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Лукашенко назначил Перцова заместителем главы администрации президента Беларуси

08.04.2024 — Разное | Mir24.TV Belarus  
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Источник материала: Mir24.TV Belarus

Лукашенко назначил Перцова заместителем главы администрации президента Беларуси
 Фото: Официальный сайт президента Республики Беларусь

Президент Беларуси Александр Лукашенко назначил Владимира Перцова заместителем главы администрации президента. Глава государства поставил перед ним задачу усилить работу со СМИ в Беларуси.

Ранее Перцов занимал пост министра информации и у него большой опыт работы в медиасфере. Он более 10 лет руководил национальным представительством Межгосударственной телерадиокомпании «Мир» в Беларуси.

«Очень солидная, уважаемая мною компания. Всегда к ней хорошо относился. Как раз ваш период, когда эта компания поднялась. Хотелось бы, чтобы у нас в Беларуси это все было приведено в порядок. Вы можете разговаривать с людьми. Это редкость для человека», – отметил Лукашенко.

Министерство информации Владимир Перцов возглавлял около трех лет.



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До этого Владимир Перцов занимал должность министра информации, а ранее более 10 лет возглавлял национальное представительство МТРК «Мир» в Беларуси.
 
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