтому это грело душу. Беларусь здесь я очень рада. Думали, можно еще полетать пару неделек. Есть не хочется. Мы, наверное, позавтракали только и все. Ощущения невероятные, эмоции. Это переполняет голод», – рассказала участница космического полета из Республики Беларусь Марина Василевская.
А вот командир экипажа Олег Новицкий после посадки не отказался от воды и белорусского березового сока.
Уже скоро его ждут и угощения от семьи. Старшая дочь Яна наблюдала за посадкой из Центра управления полетами вместе со специалистами.
«Я у него спросила, что он хочет. Предложила. Он: «Да, драники хочу, драники – супер». Поэтому мы и решили. В профилакторий я их привезу», – отметила дочь космонавта Яна Новицкая.
Исторические кадры приземления экипажа показали и в Минске перед хоккейным матчем с участием Главы государства. Полет белоруски в космос был инициативой Александра Лукашенко. Поэтому он следил за всеми этапами посадки.
Марина Василевская провела на МКС 12 суток. За ней закрепили научную работу. Всего – семь экспериментов. Из них – спектральная видео- и фотосъемка поверхности планеты с помощью белорусского оборудования. В программе также – опыты «Лактоферин» и «Проксибиотик». С помощью последнего белорусские ученые смогут создать продукт для космонавтов, который поможет организму адаптироваться к невесомости и непривычной пище.
Экипаж встретят в Звездном городке журналисты и семьи космонавтов.
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Александр Лукашенко поздравил экипаж и пригласил космонавтов и специалистов, которые помогали с подготовкой к полету, в гости в Беларусь.
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