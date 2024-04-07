Около тысячи танцоров выступили на хореографическом конкурсе в Минске

Источник материала: Mir24.TV Belarus

В Минске прошел республиканский конкурс хореографического искусства. На сцену вышли около тысячи участников, передает корреспондент телеканал «МИР 24» Янина Василевская.

Перед выступлением на пуантах балерина Евгения Хадкевич репетирует даже за кулисами. На конкурсе она танцует в образе княжны-русалки из поэмы белорусского классика Янки Купалы .

«Классика остается классикой. Надо показывать и технику, и эмоции, чтобы можно было их все прочувствовать. Два месяца я работала в народных туфлях, сейчас надела пуанты, поэтому немного непривычно. Но этот номер мне нравится, так как это моя постановка, и она придает мне уверенности», – поделилась Евгения Хадкевич.

Танцовщица Вэй Сиси белорусскую сцену покоряет китайским танцем. Девушка учится в университете в Минске. К выступлению готовилась несколько месяцев.

«Я представляю танец из Китая, город Шанду. Он называется янг. Это китайский народный танец», – рассказала Вэй Сиси.

Участники – от мала до велика. Самому старшему танцору 74 года. Детский коллектив из Пинска покажет польку.

«Нужно уметь вытягивать пятые позиции, вставать у станка. Мне нравится танцевать, потому что меня это радует. Я счастлива, когда танцую», – отметила танцовщица Елизавета Бабич.

Перед выступлением участники гримируются и готовят наряды. Некоторые украшения и танцевальный реквизит весят по несколько килограммов. Для многих это привычно. Некоторые танцоры уже выступают на международных площадках.

«Мы дважды победители Всемирной танцевальной олимпиады. Сейчас в Европу сложно поехать, поэтому мы выступаем там, где можно. Могу вам сказать, что в России очень сильные участники, и это всегда подстегивает к тому, чтобы тренироваться намного усерднее», – пояснила танцовщица Дарья Усарова.

В конкурсе шесть номинаций и десятки направлений хореографии – от современных танцев до народных. Выступили и коллективы, и сольные танцоры.

«Оценивать работу наших конкурсантов, участников будет профессиональное жюри, в составе которого действующие педагоги, руководители коллективов, народные артисты Беларуси, заслуженные деятели искусств. В рамках проекта будет проходить программа мастер-классов», – уточнила директор республиканского культурно-просветительского центра управления делами президента Беларуси.

За победу в конкурсе полагается приз – восемь тысяч белорусских рублей. Это около 230 тысяч российских.