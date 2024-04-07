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Патриотический центр для молодежи строят в Беларуси
07.04.2024 — Разное | Mir24.TV Belarus
Источник материала: Mir24.TV Belarus
На территории Кобринского укрепления
Каждый сантиметр Кобринского укрепления цитадели пропитан историей. Здесь в июне 41-го немцы встретили самое мощное сопротивление бойцов Красной армии. Прикоснуться к тем событиям может каждый желающий.
В первую очередь реконструируют казарму Кобринского укрепления. В этом месте скоро появится патриотический центр. На каникулы сюда будут приезжать школьники и студенты, чтобы изучать историю Великой Отечественной. Проект стратегический. На него уже обратили внимание патриотические клубы стран СНГ.
«Нас уже сейчас, на сегодняшний момент, посещают делегации из Московской области, из Москвы, Курской области и других регионов Российской Федерации, а также из стран СНГ. Вчера мы принимали делегацию из Казахстана», – рассказал директор Брестского государственного областного центра молодежного творчества Виктор Иванов.
Реставрация идет и на Гарнизонном кладбище цитадели. Здесь погибшим в героической обороне Брестской крепости устанавливают мемориальные плиты. Свой покой здесь нашел и последний защитник цитадели майор Петр Гаврилов. Он руководил обороной Восточного форта, сплотив вокруг себя уцелевших бойцов и командиров.
Героями Брестской крепости стали представители 30 национальностей. На Аллеи памяти Гарнизонного кладбища установлены информационные доски в память о погибших героях. В этом году также планируют установить обелиск от жителей Ленинградской области.
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Каждый сантиметр Кобринского укрепления цитадели пропитан историей. Здесь в июне 41-го немцы встретили самое мощное сопротивление бойцов Красной армии....
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