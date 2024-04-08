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Как изменились правила содержания домашних животных в Беларуси?
08.04.2024 — Разное | Mir24.TV Belarus
Источник материала: Mir24.TV Belarus
Домашние кошки и собаки в Беларуси теперь под защитой. Президент страны Александр Лукашенко подписал закон «Об ответственном обращении с животными». С основными правилами содержания четвероногих и требованиями к их владельцам ознакомилась корреспондент «МИР 24» Ангелина Казарцева.
Всего 20 минут дрессировки, и собака идеально следует командам. Хотя раньше бультерьер игнорировал хозяина и даже кусал членов семьи. С такими случаями кинолог Евгений Кобец работает почти 40 лет. Для всех четвероногих подход один –авторитет, забота, обучение.
Без уважения пес сам станет себе хозяином. Это угроза не только владельцу, но и окружающим. Знать много команд собаке необязательно. Главное – понимать, что от нее требуют.
Для опасных пород скоро будут требовать справку от кинолога. Эта новинка теперь прописана в законе «Об ответственном обращении с животными». Есть и другие изменения: например, питомцев теперь не пустят в магазин или кафе и обяжут владельцев сделать их жизнь комфортнее.
Только за прошлый год в стране зарегистрировали 35 случаев жестокого обращения с животными. Чаще жертвами становятся коты или собаки. Расследовать такие дела непросто – о преступлении животное не скажет. Новый закон поможет сократить число таких случаев.
За истязание питомца нарушителю грозит штраф до 1200 белорусских (34 тысяч российских рублей). Если в результате преступления животное скончалось – лишение свободы до трех лет.
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Президент страны Александр Лукашенко подписал закон «Об ответственном обращении с животными».
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