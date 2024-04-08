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Лукашенко назначил Перцова заместителем главы администрации президента Беларуси
08.04.2024 — Разное | Mir24.TV Belarus
Источник материала: Mir24.TV Belarus
Президент Беларуси Александр Лукашенко назначил Владимира Перцова заместителем главы администрации президента. Глава государства поставил перед ним задачу усилить работу со СМИ в Беларуси.
Ранее Перцов занимал пост министра информации и у него большой опыт работы в медиасфере. Он более 10 лет руководил
Министерство информации Владимир Перцов возглавлял около трех лет.
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До этого Владимир Перцов занимал должность министра информации, а ранее более 10 лет возглавлял национальное представительство МТРК «Мир» в Беларуси.
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