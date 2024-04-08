Погода в СНГ: велосезон открыли в Кыргызстане, деревья высадили в Беларуси

Источник материала: Mir24.TV Belarus

Понедельник, 8 апреля, подарил москвичам майское тепло. До плюс 20 градусов прогнозируется в столице России. Это примерно на девять градусов выше климатической нормы, сообщили в центре «Фобос». О том, какая погода в странах Содружества, рассказали корреспонденты «МИР 24».

Кыргызстан

Жителей Кыргызстана погода перенесла в лето. В Бишкеке – плюс 24, солнечно и без дождя. Открыли сезон велосипедисты. Условия для езды на двухколесном транспорте в городе становятся лучше. В этом году будет больше велодорожек. Сейчас работники муниципального предприятия «Бишкекасфальтсервис» укладывают специальное покрытие в центре столицы. Крутить педали станет безопасно и комфортно.

Беларусь

Апрель добавил белорусам солнца для настроения и повысил градус до летних плюс 23. В Минске с неба не упадет ни капли, но некоторые области промочит дождь. Короткие осадки придут в компании порывистого ветра. Переменчивая погода не мешает преображать парки к майским праздникам. В этом году в едином дне озеленения приняли участие более 10 тысяч жителей страны. Высаживали липу, рябину, сирень и можжевельник. Площадь облагороженных территорий увеличилась на 901 гектар.