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Лукашенко поручил развивать белорусские мультибрендовые центры в России

10.04.2024 — Разное | Mir24.TV Belarus  
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Источник материала: Mir24.TV Belarus

Лукашенко поручил развивать белорусские мультибрендовые центры в России
 Фото: Официальный сайт президента Республики Беларусь

Александр Лукашенко поручил развивать белорусские мультибрендовые центры в России. На совещании по развитию промышленности президент рассказал, что запрос на такую форму сотрудничества поступал от многих российских губернаторов.

«Мне говорят: «Дайте команду своим, мы там выделим место, мы это сделаем…» То есть я вижу их интерес. И они готовы навстречу идти. Возьмите это на контроль. Потому что продавать без ремонта нашу технику – это дискредитировать себя. Поэтому надо сервис обязательно. Трактор туда поставил – следом сервис. Надо сейчас – момент. Если мы это отсрочим – в крупных создадим городах, а завтра там в малых, – ничего так не получится. Туда с опережением придут другие», – отметил глава государства.

Одна из задач для отрасли – наращивать экспорт. Основной рынок – Российская Федерация. Сейчас в крупных городах страны белорусская сторона создает единые центры своей продукции. Там будет не просто представлена техника, но и весь спектр услуг по обслуживанию и ремонту.



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На совещании по развитию промышленности президент рассказал, что запрос на такую форму сотрудничества поступал от многих российских губернаторов.
 
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