Какие льготы и какие трудности будут у ИП при переходе в юрлицо? Анализируем с юристом проект закона о предпринимательской деятельности

Источник материала: ProBusiness





21 марта 2024 года на заключительном заседании десятой сессии Палаты представителей во втором чтении был принят проект закона «Об изменении законов по вопросам предпринимательской деятельности». До этого его активно обсуждали и планировали принять год назад, чтобы с 1 июля 2023-го поменять для ИП правила игры. Потом «час Х» сдвинулся на 1 октября, но так и не наступил. Широких обсуждений законопроекта больше не было и у многих возникла мысль, что про него забыли, отложили и т.д. Теперь закон почти готов . Остались одобрение Совета Республики, подпись Президента, а потом новый перечень видов деятельности с 1 июля и новые правила работы малого бизнеса с 1 октября 2024 года. Специально для «Про бизнес» юрист, ведущий блога «Про договоры» и телеграм-канала «Юр.новости» Илья Латышев проанализировал законопроект и рассказал о нюансах для бизнеса.

Илья Латышев

Юрист, ведущий блога «Про договоры» и телеграм-канала «Юр.новости»

— Сразу подчеркну, что в этой статье я анализирую проект закона «Об изменении законов по вопросам предпринимательской деятельности» (далее — Закон). На предстоящих этапах работы с ним в тексте может что-то поменяться. Хотя вероятность этого небольшая. Но в любом случае исходим именно из этого.

Основные моменты

По сравнению с проектом Закона, который активно обсуждался год назад, принципиально ничего не поменялось. При этом Совмин должен принять перечни видов деятельности для ИП и для самозанятых — до 1 июля 2024 года. А через 3 месяца (с 1 октября) перестанут регистрировать ИП с видами деятельности, которые в перечень не попадут.

У ранее зарегистрированных ИП с видами деятельности, не попавшими в печень, будет 1,5 года (по 31 декабря 2025-го), в течение которых они могут продолжить осуществлять эти виды деятельности.

Плюс у всех ИП будет возможность, как это сейчас любят называть, «бесшовного перехода» в юрлицо. Причем если в 2007 году был четкий и короткий (буквально несколько месяцев) срок для «перехода ИП в УП», то сейчас каких-либо сроков Закон не называет.





Единственное — для тех юрлиц, в которые ИП перейдут до 1 января 2026 года, Закон предусматривает возможность применять «налоговые льготы, установленные законодательными актами, регулирующими вопросы налогообложения деятельности на определенных территориях Республики Беларусь». Юрлица, созданные ИП в порядке, предусмотренном Законом, после этой даты, такие льготы применять не смогут.

Виды деятельности

Основной интригой сейчас однозначно остается то, какие виды деятельности останутся доступными для ИП и что произойдет с перечнем видов деятельности для самозанятых под НПД.

Новых проектов перечней пока не появлялось. В проекте перечня видов деятельности для ИП, который появился в июне 2023 года, напомню, не было, как минимум:

оптовой торговли;

аренды;

юридических услуг;

туристических услуг;

консультирования по вопросам коммерческой деятельности и прочего консультирования по вопросам управления;





прочих видов образования, не включенных в другие группировки;

аренды легковых автомобилей с водителем и прочих перевозок пассажиров автомобильным транспортом в нерегулярном сообщении.

Перечень видов деятельности для самозанятых под НПД тогда тоже, вместо ожидаемого расширения, сократили. В каком виде эти перечни будут приняты сейчас, пока остается только гадать.

Особенности бесшовного перехода

Порядку перехода ИП в юрлицо посвящено Положение о создании индивидуальным предпринимателем коммерческой организации, учреждаемой одним лицом (далее — Положение), вынесенное в приложение к Закону.

Пройдусь по основным моментам этого процесса.

В отличие от Указа 302, по которому в 2007 году ИП могли перейти только в УП, сейчас Закон не указывает, в каких формах ИП могут создавать юрлицо. Закон оперирует термином «коммерческая организация, учреждаемая одним лицом». Соответственно, ИП сейчас могут «бесшовно» переходить в УП, ООО, КФХ, ЗАО и даже ОАО.





Создаваемое ИП юрлицо независимо от его организационно-правовой формы может размещаться в жилом помещении, которым ИП владеет или в котором зарегистрирован. Сейчас такая опция есть только для УП. При этом размер платы за ЖКУ из-за «размещения юридического адреса» повышаться не должен.

Еще одна льгота для ИП — за регистрацию юрлица по предусмотренной законом процедуре госпошлина не взимается.

Регистрация юрлица по предусмотренной Законом процедуре является основанием для ликвидации ИП. ИП исключается из ЕГР датой госрегистрации юрлица.

Мне задавали вопросы, присвоят ли юрлицу тот же УНП, что был у ИП. В законе этот момент не отражен. На мой взгляд, это будет технически невозможно. Да и в том же 2007-м, как я помню, УНП ИП его унитарному предприятию не передавался. Поэтому я считаю, что и сейчас у создаваемого ИП юрлица УНП будет новый.

А вот все права и обязанности ИП, которые возникли в связи с осуществлением им предпринимательской деятельности, к юрлицу перейдут. Их надо будет отразить в специальном передаточном акте, который в месячный срок после регистрации юрлица необходимо будет предоставить в ИМНС. При этом обязательства ИП переходят к его юрлицу даже независимо от того, будут они в акте указаны или нет. Так что «забыть передать» какое-то обязательство не получится.

К передаточному акту прилагаются первичные учетные документы и иные документы, связанные с финансово-хозяйственной деятельностью индивидуального предпринимателя. И юрлицо обязано обеспечить сохранность таких документов в течение сроков, установленных законодательством.





Многие пока надеются, что ликвидация ИП после «бесшовного» перехода в юрлицо позволит избежать проверки деятельности ИП. Так вот, судя по всему, рассчитывать на это не стоит. Во-первых, исходя из указанного выше требования о том, что юрлицо должно хранить документы ИП. Во-вторых, исходя из норм Закона в отношении проверок. Выборочные проверки созданного ИП юрлица в течение двух лет после его создания проводиться не должны. А вот камеральные и внеплановые — вполне. Более того, если ИП включен в план выборочных проверок, то после создания им юрлица последнее могут проверить даже без внесения изменений в соответствующий план проверок.

И, кстати, в Положении прямо указывается, что взыскание задолженности, возникшей у ИП в процессе его деятельности, осуществляется солидарно с созданной им коммерческой организации и с физического лица, осуществлявшего деятельность в качестве такого ИП. Поэтому автоматическая ликвидация ИП после регистрации им юрлица не спасет его и от дальнейших претензий к нему со стороны кредиторов.





Положение предусматривает, что до подачи в регистрирующий орган документов на регистрацию юрлица ИП обязан письменно уведомить кредиторов о своем решении создать коммерческую организацию и о переходе прав и обязанностей к создаваемой коммерческой организации. При этом нет указания на то, что кредиторы вправе заявить требование о досрочном исполнении обязательств. Поэтому их просто поставят перед фактом и потом, если что, судиться они будут уже с юрлицом, а не ИП.

ИП также может передать созданному им юрлицу оставшиеся у него БСО, контрольные знаки и т.д.

Созданное ИП юрлицо вправе в течение одиннадцати месяцев со дня его государственной регистрации использовать кассовое оборудование, зарегистрированное за ИП.

То же касается и свидетельств, сертификатов, иных документов, реестров, регистров и т.д. Юрлицо должно обратиться в соответствующие госорганы за внесением в них изменений в течение года с момента госрегистрации. А все это время может работать на основании документов, оформленных на ИП. На мой взгляд, переоформление документов здесь можно было организовать по принципу «одного окна», дабы упростить жизнь перешедшим в юрлицо ИП. Но спасибо и на том, что все эти документы не нужно будет оформлять заново.

Кроме того, юрлицо может осуществлять деятельность на основании выданной ИП лицензии, если будут соблюдаться лицензионные требования. Коллеги-юристы уже отмечают, что для них предусмотренный Законом переход в юрлицо не будет «бесшовным», т.к. лицензионным требованием для юрлица является наличие, как минимум, двух аттестованных юристов. Предполагаю, что в каких-то еще лицензируемых видах деятельности может быть такая же проблема, которая может вызвать вопросы по «бесшовному» переходу или вообще поставить на нем крест…





Положение так же расписывает налоговые нюансы при получении юрлицом сумм оплат за товары, работы, услуги, реализованные ИП. Но эти моменты я разбирать не буду, это вотчина бухгалтеров и налоговых консультантов. Отмечу лишь, что товары (работы, услуги), денежные средства, имущественные права, иные активы, безвозмездно полученные юрлицом при переходе к нему прав и обязанностей ИП, не включаются в состав внереализационных доходов. И, соответственно, налогами не облагаются.

Что еще предусматривает Закон

В основном, все оставшиеся нормы Закона вносят изменения, связанные с новыми правилами работы ИП, в разные правовые акты: Гражданский кодекс, Налоговый кодекс и т.д. Большинство этих изменений носят, скорее, технический характер и вряд ли будут интересны широкой общественности.

Но некоторые важные моменты из них я здесь все же подсвечу.

1. Статья 11 Закона предусматривает, что с 1 октября 2024 года подлежат обязательному государственному социальному страхованию в части пенсионного страхования в том числе физические лица, осуществляющие ремесленную деятельность, деятельность по оказанию услуг в сфере агроэкотуризма, за исключением таких лиц, которые одновременно с осуществлением указанной деятельности являются получателями пенсий. Размер таких взносов, а также сроки их уплаты будут аналогичными ИП.

2. Вносятся изменения в КоАП:

меняется состав правонарушения, предусмотренного ст. 24.47. «Нарушение порядка осуществления деятельности по оказанию услуг в сфере агроэкотуризма». Теперь в состав будет входить осуществление соответствующей деятельности без заключения договора на оказание услуг в сфере агроэкотуризма;

в кодекс вносится новая статья 4.7−1. «Ответственность юридического лица, созданного индивидуальным предпринимателем», которая предусматривает, что за административное правонарушение, совершенное ИП, создавшим юрлицо в порядке, установленном законом для создания индивидуальным предпринимателем коммерческой организации, к административной ответственности привлекается созданное им юридическое лицо. При этом указанное юридическое лицо несет административную ответственность по правилам, предусмотренным КоАП для ИП.

То есть — опять же — ликвидация ИП при создании им юрлица не позволит ему избежать ответственности за совершенные в бытность работы ИП правонарушения.

3. Вносятся изменения и дополнения в Закон «О защите прав потребителей», которые распространяют действие этого закона также и на самозанятых.

4. Вносится ряд изменений в ГК. Основные из них:

4.1. Меняется перечень видов деятельности, которые не относятся к предпринимательской:

4.1.1. в перечень добавлены в частности, такие позиции как

деятельность, осуществляемая в рамках временных коллективов культурных мероприятий;

деятельность по предоставлению займов посредством сервисов онлайн-заимствования;

инициирование операций с беспоставочными внебиржевыми финансовыми инструментами;

отчуждение на возмездной основе имущества, произведенного, переработанного, приобретенного и (или) использовавшегося ими для личных, семейных, домашних или иных нужд, не связанных с осуществлением предпринимательской деятельности (раньше, насколько я помню, была норма о том, что доход от такого отчуждения не облагался подоходным налогом, теперь прямо указали, что это не относится к предпринимательской деятельности);

работа, предоставленная физическим лицам в установленном законодательством порядке юридическими лицами и (или) индивидуальными предпринимателями по гражданско-правовым договорам, предметом которых являются выполнение работ, оказание услуг, создание объектов интеллектуальной собственности. (Эта позиция — просто прорыв правового регулирования! Долгие годы многих волновал вопрос, надо ли регистрировать ИП, если у тебя два и более заключенных договора подряда. Формально выходило, что надо. Но в этом не было никакого смысла, т.к. налоги платились юрлицами-заказчиками. И наконец-то в ГК прямо написали, что это предпринимательской деятельностью не является).





4.1.2. из перечня исключены, в частности:

ремесленная деятельность;

деятельность по оказанию услуг в сфере агроэкотуризма;

виды деятельности, отнесенные к самозанятости с уплатой НПД (или как она официально именуется в ГК — «самостоятельной профессиональной деятельности, при осуществлении которой гражданин не имеет нанимателя и не привлекает иных физических лиц по трудовым и (или) гражданско-правовым договорам»).

Исключение из ГК последнего пункта вполне логично. Если перечень таких видов деятельности утверждает Совмин, то их наличие в ГК излишне. Ну и кроме того, ГК поменять сложнее и дольше, чем постановление Совмина.

4.2. Меняется статья 22 ГК, посвященная предпринимательской деятельности гражданина. Теперь она именуется — «индивидуальная предпринимательская деятельность гражданина» — и возможна в четырех формах:

ИП,

самостоятельной профессиональной деятельности, при осуществлении которой гражданин не имеет нанимателя и не привлекает иных физических лиц по трудовым и (или) гражданско-правовым договорам;

ремесленной деятельности;

деятельности по оказанию услуг в сфере агроэкотуризма.

В этой же статье ГК теперь закреплено ограничение на найм более 3 работников. И указано, что «законодательными актами могут быть установлены иные запреты на осуществление индивидуальной предпринимательской деятельности в качестве индивидуального предпринимателя».