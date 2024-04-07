Объединение «Белая Русь» избрало делегатов Всебелорусского народного собрания

Источник материала: Mir24.TV Belarus

Республиканское общественное объединение «Белая Русь» избрало 80 делегатов Всебелорусского народного собрания. Такое решение члены партии приняли на своем пятом съезде, передает телеканал «МИР 24».

Всего в «Белой Руси» состоят около 230 тысяч человек. В представительный орган вошли делегаты из всех регионов страны. Это активисты разных возрастов и профессий – студенты, врачи, ученые.

«Это люди, которые зарекомендовали себя как патриоты, как профессионалы, как люди, которые будут работать на Всебелорусском народном собрании в качестве экспертов. Они же будут работать потом в своих трудовых коллективах, доводить людям те решения, которые приняло Всебелорусское народное собрания. Работа была очень кропотливая, мы долго выбирали пул наших делегатов», – отметил председатель республиканского общественного объединения «Белая Русь» Олег Романов.

Всего во Всебелорусское народное собрание войдут 1200 делегатов. Они смогут изменять и дополнять Конституцию, вводить чрезвычайное или военное положение, утверждать судей в Конституционный и Верховный суды и объявить импичмент президенту. Конституционный статус этот орган власти получил по результатам референдума.