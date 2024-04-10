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Лукашенко: Регулирование цен в Беларуси может стать уникальной операцией в рыночной экономике
10.04.2024 — Разное | Mir24.TV Belarus
Источник материала: Mir24.TV Belarus
Регулирование цен в Беларуси может стать уникальной операцией в рыночной экономике. Об этом заявил
Регулировать стоимость товаров в стране стали больше года назад. Этого потребовал президент из-за резкого роста инфляции. Правительство разработало постановление, где были прописаны допустимый диапазон наценок и другие правила игры на белорусском рынке. Александр Лукашенко отметил, что такой подход критиковали многие.
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Президент провел совещание о состоянии и задачах развития промышленности страны.
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