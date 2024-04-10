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Производство сахара выросло в Беларуси: в чем причина?

10.04.2024 — Разное | Mir24.TV Belarus  
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Источник материала: Mir24.TV Belarus

В Беларуси стали производить на 15% больше сахара. Помогла высокая урожайность сахарной свеклы и ускорение темпов производства, передает корреспондент «МИР 24» Ангелина Казарцева.

До миллиона килограммовых пачек в сутки. Темпы производства сахара на комбинатах не сбавляют даже в межсезонье. Пока будущий урожай только всходит на полях, в работу пускают свекольный сок. Его комбинаты заготавливают с осени. По качеству не хуже свежих овощей.

«Из тонны свеклы мы получим примерно 140-150 килограммов сахара. Это зависит от сахаристости свеклы. В зависимости от климатических условий летом сахар может быть 17-18%. От этого зависит выход непосредственно», – отметил заместитель главного технолога сахарорафинадного комбината Иван Романов.

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Беларусь – нация сладкоежек. В год каждый житель съедает в среднем 26 килограммов сахара. За бесперебойными поставками в магазины строго следят. Чтобы «осилить» такие объемы, производство автоматизировано. Операторы следят за датчиками, лаборанты – за качеством продукта.

«Контролируется вкус, цвет, внешний вид, чтобы сахар был сыпучий, без посторонних примесей, без посторонних привкусов, запахов. Отходов производства нет. Если вдруг у нас появился брак, мы его растворим и из него сделаем хороший сахар», – пояснила инженер-химик производственной лаборатории сахарорафинадного комбината Лидия Коваленко.

За прошлый год только на этом заводе производство выросло на треть. Помог рекордный урожай сахарной свеклы: 5 миллионов 300 тысяч тонн. Больших объемов комбинаты не испугались. Переориентировались и нарастили производственные мощности.

«Благодаря хорошей подготовке сезон отработан был на 100%, среднесуточная производительность составила 12 тысяч тонн свеклы в сутки. Это самый большой показатель, можно сказать, в странах ЕАЭС», – заявил генеральный директор сахарорафинадного комбината Виталий Марковец.

Сладкий товар в Беларуси производят четыре комбината. Выпускают в полтора раза больше, чем нужно внутри страны. Избыток охотно покупают соседи. И не только. На товарной бирже интерес к белорусскому сахару за последний год резко взлетел. Продажи выросли в 16 раз.

«Основные рынки сбыта – Казахстан, Узбекистан, Кыргызстан, Молдова. Наша продукция является гарантией хорошего качества. Плюс исполнительность отгрузок наших заводов не подводит», – отметила начальник управления торгов сельхозпродукции Белорусской универсальной товарной биржи Оксана Богдасарова.

За рубежом белорусский сахар можно встретить и в российских магазинах. Совместно со страной-соседкой предприятия обеспечивают сладкой продукцией и другие страны ЕАЭС. Выходят и на новые направления. Например, на Африканский континент.



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Темпы производства сахара на комбинатах не сбавляют даже в межсезонье.
 
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