МТС демонстрирует лидерство в качестве услуг в областных центрах Беларуси

Источник материала: ProBusiness



В 2024 году МТС демонстрирует лучшую интегральную оценку качества услуг в областных городах Беларуси. Цифры измеряет предприятие по надзору за электросвязью БелГИЭ, данные опубликованы в разделе «Параметры и показатели качества услуг сотовой подвижной электросвязи» на портале хваля.бел .

МТС вернул первенство в 2024 году во всех областных центрах Беларуси по итоговой интегральной оценке, исходя из измерений за 2024 год. По качеству голосовых сервисов (телефонии) компания МТС сейчас явный лидер по всей стране.

Для расчета итоговой интегральной оценки используются 20 показателей качества сотовой подвижной электросвязи, определенные СТБ 1904−2022. К ним относятся доступность услуг, стабильность соединения, свойства передаваемой информации и другие важные параметры, влияющие на возможность успешно пользоваться мобильной связью.

Данные следует рассматривать в совокупности с картами покрытия мобильных операторов. Компания МТС эффективно использует имеющуюся инфраструктуру и на данном этапе (1 кв. 2024 г.) является лидером по покрытию 2G/3G на собственной инфраструктуре базовых станций. География покрытия МТС составляет в сетях 2G — 97,8% территории страны и 98,6% — 3G. Расчеты зон уверенного приема (зоны покрытия) радиоэлектронных средств сетей сотовой подвижной электросвязи выполнены в БелГИЭ программным комплексом анализа и технических расчетов HTZ Communication.

Стоит отметить, что МТС постоянно расширяет доступность мобильной связи по всей Беларуси. В 2023 году в стране установлены 502 новые базовые станции, позволившие увеличить емкость сетей 2G и 3G.

Также совместно с инфраструктурным оператором beCloud компания развивает сеть 4G. В том числе связью четвертого поколения от МТС стали активно пользоваться в сельской местности, где были задействованы частоты 800 МГц, которые обладают улучшенной проникающей способностью сигнала и способны охватывать большие площади.