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Белорусский республиканский союз молодежи отобрал 80 делегатов ВНС
10.04.2024 — Разное | Mir24.TV Belarus
Источник материала: Mir24.TV Belarus
Белорусский республиканский союз молодежи избрал своих делегатов Всебелорусского народного собрания. Решение приняли на 45-м съезде объединения.
Всего во Всебелорусском народном собрании
Вторник – последний день выдвижения делегатов Всебелорусского народного собрания. Всего их насчитывается 1200. Треть участников – представители гражданского общества. Конституционный статус этот орган власти получил по результатам референдума. В таком обновленном формате Всебелорусское народное собрание впервые соберется 24-25 апреля. Членом Белорусского республиканского союза молодежи могут быть жители страны от 14 лет до 31 года.
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В состав вошли молодые депутаты, кандидаты наук, обладатели государственных наград и премий, спортсмены, активисты.
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