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Белорусский республиканский союз молодежи отобрал 80 делегатов ВНС

10.04.2024 — Разное | Mir24.TV Belarus  
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Источник материала: Mir24.TV Belarus

Белорусский республиканский союз молодежи отобрал 80 делегатов ВНС
 Фото: МТРК «Мир»

Белорусский республиканский союз молодежи избрал своих делегатов Всебелорусского народного собрания. Решение приняли на 45-м съезде объединения.

Всего во Всебелорусском народном собрании молодежь представят 80 человек. Самым юным делегатом стала 18-летняя студентка витебского медицинского вуза. В состав вошли молодые депутаты, кандидаты наук, обладатели государственных наград и премий, спортсмены, активисты. Их выбрали со всей страны.

«Себя зарекомендовали как настоящие специалисты, как действительные патриоты нашего государства, которым было доверено их коллективами представлять интересы небольших населенных пунктов, малой родины, а, быть может, и больших коллективов для того, чтобы они могли уверенно, транспарентно и открыто донести позицию своего коллектива», – заявил первый секретарь центрального комитета Белорусского республиканского союза молодежи Александр Лукьянов.

«Это говорит о представительности данного органа, ведь это и депутаты, и молодежь, и представители регионов, и члены правительства. Важно, чтобы все голоса были представлены на этом главном собрании нашей страны», – объяснил заместитель главы администрации президента Республики Беларусь Владимир Перцов.

Вторник – последний день выдвижения делегатов Всебелорусского народного собрания. Всего их насчитывается 1200. Треть участников – представители гражданского общества. Конституционный статус этот орган власти получил по результатам референдума. В таком обновленном формате Всебелорусское народное собрание впервые соберется 24-25 апреля. Членом Белорусского республиканского союза молодежи могут быть жители страны от 14 лет до 31 года.



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В состав вошли молодые депутаты, кандидаты наук, обладатели государственных наград и премий, спортсмены, активисты.
 
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