ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | Новости о Коронавирусе | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Еще

Погода в СНГ: велосезон открыли в Кыргызстане, деревья высадили в Беларуси

08.04.2024 — Разное | Mir24.TV Belarus  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Mir24.TV Belarus

Погода в СНГ: велосезон открыли в Кыргызстане, деревья высадили в Беларуси
 Фото: МТРК «Мир»

Понедельник, 8 апреля, подарил москвичам майское тепло. До плюс 20 градусов прогнозируется в столице России. Это примерно на девять градусов выше климатической нормы, сообщили в центре «Фобос». О том, какая погода в странах Содружества, рассказали корреспонденты «МИР 24».

Кыргызстан

Жителей Кыргызстана погода перенесла в лето. В Бишкеке – плюс 24, солнечно и без дождя. Открыли сезон велосипедисты. Условия для езды на двухколесном транспорте в городе становятся лучше. В этом году будет больше велодорожек. Сейчас работники муниципального предприятия «Бишкекасфальтсервис» укладывают специальное покрытие в центре столицы. Крутить педали станет безопасно и комфортно.

Беларусь

Апрель добавил белорусам солнца для настроения и повысил градус до летних плюс 23. В Минске с неба не упадет ни капли, но некоторые области промочит дождь. Короткие осадки придут в компании порывистого ветра. Переменчивая погода не мешает преображать парки к майским праздникам. В этом году в едином дне озеленения приняли участие более 10 тысяч жителей страны. Высаживали липу, рябину, сирень и можжевельник. Площадь облагороженных территорий увеличилась на 901 гектар.



ДРУГИЕ НОВОСТИ ОБЩЕСТВА

 
Теги: Минск
 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
О погоде в странах Содружества рассказали корреспонденты «МИР 24».
 
Новости дня
Новости разные
 
Беларусбанк поднимает планку корпоративного сервиса на беспрецедентный уровень благодаря картам Visa Signature Business
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Разное

Свежие газеты

07.04.2024
Mir24.TV Belarus

Архив (Разное)

РЕКЛАМА
﻿
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Бизнес Инфо  |  Справки  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА ПОРТАЛЕ 21.BY 
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2020 21.by
Яндекс.Метрика