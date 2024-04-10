ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | Новости о Коронавирусе | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Еще

Погода в СНГ: в Беларуси расцвела сакура, Армению накрыли дожди

10.04.2024 — Разное | Mir24.TV Belarus  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Mir24.TV Belarus

Погода в СНГ: в Беларуси расцвела сакура, Армению накрыли дожди
 Фото: МТРК «Мир»

Апрельская гроза в среду прогонит лето из Москвы, но пока в столице России прогнозируется повышение температуры до плюс 22. Дальше будет прохладнее. О том, какая погода в других странах Содружества, рассказали корреспонденты «МИР 24».

Беларусь

Весна в Беларуси устанавливает рекорд за рекордом – плюс 24 в стране. Такого теплого апреля не было больше полувека. В парках уже расцвела сакура. Горожане приходят полюбоваться восточной красавицей, делают фото, снимают видео. Примечательно, что сакура – это не какой-то конкретный вид, а общее название для 11 косточковых, в том числе определенных сортов вишни, сливы и абрикоса. В Гродно аллея сакуры появилась в прошлом году.

Армения

В Армении весну уже не остановить. На юге республики – в Сюнике – почти летние плюс 20. Сейчас это не только самый теплый регион, но и самый дождливый. Влага способствует раннему цветению плодовых деревьев. Одними из первых в республике зацветают абрикос и черешня. Местные фрукты самые востребованные в странах Содружества.



ДРУГИЕ НОВОСТИ ОБЩЕСТВА

 
Теги: Гродно
 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
О погоде в странах Содружества рассказали корреспонденты «МИР 24».
 
Новости дня
Новости разные
 
Лукашенко поручил развивать белорусские мультибрендовые центры в России
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Разное

Свежие газеты

09.04.2024
Mir24.TV Belarus
10.04.2024
Mir24.TV Belarus

Архив (Разное)

РЕКЛАМА
﻿
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Бизнес Инфо  |  Справки  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА ПОРТАЛЕ 21.BY 
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2020 21.by
Яндекс.Метрика