Лукашенко назвал главные задачи для промышленности

Источник материала: Mir24.TV Belarus

Президент Беларуси Александр Лукашенко собрал совещание по развитию промышленности страны. На нем обсудили масштабные задачи для ключевого сектора экономики.

«Очевидно же, нужно идти дальше, расширять сотрудничество. И понимать, что наша стратегическая задача – создание производств совместных сборочных белорусской техники в опорных странах. Ключевая цель сегодня – диверсификация экспорта. Все, что требуется от меня для этого, принимается незамедлительно. Созданы необходимые условия, и вам нужно как можно активнее использовать меры финансовой поддержки белорусского экспорта», – отметил глава государства.

Объемы производства в стране стабильно растут, уверяет правительство. За три года рост составил 40%. Лидируют производители электроники, автомобилей, комбайнов. Но темпы выпуска холодильников, двигателей и даже тракторов снизились. Есть проблемы и с реализацией продукции. Несмотря на общий рост поставок на рынки дружественных стран, план по продажам на дальнюю дугу не выполнен. Также президент поручил обеспечить технологическую независимость производств и ускорить темпы модернизации промышленности.