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Лукашенко: Регулирование цен в Беларуси может стать уникальной операцией в рыночной экономике

10.04.2024 — Разное | Mir24.TV Belarus  
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Источник материала: Mir24.TV Belarus

Лукашенко: Регулирование цен в Беларуси может стать уникальной операцией в рыночной экономике
 Фото: Официальный сайт президента Республики Беларусь

Регулирование цен в Беларуси может стать уникальной операцией в рыночной экономике. Об этом заявил Александр Лукашенко на совещании по развитию промышленности.

«Если правительство не провалит, это будет уникальная операция в рыночной, так сказать, экономике. Нас пугали, что завтра будет дефицит. Что это обвалится, то обвалится. Что обвалилось? Какого товара на прилавке нет? Все есть. Производство не работает – реагируем. Но это самое сложное в рыночной экономике – урегулировать цены по всей стране. Еще будут приезжать и учиться у нас», – отметил глава государства.

Регулировать стоимость товаров в стране стали больше года назад. Этого потребовал президент из-за резкого роста инфляции. Правительство разработало постановление, где были прописаны допустимый диапазон наценок и другие правила игры на белорусском рынке. Александр Лукашенко отметил, что такой подход критиковали многие.

Также президент на совещании поручил принять меры для защиты внутреннего рынка.



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Президент провел совещание о состоянии и задачах развития промышленности страны.
 
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