Экипаж «Союза» на Земле: Василевской подарили матрешку, Новицкий выпил березового сока

Источник материала: Mir24.TV Belarus

Роскосмос Медиа/ТАСС

Корабль «Союз МС-24» вернулся на Землю . В составе экипажа первая белоруска Марина Василевская. Александр Лукашенко поздравил и пригласил космонавтов и специалистов, которые помогали с подготовкой к полету, в гости в Беларусь. Журналисты «МИР 24» работали и в казахстанской Караганде, и в подмосковном Королеве, в Центре управления полетами, сообщает корреспондент Галина Пузына.

Путешествие от МКС до Земли заняло почти 3,5 часа. За это время скорость корабля снизилась с 28 тысяч километров до нуля. Это максимальная нагрузка на организм, равная четырехкратному весу, который давит на космонавтов. В пути корабль разделился на три части. Бытовой и приборно-агрегатный отсеки сгорели при входе в атмосферу.

Приземлился экипаж севернее города Жезказган. Журналисты заметили, спускаемый аппарат – на боку. Однако это один из допустимых вариантов.

«Это одно из условий посадки. Ничего страшного в этом нет. Все штатно. Экипаж чувствует себя хорошо. Этим вечером прибудет на аэропорт Чкаловский для дальнейшего прохождения постполетной реабилитации», – отметил официальный представитель Ракетно-космической корпорации Энергия Иван Щуров.

С собой у команды – около 50 килограммов груза. Это образцы научных экспериментов, которые на МКС провели Марина Василевская и другие члены экипажа. Среди них и перепелиные яйца. Их развитие исследовали на центрифуге и в обычном инкубаторе. Часть грузов оперативно передадут в лабораторию.