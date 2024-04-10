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Лукашенко поручил развивать белорусские мультибрендовые центры в России
10.04.2024 — Разное | Mir24.TV Belarus
Источник материала: Mir24.TV Belarus
Александр Лукашенко поручил развивать белорусские мультибрендовые центры в России. На
Одна из задач для отрасли – наращивать экспорт. Основной рынок – Российская Федерация. Сейчас в крупных городах страны белорусская сторона создает единые центры своей продукции. Там будет не просто представлена техника, но и весь спектр услуг по обслуживанию и ремонту.
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На совещании по развитию промышленности президент рассказал, что запрос на такую форму сотрудничества поступал от многих российских губернаторов.
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