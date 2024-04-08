Первый гражданин Беларуси в космосе. Марина Василевская выполнила задачу на МКС и вернулась на Землю

Источник материала: Mir24.TV Belarus

Экипаж «Союза МС-24» накануне успешно вернулся с МКС на Землю . В его состав вошли российский космонавт Олег Новицкий, астронавт NASA Лорал О'Хара и первая белорусская участница космического полета Марина Василевская, передает специальный корреспондент «МИР 24» Галина Пузына.

В 10:07 по московскому времени в небе появился корабль «Союз МС-24». Капсула совершила мягкую посадку в степях Казахстана. Это штатный полигон для кораблей «Союз». Изначально для посадки задали две точки. Одна из них – в районе города Аркылык, но его окрестности затопило. Приземлились севернее Жезказгана.

На месте посадки ждала поисково-спасительная группа – более 200 человек, вертолеты, самолеты и эвакуационные машины. Наблюдали за спускаемым аппаратом и в Центре управления полетами.

Путешествие от МКС до Земли заняло почти 3,5 часа. За это время скорость корабля снизилась с 28 тысяч километров до нуля. В пути корабль разделился на три части. Бытовой и приборно-агрегатный отсеки сгорели при входе в атмосферу. После космического полета экипаж не может самостоятельно выбраться из корабля. Для этого и нужна спасательная группа.

«Мы знали, что нас ждут на Земле. Поэтому это грело душу. Беларусь здесь, я очень рада. Думали, можно еще полетать пару неделек. Есть не хочется. Мы, наверное, позавтракали только и все. Ощущения невероятные, эмоции», – рассказала участница космического полета из Республики Беларусь Марина Василевская.

А вот командир экипажа после посадки не отказался от белорусского березового сока. Для него это уже традиция. В космосе он в четвертый раз.

«Спасибо всем, кто нас ждал в ЦУПе, кто организовал работу. Экипаж очень благодарен. Чувствует себя замечательно. Скоро увидимся», – рассказал командир экипажа, летчик-космонавт, герой России Олег Новицкий.

Полет белоруски в космос – инициатива Александра Лукашенко. Поэтому президент следил за всеми этапами посадки.

«Эмоции самые тяжелые, потому что ночь бессонная. Я смотрел в прямом эфире отстыковку спускаемого аппарата. Конечно, моя ответственность в том, что не дай бог бы что случилось, это вся вина на тебе. Я, конечно, рад, что все нормально случилось. Пересмотрел несколько раз эти кадры в прямом эфире. Я очень доволен, что все закончилось. Сам себе подумал: ну больше в эту игру я играть не буду», – рассказал президент Беларуси Александр Лукашенко.

Путь к космосу Марины Василевской занял два года. В национальном кастинге на полет было более трех тысяч участников. В финал вышли две белоруски – основной кандидат и дублер. Программу подготовки сократили с пяти лет до 8 месяцев.