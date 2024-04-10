ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | Новости о Коронавирусе | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Еще

Метрологи из 10 стран обсудили в Минске развитие отрасли

10.04.2024 — Разное | Mir24.TV Belarus  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Mir24.TV Belarus

Метрологи из 10 стран обсудили в <a href=Минске развитие отрасли" height="100%" width="670">
Фото: Shutterstock/FOTODOM

В Минске состоялась встреча метрологов. Приехали специалисты из стран СНГ, а также Индии и Китая. Обсудили общие правила измерений и план развития отрасли, передает корреспондент «МИР 24» Галина Пузына.

Среди главных вопросов встречи – как защитить население от некачественных товаров и услуг. Это особенно актуально для Беларуси. 2024-й объявлен Годом качества. Для этого в стране за год провели более пяти миллионов измерений.

В системе Госстандарта Беларуси 66 национальных эталонов. Все они помогают создавать качественный продукт каждый в своей отрасли. Эталонная база в республике независима. Акцент на промышленную безопасность. Например, работа атомной станции и других стратегических сферах выстроена с помощью эталонного оборудования.

«В обеспечении работ в такой непростой отрасли, как космическая отрасль развития, принимали участие наши метрологи, которые создали один из востребованных эталонов – эталон измерения единицы давления «вакуум», который позволяет нашей промышленности, не вывозя оборудование, не тратя финансовые средства, реализовывать задачи на территории Республики Беларусь», – отметил заместитель председателя Государственного комитета по стандартизации Республики Беларусь Александр Бурак.

«Много сейчас работаем над сферой, которая охватывает такие направления как энергетика, нефть, газ, обращение медицинских изделий. Это абсолютно насущные сферы, которые действительно требуют новых подходов», – заявил член Коллегии (Министр) по техническому регулированию ЕЭК Валентин Татарицкий.

Едим, покупаем, носим, смотрим белорусское
За что россияне любят товары из Беларуси?
Метрологические институты работают во всех странах-участницах встречи. Например, в Узбекистане. Но там измерительная сфера только начинает развиваться. Поэтому страна заинтересована перенимать белорусский опыт.

«Прорабатываем все туры по повышению квалификации узбекских метрологов в лабораториях БелГИМа. Это не только ознакомительные туры, но и туры по стажировке», – сообщил директор Узбекского национального института метрологии Лазизбек Саидопиров.

Конференция по метрологии традиционная для Беларуси. Проводится один раз в два года. Особенность этой в том, что она приурочена к 100-летию образования Белорусской палаты мер и весов и Году качества.



ДРУГИЕ НОВОСТИ ОБЩЕСТВА

 
Теги: Минск
 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Среди главных вопросов встречи – как защитить население от некачественных товаров и услуг.
 
Новости дня
Новости разные
 
Белорусский республиканский союз молодежи отобрал 80 делегатов ВНС
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Разное

Свежие газеты

09.04.2024
Mir24.TV Belarus
10.04.2024
Mir24.TV Belarus

Архив (Разное)

РЕКЛАМА
﻿
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Бизнес Инфо  |  Справки  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА ПОРТАЛЕ 21.BY 
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2020 21.by
Яндекс.Метрика