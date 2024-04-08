Лукашенко назначил Перцова заместителем главы администрации президента Беларуси

Источник материала: Mir24.TV Belarus

Президент Беларуси Александр Лукашенко назначил Владимира Перцова заместителем главы администрации президента. Глава государства поставил перед ним задачу усилить работу со СМИ в Беларуси.

Ранее Перцов занимал пост министра информации и у него большой опыт работы в медиасфере. Он более 10 лет руководил национальным представительством Межгосударственной телерадиокомпании «Мир» в Беларуси .

«Очень солидная, уважаемая мною компания. Всегда к ней хорошо относился. Как раз ваш период, когда эта компания поднялась. Хотелось бы, чтобы у нас в Беларуси это все было приведено в порядок. Вы можете разговаривать с людьми. Это редкость для человека», – отметил Лукашенко.