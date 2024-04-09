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Белорусские ветераны получат материальную помощь ко Дню Победы

09.04.2024 — Разное | Mir24.TV Belarus  
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Источник материала: Mir24.TV Belarus

Ветераны Беларуси получат материальную помощь ко Дню Победы. Об этом информирует пресс-служба министерства труда республики в Telegram-канале.

«В Беларуси ветеранам ВОВ ко Дню Победы выплатят от 1 до 4 тысяч рублей (от 30 до 113 тысяч российских рублей)», – говорится в сообщении ведомства.

Материальная помощь будет оказана участникам войны в период с 25 апреля по 4 мая текущего года. Для этих целей из госбюджета будет выделено свыше 10,5 миллиона рублей (около 300 миллионов российских рублей).

В Беларуси в настоящее время проживают около 1,1 тысячи ветеранов Великой Отечественной войны. Решением главы государства к 9 мая им будут начисляться средства. К юбилею Победы размеры выплат увеличатся.

Ранее в Молдове объявили о начале подготовки ко Дню Победы в Великой Отечественной войне и 80-й годовщине освобождения от фашистов.



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Для этих целей из госбюджета будет выделено свыше 10,5 миллиона рублей (около 300 миллионов российских рублей).
 
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