Опасности при открытии пункта выдачи и секреты продаж подросткам: новости бизнеса за 1-7 апреля 2024 года

Источник материала: ProBusiness





Советы по совмещению работы и личной жизни, важность кибербезопасности и приложение для отдыха. Кратко пересказываем, о чем писал «Про бизнес» на прошедшей неделе.

Полезное для бизнеса

В прошлом году популярный маркетплейс OZON реализовал программу поощрения франчайзи и анонсировал выдачу ежемесячной субсидии в размере от 65 до 130 тысяч российских рублей. Воспользоваться программой смогли ПВЗ, которые открылись с 1 января 2023 года, и действующие франчайзи с «невысоким трафиком», которые работали меньше полугода. Цель была поддержать владельцев ПВЗ и помочь им выйти плюс. Однако получилось это не у всех. Спустя шесть месяцев после окончания субсидирования некоторым предпринимателям так и не удалось получить прибыль — они были вынуждены продать ПВЗ. Такое происходит и с отдельными ПВЗ Wildberries. Об этом «Про бизнес» рассказала директор и учредитель ООО «Ваш персональный бухгалтер» Юлия Лешик. Эксперт поделилась советами , на что нужно обратить внимание, чтобы ПВЗ маркетплейса в последствии не стал убыточным. А еще мы собрали лайфхаки для маркетплейса по выводу товара в топ.

В IT-секторе руководители часто управляют командой удаленно. Одной из главных проблем при таком менеджменте является разделение времени на рабочее и личное. Гендиректор сервиса «Мегаплан» Сергей Козлов поделился секретом , как найти компромисс с помощью концепции work-life интеграции.

Власти США хотят принудительной продажи TikTok, а в Boeing серьезные перестановки на фоне кризиса. Главные новости мирового бизнеса в марте тут.

В современном мире, где цифровые технологии играют ключевую роль для успешного развития бизнеса, обеспечение кибербезопасности становится неотъемлемой частью повседневной деятельности. Но, к сожалению, далеко не все компании всерьез воспринимают существующие угрозы и не в полной мере выстраивают систему защиты информации. Вместе со специалистами НЦОТ обсудили 5 распространенных ситуаций , которые обычно заставляют компании пересмотреть свое отношение к данной сфере и, наконец, всерьез заняться кибербезопасностью.

Как заинтересовать зумеров (люди, родившиеся примерно с 1997 по 2012 год) и поколение Альфа (люди, родившиеся примерно с середины 2010-х годов по середину 2020-х годов) и превратить особенности продукта в конкурентные преимущества? Удачным кейсом с «Про бизнес» поделилось агентство AMDG: это продвижение безалкогольного напитка Crazy Lazy Energy. Эксперты прокомментировали результат .

Можно ли создавать обучающий продукт, который будет интересен очень разным сегментам клиентов? И как эффективно его развивать и продвигать, чтобы не упустить ни одну из целевых аудиторий? Об этом мы поговорили с Юлией Минько — директором собственной школы косметологии YouBeauty.

Истории бизнеса

Диана Самойлова однажды поняла, что «устала от кондитерского ширпотреба» и увидела в этом нишу для бизнеса. Она начала готовить знакомые многим с детства «Медовики» и «Наполеоны», угощала ими знакомых и соседей, а те расхвалили торты настолько, что у Дианы пошел поток заказов. Пока что она самозанятая, но активно готовится к созданию компании и запуску франшизы. «Про бизнес» сходил в гости к опытному кондитеру и узнал, как она пришла к своему сладкому делу .