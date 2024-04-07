Патриотический центр для молодежи строят в Беларуси

Источник материала: Mir24.TV Belarus

На территории Кобринского укрепления Брестской крепости всебелорусская молодежная стройка в самом разгаре. Волонтеры работают над созданием республиканского патриотического центра, помогают с уборкой и благоустройством, сообщает корреспондент «МИР 24» Каролина Волкович.

Каждый сантиметр Кобринского укрепления цитадели пропитан историей. Здесь в июне 41-го немцы встретили самое мощное сопротивление бойцов Красной армии. Прикоснуться к тем событиям может каждый желающий.

«Иногда, когда работаешь, в моменте задумываешься об этом. И понимаешь, насколько было тогда тяжело, насколько это историческое место. Это память наших дедов и прадедов. И хочется, чтобы всегда было мирное небо над головой», –признался командир стройотряда Артемий Щука.

В первую очередь реконструируют казарму Кобринского укрепления. В этом месте скоро появится патриотический центр. На каникулы сюда будут приезжать школьники и студенты, чтобы изучать историю Великой Отечественной. Проект стратегический. На него уже обратили внимание патриотические клубы стран СНГ.

«Нас уже сейчас, на сегодняшний момент, посещают делегации из Московской области, из Москвы, Курской области и других регионов Российской Федерации, а также из стран СНГ. Вчера мы принимали делегацию из Казахстана», – рассказал директор Брестского государственного областного центра молодежного творчества Виктор Иванов.

Реставрация идет и на Гарнизонном кладбище цитадели. Здесь погибшим в героической обороне Брестской крепости устанавливают мемориальные плиты. Свой покой здесь нашел и последний защитник цитадели майор Петр Гаврилов. Он руководил обороной Восточного форта, сплотив вокруг себя уцелевших бойцов и командиров.

«Он Герой Советского Союза, потому что принял войну именно в Брестской крепости. До 30 июня он организовывал сопротивление, собирал всех бойцов, кто был, и давал отпор фашистам. После был пленен. Был в двух концлагерях», –отметил первый секретарь Брестского областного комитета общественного объединения «Белорусского республиканского союза молодежи» Юрий Сегенюк.

Героями Брестской крепости стали представители 30 национальностей. На Аллеи памяти Гарнизонного кладбища установлены информационные доски в память о погибших героях. В этом году также планируют установить обелиск от жителей Ленинградской области.