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Первый гражданин Беларуси в космосе. Марина Василевская выполнила задачу на МКС и вернулась на Землю
08.04.2024 — Разное | Mir24.TV Belarus
Источник материала: Mir24.TV Belarus
Экипаж «Союза МС-24» накануне
В 10:07 по московскому времени в небе появился корабль «Союз МС-24». Капсула совершила мягкую посадку в степях Казахстана. Это штатный полигон для кораблей «Союз». Изначально для посадки задали две точки. Одна из них – в районе города Аркылык, но его окрестности затопило. Приземлились севернее Жезказгана.
На месте посадки ждала поисково-спасительная группа – более 200 человек, вертолеты, самолеты и эвакуационные машины. Наблюдали за спускаемым аппаратом и в Центре управления полетами.
Путешествие от МКС до Земли заняло почти 3,5 часа. За это время скорость корабля снизилась с 28 тысяч километров до нуля. В пути корабль разделился на три части. Бытовой и приборно-агрегатный отсеки сгорели при входе в атмосферу. После космического полета экипаж не может самостоятельно выбраться из корабля. Для этого и нужна спасательная группа.
А вот командир экипажа после посадки не отказался от белорусского березового сока. Для него это уже традиция. В космосе он в четвертый раз.
Полет белоруски в космос – инициатива Александра Лукашенко. Поэтому президент следил за всеми этапами посадки.
Путь к космосу Марины Василевской занял два года. В национальном кастинге на полет было более трех тысяч участников. В финал вышли две белоруски – основной кандидат и дублер. Программу подготовки сократили с пяти лет до 8 месяцев.
«Белорусская сторона заинтересована, чтобы то, что произведено, создано нашими учеными, получило дальнейшее развитие», – рассказал заместитель начальника управления аэрокосмической деятельности Национальной академии наук Беларуси Иван Буча.
Через девять часов после приземления космонавты прилетели в Чкаловский, а затем в Звездный городок, где Новицкого и Василевскую встречали родные. Но близко их не подпускали – карантинные меры. Даже цветы передавали врачам. Космонавтам предстоит пройти реабилитацию в профилактории Звездного городка. В программе медобследования и восстановительные процедуры.
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Первый гражданин Беларуси в космосе. Марина Василевская выполнила задачу на МКС и вернулась на Землю
Путь к космосу Марины Василевской занял два года. В национальном кастинге на полет было более трех тысяч участников.
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