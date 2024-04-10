Метрологи из 10 стран обсудили в Минске развитие отрасли

Источник материала: Mir24.TV Belarus

В Минске состоялась встреча метрологов. Приехали специалисты из стран СНГ, а также Индии и Китая. Обсудили общие правила измерений и план развития отрасли, передает корреспондент «МИР 24» Галина Пузына.



Среди главных вопросов встречи – как защитить население от некачественных товаров и услуг. Это особенно актуально для Беларуси. 2024-й объявлен Годом качества . Для этого в стране за год провели более пяти миллионов измерений.

В системе Госстандарта Беларуси 66 национальных эталонов. Все они помогают создавать качественный продукт каждый в своей отрасли. Эталонная база в республике независима. Акцент на промышленную безопасность. Например, работа атомной станции и других стратегических сферах выстроена с помощью эталонного оборудования.

«В обеспечении работ в такой непростой отрасли, как космическая отрасль развития, принимали участие наши метрологи, которые создали один из востребованных эталонов – эталон измерения единицы давления «вакуум», который позволяет нашей промышленности, не вывозя оборудование, не тратя финансовые средства, реализовывать задачи на территории Республики Беларусь», – отметил заместитель председателя Государственного комитета по стандартизации Республики Беларусь Александр Бурак.

«Много сейчас работаем над сферой, которая охватывает такие направления как энергетика, нефть, газ, обращение медицинских изделий. Это абсолютно насущные сферы, которые действительно требуют новых подходов», – заявил член Коллегии (Министр) по техническому регулированию ЕЭК Валентин Татарицкий.