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Метрологи из 10 стран обсудили в Минске развитие отрасли
10.04.2024 — Разное | Mir24.TV Belarus
Источник материала: Mir24.TV BelarusМинске развитие отрасли" height="100%" width="670">
В Минске состоялась встреча метрологов. Приехали специалисты из стран СНГ, а также Индии и Китая. Обсудили общие правила измерений и план развития отрасли, передает корреспондент «МИР 24» Галина Пузына.
В системе Госстандарта Беларуси 66 национальных эталонов. Все они помогают создавать качественный продукт каждый в своей отрасли. Эталонная база в республике независима. Акцент на промышленную безопасность. Например, работа атомной станции и других стратегических сферах выстроена с помощью эталонного оборудования.
«Много сейчас работаем над сферой, которая охватывает такие направления как энергетика, нефть, газ, обращение медицинских изделий. Это абсолютно насущные сферы, которые действительно требуют новых подходов», – заявил член Коллегии (Министр) по техническому регулированию ЕЭК Валентин Татарицкий.
«Прорабатываем все туры по повышению квалификации узбекских метрологов в лабораториях БелГИМа. Это не только ознакомительные туры, но и туры по стажировке», – сообщил директор Узбекского национального института метрологии Лазизбек Саидопиров.
Конференция по метрологии традиционная для Беларуси. Проводится один раз в два года. Особенность этой в том, что она приурочена к 100-летию образования Белорусской палаты мер и весов и Году качества.
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Среди главных вопросов встречи – как защитить население от некачественных товаров и услуг.
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