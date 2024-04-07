|
Около тысячи танцоров выступили на хореографическом конкурсе в Минске
07.04.2024 — Разное | Mir24.TV Belarus
Источник материала: Mir24.TV BelarusМинске" height="100%" width="670">
В Минске прошел республиканский конкурс хореографического искусства. На сцену вышли около тысячи участников, передает корреспондент телеканал «МИР 24» Янина Василевская.
Перед выступлением на пуантах балерина Евгения Хадкевич репетирует даже за кулисами. На конкурсе она танцует в образе княжны-русалки
Танцовщица Вэй Сиси белорусскую сцену покоряет китайским танцем. Девушка учится в университете в Минске. К выступлению готовилась несколько месяцев.
Участники – от мала до велика. Самому старшему танцору 74 года. Детский коллектив из Пинска покажет польку.
Перед выступлением участники гримируются и готовят наряды. Некоторые украшения и танцевальный реквизит весят по несколько килограммов. Для многих это привычно. Некоторые танцоры уже выступают на международных площадках.
В конкурсе шесть номинаций и десятки направлений хореографии – от современных танцев до народных. Выступили и коллективы, и сольные танцоры.
За победу в конкурсе полагается приз – восемь тысяч белорусских рублей. Это около 230 тысяч российских.
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Победители получат приз – восемь тысяч белорусских рублей, это около 230 тысяч российских.
|
Свежие газеты
Архив (Разное)