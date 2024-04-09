ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | Новости о Коронавирусе | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Еще

Лукашенко назвал главные задачи для промышленности

09.04.2024 — Разное | Mir24.TV Belarus  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Mir24.TV Belarus

Лукашенко назвал главные задачи для промышленности
 Фото: Официальный сайт президента Республики Беларусь

Президент Беларуси Александр Лукашенко собрал совещание по развитию промышленности страны. На нем обсудили масштабные задачи для ключевого сектора экономики.

«Очевидно же, нужно идти дальше, расширять сотрудничество. И понимать, что наша стратегическая задача – создание производств совместных сборочных белорусской техники в опорных странах. Ключевая цель сегодня – диверсификация экспорта. Все, что требуется от меня для этого, принимается незамедлительно. Созданы необходимые условия, и вам нужно как можно активнее использовать меры финансовой поддержки белорусского экспорта», – отметил глава государства.

Объемы производства в стране стабильно растут, уверяет правительство. За три года рост составил 40%. Лидируют производители электроники, автомобилей, комбайнов. Но темпы выпуска холодильников, двигателей и даже тракторов снизились. Есть проблемы и с реализацией продукции. Несмотря на общий рост поставок на рынки дружественных стран, план по продажам на дальнюю дугу не выполнен. Также президент поручил обеспечить технологическую независимость производств и ускорить темпы модернизации промышленности.



ДРУГИЕ НОВОСТИ ОБЩЕСТВА

 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Президент Беларуси провел совещание о состоянии и задачах развития отечественной промышленности.
 
Новости дня
Новости разные
 
Лукашенко поручил Перцову усилить идеологическое направление работы СМИ в Беларуси
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Разное

Свежие газеты

08.04.2024
Mir24.TV Belarus
09.04.2024
Mir24.TV Belarus

Архив (Разное)

РЕКЛАМА
﻿
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Бизнес Инфо  |  Справки  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА ПОРТАЛЕ 21.BY 
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2020 21.by
Яндекс.Метрика