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Беларусбанк поднимает планку корпоративного сервиса на беспрецедентный уровень благодаря картам Visa Signature Business

08.04.2024 08:01 — Разное | ProBusiness  
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Источник материала: ProBusiness


Беларусбанк продолжает поддерживать бизнес и расширяет понятие премиального сервиса для предпринимателей и бизнесменов. И впервые на рынке Беларуси представляет карту Visa Signature Business со сверхвозможностями. Это не просто новый продукт — это максимально функциональная карта с точки зрения комфорта, выгодного ведения бизнеса, сервиса и привилегий.

Почему именно сейчас, и для кого подойдет Visa Signature Business от Беларусбанка?

Сегодня как никогда важно быть мобильным, уметь налаживать бизнес-связи, быть все время в движении: командировки, перелеты и переезды. В таком ритме нужно постоянно управлять своей эффективностью, контролировать работу всего бизнеса, сотрудников, выполнение поставленных целей.
Карта Visa Signature Business — это идеальный партнер предпринимателя. В командировке или повседневном ведении дел, эта карта гарантирует не только экономию времени и денег, но и высокий уровень сервиса на каждом шагу.

Что особенного в Visa Signature Business?

Беларусбанк, активный участник банковских инноваций, создал продукт, который предлагает максимальный набор привилегий для бизнеса:

  • Услуга Fast Track в международных аэропортах доступна до 10 раз в год.
  • Доступ в бизнес-залы в аэропортах по программе Lounge Key предоставляется до 6 раз в год (в более чем 1200 залах, расположенных более чем в 450 городах, за исключением РФ).
  • Приоритетный проход предоставляется в Национальном аэропорту «Минск» и Международном аэропорту имени Гейдара Алиева в Баку до 6 раз в год.
  • Скидка до 50% на услуги такси «Бавария».
  • Аренда автомобилей в SIXT со скидкой -15%.
  • Беспрепятственный расчет в отелях во время деловых поездок.
  • Доступ к спецпредложениям и привилегиям от Visa, включая возможности в приложении Visa Extra.

Главная ценность карты Visa Signature Business заключается в том, что она удовлетворяет все потребности современного бизнеса:

  • Туристическое страхование с покрытием до 500 тысяч долларов США обеспечивает защиту в самых непредвиденных ситуациях.
  • Сервис Visa Business Concierge и круглосуточный консьерж-сервис гарантируют постоянный комфорт на самом высоком уровне.
  • Курьерская служба и услуга автоассистента предоставляют необходимую поддержку в любой момент.
  • Специализированные поддерживающие сервисы, включая юридическую и бухгалтерскую помощь.

Легкость и безопасность в каждой транзакции

Беларусбанк заботится о безопасности своих клиентов и обеспечивает защиту финансовых операций на высоком уровне. Visa Signature Business — это гарантия того, что каждая ваша транзакция будет не только удобной, но и максимально безопасной.

Почему Visa Signature Business — идеальный выбор для бизнеса?

Visa Signature Business — это выбор лидеров, которые ценят свое время и стремятся к максимальной эффективности и удобству ведения бизнеса.

Visa Signature Business от Беларусбанка — это больше, чем просто карта. Это ваш надежный партнер в мире бизнеса, который заботится о вашем успехе на каждом шагу.

 
Теги: Минск
 
 
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Беларусбанк продолжает поддерживать бизнес и расширяет понятие премиального сервиса для предпринимателей и бизнесменов. И впервые на рынке Беларуси...
 
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