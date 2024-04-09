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Белорусские ветераны получат материальную помощь ко Дню Победы
09.04.2024 — Разное | Mir24.TV Belarus
Источник материала: Mir24.TV Belarus
Ветераны Беларуси получат материальную помощь ко Дню Победы. Об этом информирует пресс-служба министерства труда республики в Telegram-канале.
Материальная помощь будет оказана участникам войны в период с 25 апреля по 4 мая текущего года. Для этих целей из госбюджета будет выделено свыше 10,5 миллиона рублей (около 300 миллионов российских рублей).
В Беларуси в настоящее время проживают около 1,1 тысячи ветеранов Великой Отечественной войны. Решением главы государства к 9 мая им будут начисляться средства. К юбилею Победы размеры выплат увеличатся.
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Для этих целей из госбюджета будет выделено свыше 10,5 миллиона рублей (около 300 миллионов российских рублей).
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