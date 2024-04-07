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Объединение «Белая Русь» избрало делегатов Всебелорусского народного собрания
07.04.2024 — Разное | Mir24.TV Belarus
Источник материала: Mir24.TV Belarus
Республиканское общественное объединение «Белая Русь» избрало 80 делегатов Всебелорусского народного собрания. Такое решение члены партии приняли на своем пятом съезде, передает телеканал «МИР 24».
Всего в «Белой Руси» состоят около 230 тысяч человек. В представительный орган вошли делегаты из всех регионов страны. Это активисты разных возрастов и профессий – студенты, врачи, ученые.
Всего во Всебелорусское народное собрание войдут 1200 делегатов. Они смогут изменять и дополнять Конституцию, вводить чрезвычайное или военное положение, утверждать судей в Конституционный и Верховный суды и объявить импичмент президенту. Конституционный статус этот орган власти получил по результатам референдума.
Состав делегатов
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В представительный орган вошли делегаты из всех регионов страны – студенты, врачи, ученые.
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