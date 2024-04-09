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Лукашенко поручил Перцову усилить идеологическое направление работы СМИ в Беларуси

09.04.2024 — Разное | Mir24.TV Belarus  
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Источник материала: Mir24.TV Belarus

Лукашенко поручил Перцову усилить идеологическое направление работы СМИ в Беларуси
 Фото: Официальный сайт президента Республики Беларусь

Усилить идеологическое направление работы СМИ в Беларуси – такую задачу поставил Александр Лукашенко перед новым заместителем главы администрации президента. На эту должность белорусский лидер назначил Владимира Перцова, который занимал должность руководителя Министерства информации, передает корреспондент «МИР 24» Полина Срибненко.

На встрече с Владимиром Перцовым президент заявил: Беларусь испытывает давление экономическое и информационное. И задача власти – не допустить горячего конфликта. По словам Лукашенко, этого добиваются организаторы попытки госпереворота после президентских выборов в 2020-м.

«Бегают по разным центрам принятия решений и советникам от Америки до Брюсселя, просят деньги. И, самое главное: «Дайте на СМИ!» На что кураторы им говорят: «Ребята, в СМИ уже были, надо что-то погорячее». Цель – зайти в Беларусь и хотя бы кусочек земли захватить, объявить власть свою», – отметил Александр Лукашенко.

Ставку же делают на информационно-психологические операции, рассказал президент. Но в Беларуси пресса работает традиционно: все через правду. Например, освещая, как есть, ситуацию на границе Беларуси с Литвой и Латвией. Там гибнут беженцы, которые стремятся в Евросоюз.

«Зачем нам врать? Посмотрите, сколько трупов валяется сегодня на границе. Снег сошел – ужас. Мне каждое утро докладывают. Еще больше выкидывают их. Вот вам психологические операции: снимай и показывай этих негодяев, которые убивают людей – мигрантов – и выбрасывают на нашу территорию», – заявил Александр Лукашенко.

Белорусский лидер предупредил: лжи в информационном пространстве будет много. Особенно в эру искусственного интеллекта. Поэтому на первый план выходит идеология.

«Надо подтянуть, привести в порядок средства массовой информации все, идеологическую работу. И вывести на заместителя главы администрации президента. Может быть, даже иметь комиссию какую-то под своим руководством», – отметил Александр Лукашенко.

Президент отметил большой опыт работы Владимира Перцова в сфере СМИ. До должности министра информации он более 10 лет руководил представительством Межгосударственной телерадиокомпании «Мир» в Беларуси.

«Очень солидная и уважаемая мною компания. Всегда к ней хорошо относился. Как раз ваш период, когда эта компания поднялась. Хотелось бы, чтобы у нас в Беларуси было это все приведено в порядок. Вы можете разговаривать с людьми. Это редкость для человека», – подчеркнул Александр Лукашенко.

«Мы должны активнее применять те методы, которым мы научились за последние три-четыре года. Методы эффективной контрпропаганды тому вранью, которое льется из-за рубежа. И эффективнее доносить все то хорошее, что делается в нашей стране», – отметил Владимир Перцов.

Свое кадровое решение президент назвал радикальным и предупредил: работы будет много. Но пообещал поддержку на высшем уровне.

Министерство информации Владимир Перцов возглавлял около трех лет.



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Президент предупредил нового замглавы своей администрации, что лжи в информационном пространстве будет много.
 
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