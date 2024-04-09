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Лукашенко назвал главные задачи для промышленности
09.04.2024 — Разное | Mir24.TV Belarus
Источник материала: Mir24.TV Belarus
Президент Беларуси Александр Лукашенко собрал совещание по развитию
Объемы производства в стране стабильно растут, уверяет правительство. За три года рост составил 40%. Лидируют производители электроники, автомобилей, комбайнов. Но темпы выпуска холодильников, двигателей и даже тракторов снизились. Есть проблемы и с реализацией продукции. Несмотря на общий рост поставок на рынки дружественных стран, план по продажам на дальнюю дугу не выполнен. Также президент поручил обеспечить технологическую независимость производств и ускорить темпы модернизации промышленности.
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Президент Беларуси провел совещание о состоянии и задачах развития отечественной промышленности.
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