Погода в СНГ: в Беларуси расцвела сакура, Армению накрыли дожди

Источник материала: Mir24.TV Belarus

Апрельская гроза в среду прогонит лето из Москвы, но пока в столице России прогнозируется повышение температуры до плюс 22. Дальше будет прохладнее. О том, какая погода в других странах Содружества, рассказали корреспонденты «МИР 24».

Беларусь

Весна в Беларуси устанавливает рекорд за рекордом – плюс 24 в стране. Такого теплого апреля не было больше полувека. В парках уже расцвела сакура. Горожане приходят полюбоваться восточной красавицей, делают фото, снимают видео. Примечательно, что сакура – это не какой-то конкретный вид, а общее название для 11 косточковых, в том числе определенных сортов вишни, сливы и абрикоса. В Гродно аллея сакуры появилась в прошлом году.

Армения

В Армении весну уже не остановить. На юге республики – в Сюнике – почти летние плюс 20. Сейчас это не только самый теплый регион, но и самый дождливый. Влага способствует раннему цветению плодовых деревьев. Одними из первых в республике зацветают абрикос и черешня. Местные фрукты самые востребованные в странах Содружества.