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Лукашенко поручил Перцову усилить идеологическое направление работы СМИ в Беларуси
09.04.2024 — Разное | Mir24.TV Belarus
Источник материала: Mir24.TV Belarus
Усилить идеологическое направление работы СМИ в Беларуси – такую задачу поставил Александр Лукашенко перед новым заместителем главы администрации президента.
На встрече с Владимиром Перцовым президент заявил: Беларусь испытывает давление экономическое и информационное. И задача власти – не допустить горячего конфликта. По словам Лукашенко, этого добиваются организаторы попытки госпереворота после президентских выборов в 2020-м.
Ставку же делают на информационно-психологические операции, рассказал президент. Но в Беларуси пресса работает традиционно: все через правду. Например, освещая, как есть, ситуацию на границе Беларуси с Литвой и Латвией. Там гибнут беженцы, которые стремятся в Евросоюз.
Белорусский лидер предупредил: лжи в информационном пространстве будет много. Особенно в эру искусственного интеллекта. Поэтому на первый план выходит идеология.
Президент отметил большой опыт работы Владимира Перцова в сфере СМИ. До должности министра информации он более 10 лет руководил представительством Межгосударственной телерадиокомпании «Мир» в Беларуси.
Свое кадровое решение президент назвал радикальным и предупредил: работы будет много. Но пообещал поддержку на высшем уровне.
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Президент предупредил нового замглавы своей администрации, что лжи в информационном пространстве будет много.
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