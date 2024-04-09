Лукашенко поручил Перцову усилить идеологическое направление работы СМИ в Беларуси

Источник материала: Mir24.TV Belarus

Усилить идеологическое направление работы СМИ в Беларуси – такую задачу поставил Александр Лукашенко перед новым заместителем главы администрации президента. На эту должность белорусский лидер назначил Владимира Перцова , который занимал должность руководителя Министерства информации, передает корреспондент «МИР 24» Полина Срибненко.

На встрече с Владимиром Перцовым президент заявил: Беларусь испытывает давление экономическое и информационное. И задача власти – не допустить горячего конфликта. По словам Лукашенко, этого добиваются организаторы попытки госпереворота после президентских выборов в 2020-м.

«Бегают по разным центрам принятия решений и советникам от Америки до Брюсселя, просят деньги. И, самое главное: «Дайте на СМИ!» На что кураторы им говорят: «Ребята, в СМИ уже были, надо что-то погорячее». Цель – зайти в Беларусь и хотя бы кусочек земли захватить, объявить власть свою», – отметил Александр Лукашенко.

Ставку же делают на информационно-психологические операции, рассказал президент. Но в Беларуси пресса работает традиционно: все через правду. Например, освещая, как есть, ситуацию на границе Беларуси с Литвой и Латвией. Там гибнут беженцы, которые стремятся в Евросоюз.

«Зачем нам врать? Посмотрите, сколько трупов валяется сегодня на границе. Снег сошел – ужас. Мне каждое утро докладывают. Еще больше выкидывают их. Вот вам психологические операции: снимай и показывай этих негодяев, которые убивают людей – мигрантов – и выбрасывают на нашу территорию», – заявил Александр Лукашенко.

Белорусский лидер предупредил: лжи в информационном пространстве будет много. Особенно в эру искусственного интеллекта. Поэтому на первый план выходит идеология.

«Надо подтянуть, привести в порядок средства массовой информации все, идеологическую работу. И вывести на заместителя главы администрации президента. Может быть, даже иметь комиссию какую-то под своим руководством», – отметил Александр Лукашенко.

Президент отметил большой опыт работы Владимира Перцова в сфере СМИ. До должности министра информации он более 10 лет руководил представительством Межгосударственной телерадиокомпании «Мир» в Беларуси.



«Очень солидная и уважаемая мною компания. Всегда к ней хорошо относился. Как раз ваш период, когда эта компания поднялась. Хотелось бы, чтобы у нас в Беларуси было это все приведено в порядок. Вы можете разговаривать с людьми. Это редкость для человека», – подчеркнул Александр Лукашенко.

«Мы должны активнее применять те методы, которым мы научились за последние три-четыре года. Методы эффективной контрпропаганды тому вранью, которое льется из-за рубежа. И эффективнее доносить все то хорошее, что делается в нашей стране», – отметил Владимир Перцов.

Свое кадровое решение президент назвал радикальным и предупредил: работы будет много. Но пообещал поддержку на высшем уровне.



Министерство информации Владимир Перцов возглавлял около трех лет.